泰國海軍推遲對南韓軍購　集中資金購買中國製「S26T型潛艦」

▲S26T被認為是解放軍039A/B型潛艦的出口型號。（圖／翻攝自新浪軍事）



記者林彥臣／綜合報導

泰國皇家海軍司令部傳出可能推遲向韓國購買價值150億泰銖（折合新台幣約152億）的第二艘DW3000F型護衛艦，以集中資金在2020年向中國購買第二艘S26T型潛艦。據了解S26T型潛艦是以解放軍039A/B型（元級）為基礎改進的潛艦，配備最新的AIP（Air-Independent Propulsion絕氣推進）技術系統。

泰國政府於2012年9月批准撥款300億泰銖（折合新台幣約304億），為海軍建造兩艘多用途護衛艦，2013年4月，南韓大宇造船海洋株式會社（DSME）得標，，以「廣開土大王級」（KDX-1）驅逐艦為基礎改造，為泰國海軍建造的第一艘護衛艦， DW-3000F型護衛艦「普美蓬•阿杜德」號（Phumiphon Adunyadet舷號471）已於2019年1月在南韓境內建造完成後交付泰國。

▲ DW-3000F型護衛艦以「廣開土大王級」（KDX-1）驅逐艦威基礎改造。（圖／取自維基百科）



《曼谷郵報》援引消息人士的話報導指出，購買第二艘S26T型潛艦是價值360億泰銖（折合新台幣約364億）的三艘同型潛艦列裝計劃的一部分，泰國政府於2016年批准該計劃，2017年4月批准撥款135億泰銖（3.83億美元）購買首艘S26T型潛艦，2017年5月4日，泰國皇家海軍與中船重工國際貿易有限公司就S26T型潛艦項目正式簽署協議。

預計，首艘S26T型潛艦將於2023年年中建造完成，泰方需在2017至2023年分17次付清相關款項。推遲向南韓購買第二艘護衛艦可以使泰國集中資金購買第二艘S26T型潛艦。據推測，泰方若拍板優先軍購S26T型潛艦，仍將分7年付款，購買三艘潛艦所有款項將在2030年前結清。

S26T型潛艦是以中國039B型潛艦基礎上改進設計的，採用AIP混合動力推進方式，全長77.7公尺，寬8.6公尺，高9.2公尺，乘員38人，下潛深度300公尺，排水量1800噸，最高航速17節，混合使用AIP和柴電動力，航程可達2000海浬，或航行65天，可發射反艦飛彈。

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