不安！歐洲動盪、英國脫歐　我國對歐出口前8月年減3.9%

▲歐盟。（圖／達志影像／美聯社）

記者吳靜君／台北報導

歐洲是我國第四大出口市場，近年占我國總比重約9%，財政部公布統計通報，今年以來全球貿易爭端起伏不定，我國對歐洲出口前8月較去年同期減少3.9%，大於我國總出口降幅。

財政部表示，受到貿易爭端的影響，歐洲最大經濟體德國的製造業景氣及汽車外銷備受衝擊，加上英國脫歐尚未解決，義大利政府債券問題持續發酵與政局動盪不安，歐洲對鋼品進口採取防衛措施等，今年前8月我國對歐洲出口金額為199.7億美元，較去年同期減少3.9%。

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就歐洲的國家來看，德國、荷蘭及英國過去都是我國對歐洲前三大出口國，今年前8月，出口金額分別為44.6億、38.9億及23.8億美元，加計義大利、法國，前五大國家占我國對歐洲總出口六成六。

這五大主要國家，除了荷蘭是小幅成長0.4%之外，其餘四國都是衰退，且都至少連續4個月負成長，其中義大利出口已經連10個月連續下挫。這五個國家中，義大利年減15.3%衰退最多；英國與德國則各年減5.8%、5.2%、法國則是小幅衰退1%。

▲我國對歐洲五大主要出口國家出口概況。（圖／財政部提供）

運輸輸工具、機械 前8月出口創歷史同期新高

就我國對歐洲國家出口的貨品來看，以資通訊與視聽產品占比最多，達到五分之一；基本金屬及其製品居次，占比大約是16%，但是由於國際原料行情走跌、歐洲今年2月起對鋼品進口實施為期3年的防衛措施，所以基本金屬及其製品今年前8月出口衰退了17.7%，對五大國家的出口都是雙位數的衰退，義大利更大幅下挫三成。

受惠於歐盟電動自行車市場強勁需求，前8月對歐洲及五大國出口皆呈正成長；電子零組件占 12%，對法國年減14.2%最多；機械也占12%，因外銷荷蘭增加，對歐洲機械出口成長2.5%。累計今年前8月，我對歐洲出口運輸工具及機械兩種貨品規模齊創歷年同期新高。

▼我國對歐洲出口貨品概況。（圖／財政部提供）