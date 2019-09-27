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郭台銘堅持退黨！藍委建議：國民黨應誠心向他致歉

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▲▼立委許毓仁舉行「數位身分識別證 具備追蹤機制？內政部暗渡陳倉、大開後們？!」記者會， 指出新式身分證有追蹤監控功能，開民主倒車。（圖／記者屠惠剛攝）

▲許毓仁。（圖／記者屠惠剛攝）

記者邱茀濱／綜合報導

國民黨25日的中常會上做出慰留郭台銘的決議，全體中常委無異議通過，不料遭到郭台銘拒絕，他說「不希望再跟國民黨有所糾纏，不要再來勾勾纏」。對此，國民黨立委許毓仁建議，國民黨先前有做不好的地方，應該公開向郭董致意，甚至於是致歉。

永齡基金會副執行長蔡沁瑜26日指出，郭台銘希望大家好聚好散，事情就到此為止，郭台銘以後的言論與行為都跟國民黨無關，呼籲國民黨不該用黨紀來約束郭未來的行為，郭台銘也強調，他已經完全沒有國民黨員的身分。

媒體形容會不會覺得國民黨好像「恐怖情人」？蔡沁瑜笑說，郭辦不想用「恐怖情人」來形容，希望大家好聚好散，一切到此為止，不要再有所瓜葛，郭台銘嚴正聲明，郭日後的行徑，國民黨不要再用黨紀箝制，他現在就是無黨一身輕。

國民黨立委曾銘宗表示，「有一些好的往來，有一些現金的捐贈，那都是雙方你情我願，事後再放這些類似的消息，我要問一個問題，以後誰還敢跟郭台銘往來？郭台銘先生假設無意留在國民黨，我覺得好聚好散，而且買賣不成仁義在。」

不過，許毓仁則緩頰說，「之前國民黨有做不好的地方，其實也應該誠心的、公開的，向郭董來致意或甚至於是致歉，為了中華民國大家應該放下彼此的成見，看可不可以還有最後的機會。」

▲永齡基金會副執行長蔡沁瑜26日再度重申，郭台銘希望大家好聚好散，事情到此為止。（圖／記者沈繼昌攝）

▲永齡基金會副執行長蔡沁瑜26日再度重申，郭台銘希望大家好聚好散，事情到此為止。（圖／記者沈繼昌攝）

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