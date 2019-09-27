無懼新台幣貶值匯損1479億！　壽險業8月獲利、淨值雙創新高

▲根據統計，壽險業累計前8月避險成本高達1,479億元，稅前盈餘也大賺1,662億元。（圖／記者周宸亘攝）

記者紀佳妘／台北報導

金管會保險局最新公布保險業匯兌損益數字，受到新台幣持續貶值影響，8月份匯損再度增加122億元，累計到今年8月底，壽險業淨匯損為1,479億元，不過稅前盈餘也大賺1,662億元，再創歷史同期新高紀錄。

根據保險局統計，截至今年8月底，壽險業匯兌利益有2,160億元，但避險損失有3,256億元，扣除外匯變動準備金383億元，因此8月壽險業累計淨匯損為1,479億元，較去年同期增加5.8%。

至於淨值方面，統計顯示，保險業今年上半年淨值達2兆532億元，較去年同期成長30.6%，其中壽險業淨值來到1兆9,228億元，年增達32.5%，而產險淨值則攀上1,304億元，年成長8.5%。

整體來看，2019前8月壽險業累計稅前獲利1,662億元，較去年同期增加500億元，成長43%；產險業累計稅前獲利121億元，較去年同期減少7億元，年減5.5%，累計今年前8個月保險業稅前獲利達1,783億元，年增38.2%。

保險局官員指出，到今年8月底為止，新台幣兌美元匯率相對於去年年底貶值幅度為2.2%，壽險業外匯價格變動準備金的累積餘額達943億元，與上月份增加106億元，而壽險業今年8月底稅前損益已涵蓋兌換損益、避險損益及外匯價格準備淨變動的影響，仍有1,662億元的獲利。