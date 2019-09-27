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美參議院通過「台北法案」！　韓國瑜競辦表謝意：若當選將全力拚外交

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▲▼0926韓國瑜市議會施政報告（圖／記者賴君欣攝）

▲韓國瑜。（圖／記者賴君欣攝）

記者邱茀濱／綜合報導

美國聯邦參議院外交委員會，於美東時間25日以口頭表決方式一致通過「2019年台灣友邦國際保護及加強倡議法案」（簡稱為「台北法案」）一事，國民黨總統參選人韓國瑜競選辦公室26日晚間發聲明，除了表達最高謝意，同時強調若明年當選總統，會全力促進中華民國外交、捍衛主權。

韓競辦表示，他們預料該法案在送交參院院會通過後，將於眾議院表決，並在表決通過後，呈送美國總統川普簽署、正式成為法案，屆時可望對台灣外交與安全提供更多協助與保障。

韓競辦再稱，韓國瑜明年1月11日若當選中華民國總統，將會全力以赴、與美國府會通力合作，同時也會持續促進中華民國外交，維護邦交與中華民國的主權地位，捍衛台灣民主與2300萬人民的福祉。

據悉，由賈德納和盧比歐等參議員提出的「台北法案」，旨在加強台灣的國際地位，以反制與台灣斷交的國家。法案要求美國政府與各國交涉，支持台灣的外交承認，或是加強對台非官方關係；當中也指出若有國家採取對台灣不利的行動，法案授權美國國務院針對該國的外交關係進行降級，並授權國務院暫停或改變對該國的外援，包括軍事融資等國家級援助。

▲韓國瑜競選辦公室 。（圖／記者洪靖宜攝）

▲「台北法案」通過！韓國瑜競選辦公室表達最高謝意。（圖／記者洪靖宜攝）

此外，中國外交部發言人耿爽對此指出，該法案嚴重違反一個中國原則和中美三個聯合公報規定，嚴重違反國際法和國際關係基本準則，粗暴干涉中國內政，中方堅決反對。他認為，一中原則是人心所向、大勢所趨，也是國際社會的普遍共識。

世上已經有179個國家和中國建交，而美國早在40年前就和中國建交了，現在卻阻撓其他主權國家和中國發展正常國家關係，「這毫無道理，也自相矛盾」，耿爽強調，「我們敦促美方恪守一個中國原則和中美三個聯合公報規定，立即停止審議推動有關涉台消極議案，慎重妥善處理涉台問題，以免損害中美關係和台海和平穩定。」

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