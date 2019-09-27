「機艙悶想透透氣」大媽趁空姐轉身…秒開逃生門　下場慘GG

圖文／鏡週刊

廈門航空週一（23日）一架泉州飛往武漢班機，傳出離譜事件。據當地媒體報導，1名坐在逃生門旁的大媽闖禍，不聽空服員勸告，硬是要打開安全門「透透氣」，隨即被航警帶走處理。

據悉，這名大媽找到逃生門旁的座位時，空服員還曾提醒她不要觸碰安全手把，沒想到在登機程序結束後，這名大媽突伸手打開安全門，辯稱「機艙太悶，想透透氣。」

大媽突如其來的舉動，嚇壞不少乘客並引發空服員關注，機組人員立即啟動應急處理，聯繫航警將她帶下飛機，班機還為此延誤1小時。同時，這起事件曝光後也引發網友討論，究竟逃生門附近應該安排誰乘坐才能確保飛安？

根據規定，在緊急狀況產生時，坐在逃生門附近的旅客，需協助空服人員進行緊急撤離，因此行動不便、視力不佳、聽力受損或者是小於15歲以下的兒童，是不能安排在此位，地勤並會要求該旅客具備一定的外語能力。

有網友批評，認為逃生門附近的座位不該隨意讓人坐，但就此事件而言，在空服員警告下還硬要打開逃生門，應該是個人問題比較嚴重。許多人則傻眼建議航空公司「把大媽栓在飛機外，比較透氣」「先警告會罰錢，絕對不敢碰」。



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