美參議院通過《台北法案》終極目標經貿互惠　網盼：簽FTA發大財！

▲總統蔡英文與提案《台北法案》的參議員賈德納（Cory Gardner）會晤。（圖／總統府）



記者林彥臣／綜合報導

台灣時間26日凌晨，美國聯邦參議院外交委員會當地通過《台北法案》；主要提案人、共和黨籍參議員賈德納（Cory Gardner）在會中指出，大陸不斷威脅台灣民主自由，為此美國應該繼續和台灣站在一起，不僅幫助台灣鞏固邦交，在之後的修正案中，還有望可簽署FTA達成更多在經濟上的互惠合作。

《台北法案》由賈德納及另外3位參議員於5月時提出，全名為《2019年台灣友邦國際保護及加強倡議法案》（Taiwan Allies International Protection and Enhancement Initiative Act of 2019，簡稱TAIPEI Act）。

▲美國參議院外交委員會亞太小組主席賈德納（Senator Cory Gardner）。（圖／記者陶本和攝）



賈德納在表決前致詞指出，索羅門群島和吉里巴斯近期內接連轉向與大陸建交，這樣「強力威脅」台灣民主的作為，讓美方必須站出來，否則「今日香港，明日台灣。」國會通過許多友台法案，如2018年3月生效的《台灣旅行法》，這次的《台北法案》則是提供美方多一種管道為台發聲。

委員會尚未公布通過的版本內容，根據《中央社》引述先前版本報導，美國務卿須針對行政部門採取哪些作為強化台灣外交、加強非官方關係，以180天為期，每期須向國會委員會提出報告。對於有意改變或降低對台關係的國家，法案授權國務卿能調整與該國的外交關係，含括從經濟到軍事方面的援助。法案也規範行政部門指示國際組織中的代表，以發言或投票方式，支持台灣不以主權國家的身分參與國際組織，或取得觀察員身分。

賈德納也提到，法案內容除了台美雙邊關係之外，還在修正案當中要求美國行政部門的目標應放在與台簽訂經濟上互惠、保護美國勞工、有利美國出口商的自由貿易協定（FTA），修正案也通過決議，法案接下來會送至參、眾兩院審議，最後由美國總統簽署生效。

總統府發言人張惇涵針對美國聯邦參議院通過《台北法案》表示，感謝賈德納主席（Cory Gardner）的提案以及參議院外交委員會的支持，此舉讓台灣感受到美國的溫暖與支持，美國是台灣在國際社會上最重要的夥伴，台灣將持續與美國政府、國會等就台美關係緊密溝通，共同為印太區域的和平穩定與福祉貢獻力量。

外交部發言人歐江安也對美方通過《台北法案》表示，台灣會持續以務實態度與美方合作，我國政府絕不會因大陸的壓力而退卻。外交部將密切關注該法案在國會審議的後續發展，並將持續以務實態度，與美方攜手合作，共同捍衛民主制度，爭取台灣更寬廣的國際空間。

國民黨對此表態，該法案對於我國鞏固邦誼及參與國際組織具有正面的意義與價值，除感謝美國的支持與協助外，也呼籲民進黨政府能在突破我外交困境上，提出具體政策與實際作為，才是正本清源之道。

▲對於《台北法案》唯獨立委許毓仁持不同看法。（圖／記者屠惠剛攝）



國民黨立委許毓仁受訪時卻對通過《台北法案》提出警訊，認為美國影響力在南太平洋已經沒辦法起任何作用，恐怕「通過再多法案都是象徵性的」，而這些法案是有利外交，還是只是讓台灣變成棋子，「我們不要太一廂情願」。

▲網友期待簽FTA台灣發大財。（圖／pakutaso）



網友對於《台北法案》也有不同的看法，有部分網友正面看待表示，「FTA簽下去就真的超強」、「FTA發大財」、「FTA要是真的簽下去，小英跟台灣就都穩了」、「如果斷2國換FTA，根本超賺」、「FTA簽下去，蔡躺著選了」。

但是也有網友持不同的意見表示，「FTA美豬如何解決」、「為啥不自己跟我們建交？」、「鞏你媽啦，又不跟中華民國建交」、「跟台灣建交啊講幹話，笑死」、「沒有建交都別叫我，哪時候要建交啦！」。

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