不妙！南山人壽遭金管會重懲　信評列入「信用觀察負向」名單

▲南山人壽總公司。（圖／記者湯興漢攝）

記者吳靜君／台北報導



南山人壽及南山產物近期因為新資訊系統問題，受主管機關重罰，連投資型保單業務也受到牽連。也因為如此，中華信評將南山人壽與南山產物財務實力評等列入「信用觀察負向」名單，等到以及南山解決其資訊系統問題並有進展後，才會解除南山人壽與南山產物評等的信用觀察狀態。

這次將南山人壽與南山產物列入信用觀察狀態，中華信評表示，主要是主管機關命令南山人壽禁止新投資型保單新契約業務，直到新資訊系統品質改善才可以恢復，南山人壽信用品質的風險正在逐漸升高，且投資型保單遭到銷售限制，可能會削弱南山人壽整體的商業基礎。

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此外，南山人壽對高風險資產的投資比重，也比亞太地區同業高；另外，該公司的外匯風險的曝險程度也高於國內同業平均水準，這些因素都減弱的南山總保費收入在國內前三大與通路占比高、客戶維繫良好、資本與獲利能力水準之上等優勢。

對於南山評等的觀察，中華信評表示，未來3個月期間，南山人壽新系統對該公司的信用品質的潛在影響程度，會依據南山人壽解決新系統進行深入評估與分析之後，才會解除南山人壽與南山產物的觀察狀態。

如果中華信評將南山人壽與南山產物降1個級距的話，會基於兩種情形：一，該公司的新資訊系統在今年底之前無法解決的可能性升高，導致各利害關係人對該公司新系統質疑頻率增加；二，該公司的財務與投資策略也較之前中華信評所預測中更為積極。

中華信評將南山人壽與南山產物的評等，長期發行體信用評等「twAA+」與財務實力評等列入「信用觀察負向」名單。