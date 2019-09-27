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川普罵眾議員激凸噁心　女兒伊凡卡激凸　他無言了.....

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▲伊凡卡日前在紐約聯合國機構出席跟提倡宗教自由有關的活動時，大方激凸！（圖／達志影像／美聯社）

伊凡卡日前在紐約聯合國機構出席活動時，大方激凸！（圖／達志影像／美聯社）

國際中心／綜合報導

美國總統川普之前曾辱罵一名眾議員的「激凸」很噁心。「不尊重別人」。沒想到他的女兒伊凡卡最近也上演如出一轍的戲碼。這一回，川普卻無言了。

　2011年時，時年79鐵的麻州民主黨眾議員者法蘭克( Barney Frank)穿著一件淺藍色襯衫在國會殿堂亮相， 由於衣服有點薄，乳頭明顯突出。

沒想到此舉惹惱了川普。同年12月21日，川普發推文罵他說：「巴尼․法蘭克(Barney Frank) 穿著激凸的衣服出現在國會裡，看來真是噁心。非常非常的不尊重。」法蘭克是美國國會第一個公開出櫃的同志議員。

讓人意想不到的是，川普這則推文最近再度被人翻出來，而且在網路被瘋傳。原因是他的女兒伊凡卡日前在聯合國駐紐約機構出席提倡宗教自由的活動時，穿了一件跟法蘭克當年所穿相當類似的衣服，而且同樣激凸！但是這一回， 川普卻「惦惦」沒有說活。

因此有網友諷刺川普根本是「虛偽」、「雙重標準」。有網友甚至惡搞，把川普罵法蘭克的話，Key在伊凡卡的照片上。不過也有人認為伊凡卡何辜， 於是替她辯護說：「我不會因為激凸就批評伊凡卡。這是身體的一部分，女人不會因有咪咪就變得不專業。」

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