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農嘉樂秋季山海新遊程　10/1至11/30為期兩個月

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▲▼ 嘉義縣農嘉樂主題遊程活動記者會 。（圖／記者翁伊森翻攝）

▲ 嘉義縣長翁章梁化身農夫推銷農村小旅行 。（圖／記者翁伊森翻攝）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義縣文化觀光局26日舉辦「108年嘉義縣農嘉樂」記者會，首次推出農業觀光遊程，找來山、海、平原區7家特色農家擔任活動領頭羊，攜手推出多達14種農家創意體驗，另外還有加碼9梯次價格優惠的農遊體驗團，邀請全國民眾在10月1日至11月30日來參加農家體驗。

▲▼ 嘉義縣農嘉樂主題遊程活動記者會 。（圖／記者翁伊森翻攝）

▲ 嘉義縣農嘉樂主題遊程活動記者會介紹嘉義縣特色農產漁獲 。（圖／記者翁伊森翻攝）

嘉義縣政府為鼓勵全台旅客到嘉義旅遊體驗農村生活，結合山、海、平原的農家業者攜手推出「農家主打星」，活動中有農村導覽、農事體驗及農情DIY，並打造14種農家體驗任君挑選，最低只要3個銅板(150元)即可體驗。活動由縣長翁章梁打扮成農夫戴上斗笠、毛巾並肩挑上台宣傳在地農友食材，並上演主廚料理秀，將7家特色農家的食材攪拌成一道風味可口的玫瑰花瓣沙拉，並體驗七家特色農家的農特產品。

翁章梁表示，嘉義縣為農業大縣，農漁產種類及數量十分豐富，近年來隨著返鄉青農導入創新思維，與過去的農家型態不同，他們以創意體驗翻轉傳統農業形象，成為觀光發展潛力的獨特亮點，有向禾休閒漁場的鮮美、阿舍果園的自然、柿子哥農場的熱情、崇美農場的樸實、50分life工作室的堅持、剩一家老農楊桃汁的真誠及曙光玫瑰有機農場的馨香。

▲▼ 嘉義縣農嘉樂主題遊程活動記者會 。（圖／記者翁伊森翻攝）

翁章梁指出，社區小旅行近年蔚為風潮，特色農家的推廣除了保有嘉義親切人情味外，還要展現農家本身的創意，讓更多遊客體驗到特色鄉村或部落，並運用農事體驗充分融入低碳遊憩的概念，他也期盼未來嘉義縣農村體驗能進階為「循環經濟」的農遊勝地。

▲▼ 嘉義縣農嘉樂主題遊程活動記者會 。（圖／記者翁伊森翻攝）

文觀局長許有仁表示，想要包山、包海、包平原只要回「嘉」就對了，文觀局除了農嘉樂的農趣體驗外，另外還推出「2019來嘉追劇小旅行」，邀請民眾暢遊知名台劇「用九柑仔店」、「天之蕉子」劇中經典場景，如用九柑仔店經典場景-慶和柑仔店，劇中時常出現的劇中外科醫院-由日治時期1930年建造的朴子清木屋，以及天之蕉子中男主角的家-蒜頭糖廠蔗埕文化園等，在9、10月期間共8梯次，可上慢遊嘉義(https://reurl.cc/nVnyWn)查詢。

▲▼ 嘉義縣農嘉樂主題遊程活動記者會 。（圖／記者翁伊森翻攝）

▲ 嘉義縣農嘉樂主題遊程活動記者會 。（圖／記者翁伊森翻攝）

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關鍵字：

農嘉樂農村小旅行

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