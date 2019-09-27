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壽險業5年多增資近3,300億　富邦人壽現增668億排第一

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▲▼示意圖,財經,外幣,美元,歐元,財富,銀行,有錢,紙幣,鈔票。（圖／123rf）

▲根據統計，從2014年到9月26日為止，壽險業辦理現金增資與盈餘轉增資金額達3,282億元。（示意圖／123rf）

記者紀佳妘／台北報導

近年來壽險業增資消息頻傳，金管會最新公布壽險業增資情況，從2014年迄今，整體壽險業盈餘轉增資、現金增資金額高達3,282億元，其中富邦人壽以增資668億元奪下冠軍寶座，緊追在後的是南山人壽、國泰人壽。

為加強壽險業監理，金管會訂定2項監理指標，除了法定的資本適足率（RBC）至少要250%以上，再新增淨值比至少要達到3%以上，若某家壽險公司雖然RBC有達到基本要求，不過淨值比未達標的話，就要著手限期改善，要大股東作現金增資或是限制業務等。

根據金管會保險局統計，觀察近5年多來壽險業增資情況，整體壽險業在2014年增資338億元、2015年增資760億元、2016年增資311億元、2017年增資443億元、2018年增資1,023億元；另到今年9月26日為止，不包含新光人壽、國泰人壽、元大人壽已增資407億元。

另從個別公司來看，近5年來辦理現金增資、盈餘轉增資前5大公司，依序為富邦人壽（668億元）、南山人壽（447億元）、國泰人壽（420億元）、台灣人壽（394億元）以及安聯人壽（240億元）。

元大金控昨天董事會通過，由元大金控對元大人壽現金增資140億元，將待元大人壽董事會通過，並經主管機關核准後辦理。元大金控表示，元大人壽6月底資本適足率為327%，淨值比為5.37%，均遠高於主管機關現行對壽險業者資本要求，且已於2018年度由虧轉盈，年度獲利2.77億元，但考量響應主管機關政策、降低增資頻率等3大因素，決定於年底前再對元大人壽注資，今年也是連續第3年增資。

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