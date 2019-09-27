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桃園市優質紅茶評鑑比賽頒獎　今年「桃映紅茶」隆重上市

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▲桃園市優質紅茶評鑑比賽頒獎

▲鄭文燦表示，「桃映紅茶」是桃園市自有品牌。（圖／市府提供）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園市以自有品牌紅茶「桃映紅茶」統一包裝，茶湯滋味香醇又具有特殊果香味，深受消費者喜愛，市府農業局為持績鼓勵茶農提升紅茶的品質與穩定，舉辦優質紅茶評鑑比賽，26日於市府舉行頒獎，並宣布今年度新茶隆重上市。

▲桃園市優質紅茶評鑑比賽頒獎

▲「桃映紅茶」茶湯滋味香醇又具有特殊果香味。（圖／市府提供）

市長鄭文燦出席 「2019年桃園市優質紅茶評鑑比賽」頒獎表示，市府每年舉辦全市優質紅茶評鑑比賽，今年9月由茶葉改良場評審進行評比，依評比結果取特等獎1名、頭等獎5名、金質獎32名、銀質獎27名及優質獎138名，並舉行頒獎典禮。

▲桃園市優質紅茶評鑑比賽頒獎

鄭文燦表示，桃映紅茶取名自唐詩「人面桃花相映紅」以桃園原生種的小葉種茶菁製成，藉由精心焙製，其外觀纖細勻稱，色澤墨黑鮮潤，茶湯紅豔明亮，香氣淡雅，滋味甘醇濃郁，沖泡久時也不易有澀感，不需添加糖，冷或熱飲皆宜，實是紅茶中的極品。市府與茶商公會合作將「桃映紅茶」推廣至機場免稅店及機場捷運，讓國人出國旅遊時可至免稅店購買，提高桃園品牌紅茶的國際知名度。

▲桃園市優質紅茶評鑑比賽頒獎

▲桃園市優質紅茶評鑑比賽頒獎。（圖／市府提供）

農業局長郭承泉表示，本次紅茶評鑑比賽參加比賽點數265點，特等獎由龍潭區鍾桂香奪得；頭等獎5名，由廖勝開、鍾明學、吳冠諭、葉書察、尚好茗茶獲得；金質獎包括尹羅綢妹等32名；銀質獎包括尹國士等27名；優質獎包括國展茗茶等138名。

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