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居家型據點「耆樂居學堂」東石開辦　貼近長者需求

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▲▼ 用愛藝啟‧耆樂到宅」居家型據點。（圖／記者翁伊森翻攝）

▲ 嘉義縣長翁章梁與立委蔡易餘前往東石探視居家型據點設置情況。（圖／記者翁伊森翻攝）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義縣社會局107年提出「耆樂居學堂~來我家上學」居家據點型的社區整體照顧服務模式，由財團法人弘道老人福利基金會協助，先以東石鄉為示範場域，直接將熟悉的據點服務宅配到家，起初長輩多自弘道東石社服中心的照顧秘書轉介，而在提供弱勢、失能、失智長者的居家服務過程中，同步評估長者的身心個別需求、活動導入的適合性以及獲得親屬參與意願後，才開啟一對一上課的「居家個人型」或邀請鄰居於庭院、戶外空地一同來上課參與的「團體型」服務。

▲▼ 用愛藝啟‧耆樂到宅」居家型據點。（圖／記者翁伊森翻攝）

▲▼ 翁章梁與長者一同搓地瓜、芋圓。（圖／記者翁伊森翻攝）

嘉義縣長翁章梁和立法委員蔡易餘26日在社會局長李政毅的陪同下，前往東石順天府關心居家型據點設置情形，過程中與長輩們玩遊戲和DIY製作地瓜圓、芋圓，場面如同是在自家門前和老朋友聚聚、閒話家常的平日午後，讓參與課程的勢大感受到關懷與重視。

▲▼ 用愛藝啟‧耆樂到宅」居家型據點。（圖／記者翁伊森翻攝）

108年「用愛藝啟‧耆樂到宅」延續去年的「耆樂居學堂~來我家上學」的服務模式和理念，並嘗試建構創新社區整合式照顧服務模式，以三年期間逐步從嘉義縣東石鄉開始，針對東石鄉長輩與社區民眾進行試辦，後續將服務擴散至嘉義縣其他鄉鎮。

翁章梁表示，目前既有的長照服務部分過於制式化且缺乏彈性，使得服務無法真正符合個案需求，因此，耆樂居這種新的居家型據點會根據地理區域性的不同而有所變化調整，未來縣府也會開拓多元的服務模式，使有不同需求的長輩皆能便利取得資源。

立委蔡易餘指出，嘉義縣是全國老年人口比例最高的縣市，截至108年8月底，老年人口佔全縣人口19.42%，加上青壯年人口外移現象嚴重，未來他在立法院將會積極爭取老人長照相關的福利，讓老勢大得到應有的照顧。

社會局長李政毅說，耆樂居學堂課程內容多為「藝術陪伴」與「健促活動」的教案，以容易上手的媒材，製作屬於自己的作品，過程中採低難度但卻可以獲得高成就的方式進行，並賦予每堂課程意義與價值，使來參與的長輩能重拾對生活的樂趣、為生命注入新的動力和目標。這樣的居家型據點排除了使用者在交通及行動上不便的困難，也突破傳統長照服務的諸多限制，實踐「以人為本」的服務理念。

弘道基金會東石服務中心組長張儀芬說，目前此服務在東石鄉開辦兩處據點，一處於港墘村的居家個人型，另一處是於溪下村的團體型，服務時間分別在每週三和四的下午，如果是東石鄉的民眾有興趣參與居家型據點，可電洽財團法人弘道老人福利基金會東石社區照顧服務中心05-3103808，將有專人會先為您做評估及安排後續服務。

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