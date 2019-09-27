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專訪／徐國勇支持警察用槍「明智大膽」：惹上官司警政署花錢請律師

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內政部長徐國勇專訪系列三

◎採訪：陶本和、蔣婕妤
◎攝影：屠惠剛、黃軍瑋

文／陶本和

警察負責守護人民，但國家有沒有保護警察？這成為內政部長的重要課題。先前鐵路警察被刺殉職，徐國勇以最短的時間，完成採購與配發「電擊槍」；並且在備受爭議的「用槍時機」上宣示，要求警察「明智大膽」，也承諾如果惹上官司，由警政署花錢請律師，期望給員警們完善的照顧。

在今年7月，鐵路警察李承翰面對持刀的鄭姓男子，被刺殺腹部而殉職。社會也開始檢討，警察配備近距離武器「電擊槍」的必要。但是，要如何在最短時間讓所有警察配發，成為政府首要難題，內政部長徐國勇親自跳下來處理，把採購需長達9個月的時間，透過民間捐款方式來取代，在一個月內搞定此案。

▼內政部長徐國勇接受《ETtoday新聞雲》專訪。（圖／記者屠惠剛攝）

▲▼內政部長徐國勇專訪。（圖／記者屠惠剛攝）

徐國勇說，身為內政部長，警政署是他底下人數最多的單位，警察更是國家治安的支柱，維護國內安居；而一位鐵路警察被刺死，後來又有一位同仁，都拍好婚紗，結果因為追逐吸毒的駕駛，不幸往生。

徐國勇說，當時鐵路警察事件發生，總統蔡英文立即指示他，如果缺乏設備，要錢給錢，要人給人，「如果要買電擊槍沒有問題，但要考慮到一件事，政府的採購速度會非常慢，因為政府採購法，電擊槍屬於採購用品」。

徐國勇說，而且對於廠商來說，也不敢做一堆放在倉庫，必須要核准之後才敢製作、才能夠購買；因此，一追問如果發包，必須等上9個月之久，「我當天就決定，這9個月太久」，只好另尋其他方式。

徐國勇表示，當時一個醫療機構的好朋友，對於警察去世非常不捨，自願要捐錢買裝備，透過民間來買，購買裝備不需要經過政府採購法，只要內政部核准就好，「一個月時間，就完成了這些槍，全數配發到鐵路警察局，有些已經開始使用，有些則是種子教官、警專、警大訓練使用」。

其實電擊槍的用途很廣，徐國勇說，除了鐵路警察外，航空警察、保七也可以配發，其中保七去取締環保、食品，用真槍火力太強，用電擊槍就剛好，帶著也有嚇阻作用。

徐國勇說，對警察要有相當的尊重，沒有他們社會治安不會好，一定要支持警察，上任之後，前行政院長賴清德替警察加薪，「平均3萬多位基層員警，每人可以多領到1萬7000多」，另外也爭取國道警察的危險加給，也爭取所需的「緩撞車」，在執勤時可以有效阻止可能產生的危險。

談起對警察的照顧，徐國勇得意的說，有一件事大家都會鼓掌，很多警察是中南部子弟，分發到了台北，「住」就成為問題了，住不起也就不敢結婚生小孩，「所以我要解決警察住的問題」。

▼內政部長徐國勇接受《ETtoday新聞雲》專訪。（圖／記者屠惠剛攝）

▲▼內政部長徐國勇專訪。（圖／記者屠惠剛攝）

徐國勇說，他跟蔡英文報告這件事，她二話不說，同意保二旁的一塊用地，也就是景安捷運站附近蓋社會住宅，「我說整塊通通蓋起來，都給警察，總統二話不說，好！蓋！」

徐國勇表示，他跟高階警官、中階警官說，你們是幹部，如果把社會宅給基層警員好不好，他們都說好，領導幹部不應該去搶，「兩線一以下才可以申請，如果年輕人，你剛結婚，有六歲以下小朋友，就可以加分，但如果是領導幹部、是分局長，對不起你是領導幹部，要照顧基層」。

▼徐國勇以行動支持警察，落實政府成為警察後盾。（圖／內政部提供）

▲▼AMP徐國勇-12。（圖／內政部提供）

徐國勇除了在員警的配備補助外，另一個常被議論的焦點，就是警察「用槍時機」的問題；過去警察開槍，時常吃上官司，最後導致警察並不敢於用槍，進而產生自身的安全疑慮。

因此，徐國勇表示，他都鼓勵員警，用槍要「明智大膽」，都已經開車撞警察了，這時候用槍並沒有不對，生命已經受到危害，這時候用槍往輪胎射擊，「這有什麼錯？」

徐國勇說，曾經在林森北路兩邊在鬥毆，警察一到還敢攻擊警察，這時候警察對空鳴槍，馬上就壓制，「他們都吃定警察不敢開槍！」有時候還敢罵警察，已經動到警察身體，就是妨礙公務，「我常跟同仁說，這種現行犯馬上逮補！」

徐國勇表示，林森北路開槍的時候，三經半夜警察局長打電話給我，問了一下狀況只講了一句話，「全力支持，你對外就講部長支持，有什麼問題，警察如果因為這樣而惹上官司，我們警政署花錢幫請律師。」

徐國勇說，要讓警察在執勤的時候要得到更好的保障，「我上任之後，就是這樣處理啊！」他說，從事法律工作這麼久，立法要從寬，執行要從嚴，這才是民主國家，「既然這樣，我們警察到全世界，台灣警察真的是有夠溫柔，手機掉了還馬上找回來，阿嬤迷路還幫忙載回家，別的國家哪有那麼好，但警察那麼好，我們要維護他們的尊嚴啊！」

►徐國勇做了哪些事？一分鐘一次看：

▲▼內政部長徐國勇施政一次看。（圖／記者陶本和攝）

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