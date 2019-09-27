黃敏惠慰問人瑞林赤、陳國棟　致贈金鎖片等十全好禮

▲▼黃敏惠重陽節前夕慰訪百歲人瑞陳國棟並致贈禮金、金鎖片等十全好禮。（圖／記者翁伊森翻攝）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義市長黃敏惠特地在重陽節前夕向2位百歲人瑞林赤、陳國棟，表達祝賀之意，黃敏惠更親自為他們戴上金牌、市府致贈每位人瑞重陽節賀匾、葫蘆(代表福氣)、賀壽壽桃、壽麵、蘋果禮盒(代表平安)、營養禮金5,000元及重陽禮金1萬2,000元；另代贈衛福部金牌、總統府敬老狀(今年滿百歲人瑞)共十樣。

▼黃敏惠重陽節前夕慰訪百歲人瑞林赤阿嬤。（圖／記者翁伊森翻攝）

黃敏惠表示，非常高興藉由重陽節前來拜訪百歲林赤阿嬤及陳國棟阿公，與他們的家人一同分享家庭的故事，看到人瑞爺奶身體健康、兒女孝順及家庭充滿凝聚力，讓人備感溫馨。呼籲大家要多陪伴、疼惜家中的老寶貝，並祝福林赤阿嬤及陳國棟阿公健康幸福，也祝福所有銀髮長輩重陽節快樂。

生於民國8年的陳國棟阿公，溫州人，民國36年來台，個性內斂，善良開朗，年輕時經營茶行，訪遍全台茶區，育有四女，除長女遠嫁台北外，其餘都住嘉義。女兒說，爸爸作息固定、飲食清淡，視力佳，至今仍有每天閱讀報紙的習慣，早餐常吃稀飯配樹籽及豆腐，每天都要來上一罐啤酒。他平時為訓練腿力，午餐都站著吃，一站就是一小時，也因此雖已百歲高齡，上下樓梯依然行動自如。今天，全家人身穿由孫女設計印有茶壺圖案的服裝及100的字樣，與市長黃敏惠一起為阿公歡慶百歲重陽。

「活動，活動，活著就要動!」這是百歲人瑞林赤阿嬤的人生哲學，她出生於民國8年，家住嘉義市荖藤里，勤勞樸實，節儉持家，育有一子四女，年輕時長年勤於家務及農務，種植甘蔗，供糖廠製糖。看到市長前來拜訪，非常開心，頻頻以「阿里阿多」日文的謝謝向大家表示感謝。

社會處表示，嘉義市敬老禮金共分4個年齡標準級距，65到79歲每人發放3000元；年滿80到89歲每人發放6000元；年滿90歲至99歲每人發放9000元；百歲人瑞每人發放12,000元。本市截至重陽節前共計有35位百歲人瑞，市府在人瑞年滿百歲當月份起，每人每月發放新臺幣5000元營養禮金，期藉由百歲人瑞營養禮金及重陽禮金發放可讓本市百歲人瑞能更加有尊嚴的生活，健康快樂每一天。