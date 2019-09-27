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桂台會／康養產業5項專案簽約　意向投資額達98億人民幣

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▲桂台經貿論壇開幕　「西部陸海新通道」邀台商開發新商機。（圖／記者吳增煌攝）

▲ 桂台經貿論壇開幕，「西部陸海新通道」邀台商開發新商機。（圖／記者吳增煌攝，下同）

記者吳增煌／廣西南寧報導

第十五屆桂台經貿文化合作論壇24日於廣西南寧登場，在「海峽兩岸康養產業對接交流會」中，共有22家臺灣康養企業和40家廣西重點康養單位的100多名代表參會，多位專家、舉者提出寶貴意見，會中達成簽約專案通過5項，意向投資額約98億元人民幣。

第十五屆桂台會論壇共進行「康養產業」、「產業合作區（廣西）交流推介暨兩岸加工貿易產業」及「農業高品質融合發展助力鄉村振興」三場對接交流會，由於討論熱絡，議程結束時間迫近，主席只得限定發言時間，成為一個小插曲。

大陸「康養產業」如同台灣的長照與照護機能，主持人、廣西壯族自治區台辦副主任唐玉霞提到，伴隨人口老齡化、亞健康、生態環境等問題備受重視，大健康、康養服務需求和市場消費急速增長，為發展康養產業提供了有利條件。廣西地處大陸南部，沿海、沿江、沿邊，有優美的生態環境和豐富的自然資源，是康養產業成長的沃土，希望臺灣通報在廣西搶收同等的國民待遇投資，讓廣大的群眾得到更多的福利。

大陸民政部政策理論研究所所長成海軍在主題演講中表示，2016年7月，國家人事部、辦公廳發佈了《關於長期護理保險制度試點的意見》。在六年中，相關的養老服務業政策已經成為了八大體系，長期護理保險目前是在15個地市開展試點，是醫養結合政策下的嘗試，但現在為止還沒有建成全國統一制度。

成海軍表示，這項制度在全國試點過程中，有一系列的嘗試，有理論與實踐結合形成的成果。但此過程中，反映出當地的問題和存在的困難。2016年6月開始，長海護理保險制度試點在河北、吉林、黑龍江等15個地方開展試點，其中上海、山東是在全區範圍內，比如上海在全市，山東在全省。這項政策是針對我們國家4200萬全部失能和部分失能的老人進行的試點嘗試。

成海軍說，未來在全國範圍內多大範圍推進試點，是不是重點放在城市，農村地區也應該考核農村人的養老服務，等等。這都是我們面臨的新的問題，需要大家共同努力，產學研共同面對這個問題。

▲桂台經貿論壇開幕　「西部陸海新通道」邀台商開發新商機。（圖／記者吳增煌攝）

廣西玉林師範學院教育科學學院教授馬長齡，1996年博士拿到後，在臺灣了參與了老人福利的工作，政策跟執行。他說，先從美國來看，醫療是非常重要的部分，美國基本上是通過一系列的醫療保險，就是老人醫療補助、低收入、身心障礙醫療補助。長期的保險是要執行的，與德國合作的計畫，但總統改換後就停下來，不懂未來是否還有空間。

馬長齡指出，在美國來說，最早也是機構照顧開始，後來發現不管在人性，在整個照顧的費用，他們開始鼓勵往社區，回到家裡，做了各種服務方式。比較特別的是過去都是為專業照顧者才有經濟的補助，但美國很早就開始針對家庭照顧者提供這樣的經費。在臺灣很多次調研提出了意見，希望我們在臺灣也做，但是目前臺灣做的小部分針對的是經濟上弱勢的家庭，才提供家庭照顧的經濟補助。在這樣的前提下，從所謂的健康老人（健康促進）到亞健康（健康管理），再來是失能老人的健康管理，這是我們必須要做的。

馬長齡表示，如何打造廣西幸福的宜居城市。「我想一個高齡的友善城市概念，無障礙環境與設施設備必須先建立起來。」他說，在中國社會非常好的部分是強化高齡者價值、尊重與關懷。過去30年前美國他們做得不好，中國人做得好是與孝道有關。前面也談到了非常多，後面也要談民間企業的參與、規劃、設計與執行的鼓勵與獎勵、補助，臺灣做了很多，在住宅、直接服務方案執行叫OT或BOT的，但很多大型案子，我參加臺灣高雄設計案基本上都是失敗的。

會中，廣西柳州市、欽州市、防城港市、河池市、崇左市也分享大健康項目，邀請與會嘉賓和企業家投資興業，共同創造健康養老服務業的美好未來，政府部門也將盡力做好每項服務。

主席也宣布今日達成的簽約專案通過5項，意向投資額約98億元，在自治區民政廳副廳長王祝廣等人見證下，由廣西桂台經貿文化交流協會代表、健康中華促進會理事長謝儒生、大化瑤族自治縣人民政府代表、臺灣寶宇國際貿易有限公司代表、廣西神農健康科技有限公司代表、大原建築設計諮詢（上海）有限公司代表、廣西桂台兩岸實業有限公司代表、廣西航太北斗物聯網科技有限責任公司董事長代表、臺灣克立淨科技股份有限公司代表完成簽約。

▲桂台經貿論壇開幕　「西部陸海新通道」邀台商開發新商機。（圖／記者吳增煌攝）

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