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社區對話結束！「獨立調查委員會」仍沒有成立　林鄭：給監警會時間

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▲▼港府舉辦「社區對話」，林鄭月娥回答市民疑問。（圖／路透）

▲港府舉辦「社區對話」，林鄭月娥回答市民疑問。（圖／路透，下同）

記者邱茀濱／綜合報導

港府主辦的首場「社區對話」26日晚間在灣仔伊利沙伯體育館舉行，共開放150個名額出席，市民的問題大多圍繞著成立「獨立調查委員會」。對此，特首林鄭月娥表示，這是一個方法，作出這個決定有多方面需考慮，但獨立的監警會也是一個方法，且近日已加強透明度，又增加海外專家，「現在已經有1300分資料、超過2萬份相片、影片等交到監警會，希望給予幾個月時間讓他們處理。」

據《香港01》報導，林鄭月娥和4名局長一同出席「社區對話」，她首先表示整場風波是由政府修例引起，政府有責任處理，且「五大訴求」她也聽過很多次，並也多次回應過，但「近日風波大家都覺得，或者問題比這些訴求更加廣泛」，因此和市民對話是為了尋求改變。

▲▼香港反送中,921遊行。（圖／路透）

多位市民在會上就「反修例運動」、「成立獨立調查委員會」、「荃灣元朗黑社會事件」、「警察執法使用過度武力」、「監警會公信力」、「新屋嶺拘留中心扣留示威者」、「禁蒙面法」、「警員無編號、委任證」、「房屋問題」等向林鄭月娥提問。

林鄭對「獨立調查委員會」回應稱，近數個月來市民對政府及警方的信任度下降，她不是要拒絕真相，612、728、831等事件明明有好多部門出來交代過，但都不被信任。「獨立調查委員會是一個方法，獨立的監警會也是一個方法，而且近日已加強透明度，又增加了海外專家，現在已經有1300分資料、超過2萬份相片、影片等交到監警會，希望給予幾個月時間讓他們處理。」

她補充說，警隊目前面對好大挑戰及壓力，但政府立場是一視同仁，只要有人違規或公務員違反內部指引，都會嚴肅跟進。

▲▼港府舉辦「社區對話」，林鄭月娥回答市民疑問。（圖／路透）

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