老師搶救年金縮水大作戰　專家教你善用2招養大退休金

▲為補足退休金缺口，壽險業者建議，預先備妥2本存摺，為自己打造穩定現金流。（圖／記者張一中攝）

記者紀佳妘／台北報導

教師節即將來臨，過去人人稱羨的「鐵飯碗」，如今受到年金改革影響，讓老師們面臨退休金可能不如預期的情況。壽險業者建議，可善用商業保險進行規劃，預先存妥「生活」與「醫療照護」兩本存摺，補足退休金缺口。

2018年7月起軍公教年金改革後，隨著退休金制度的轉變，老師們想要優雅退休已不是理所當然的事，紛紛尋求金融工具以維持退休後的生活品質，因此元大人壽建議，老師們可運用多元的保險商品組合，及早規劃退休現金流與風險保障，打造「生活」與「醫療照護」兩本存摺，強化自身經濟與健康保障，減緩對未來的不確定感。

首先是打造「生活」存摺，元大人壽表示，眾多金融保險商品中，「利率變動型還本終身保險」是個不錯的選擇，主要是該商品具有壽險保障，又有機會獲得「增值回饋分享金」。此外，還本保險通常具有「生存保險金」的設計，可以年年領取一筆生存金打造穩定現金流。

所謂的增值回饋分享金，指的是保險公司每月給一個浮動的「宣告利率」，扣除「預定利率」的差值，乘以各該年度「期末保單價值準備金」，所以當宣告利率高於預定利率時，保戶通常能額外獲得增值回饋分享金，讓資產穩健增值。

因應退休生活所需，繳費年期多元，客戶可依據人生階段進行規劃，例如年輕的老師距離退休的時間還很長，可以選擇長年繳商品，透過長期持續繳費及時間複利效果，替未來的自己穩健累積資產；反之，若是繳費能力較強的屆退老師，則可以透過短年期商品快速完成規劃。

再者是打造「醫療照護」存摺，隨著國人平均餘命的逐年提高，壽命延長衍生國人退休後還有20至30年的生活要面對，隨著年齡增長，體況變差是不可逆，生病看醫生在所難免。元大人壽建議，老師們可透過實支實付醫療險、重大傷病險及失能扶助險的規劃，提前替未來的醫療與照護費用作準備。

元大人壽強調，如果能及早備好「生活」與「醫療照護」兩本存摺，將不用再為退休後的財務及健康擔心，為自己重塑「鐵飯碗」，安心享受退休生活，同時也提醒民眾，投保保險商品應將自身需求、財務狀況納入整體考量，並注意匯兌風險。