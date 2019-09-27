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加熱式菸身分不明！海關暫扣菸草4萬多條、加熱器近千組

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▲▼加熱式菸。（圖／記者吳靜君攝）

▲加熱式菸。（圖／記者吳靜君攝）

記者吳靜君／台北報導

加熱式菸草產品係近年興起之物品，部分國人攜帶入境時，卻因為其身分地位不明，就有可能遭到海關扣留。立法院預算中心出具報告顯示，海關從106年到今年7月底止，所暫扣的加熱式菸草已經達到4.4萬條；加熱器等則有985組。

立法院預算中心表示，衛福部至今都尚未公布解釋令，這些暫扣的加熱式災品恐有國賠的疑慮，所以相關部會應妥研具體管理措施與協調合作，減少關務署邊境執勤的爭議。

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加熱式菸至今尚無解釋令與法源　身分不明

立法院預算中心表示，加熱式菸草產品是近年興起的物品，部分國人攜帶入境時，目前財政部關務署是依據衛福部國健署與國庫署函式、海關緝私條例與行政罰法等，暫扣加熱式菸品的菸草與加熱器。

立法院預算中心報告指出，國健署曾經說，要發布解釋令核釋「加熱式菸草產品」菸草柱及加熱器等應受菸害防制法相關法令與規範管制，另除加強教育宣導外，已提菸害防制法修正草案，將從其中落實管理。但是至今年8月，衛福部尚未發布解釋令，菸害防制法修正草案亦未完成修法程序。

就國庫署提供資料，加熱式菸草產品是否開放進口問題，因涉及菸害防制政策，應優先由衛生福利部基於維護國民健康、兒少保護等考量，依菸害防制法立法意旨審慎評估，財政部配合辦理。

4萬多條菸暫扣海關　恐面臨國賠疑慮

立法院預算中心建議，然衛福部至今對於加熱式菸草產品尚未發布解釋令，菸害防制法修正草案亦未完成法定程序。

且自106年度以來，有4萬多條菸草、近千組加熱器留置菸品的效期恐屆保存期限，未來恐衍生國賠等後續事宜。建議財政部在管制規範明確前，宜與相關部會妥研具體管理措施並協調合作，以減少關務署邊境執勤的爭議。

● 《ETtoday新聞雲》提醒您：吸菸有害健康！

▼海關暫扣加熱式菸情形。（表／立法院預算中心提供）

▲▼海關暫扣加熱式菸情形。（表／立法院預算中心提供）

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