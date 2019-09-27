看看哪裡不一樣！陸版iPhone 11 Pro開箱、效能跑分、資料備份

▲iPhone 11 Pro官方介紹。（影片／取自YouTube）

特約記者洪聖壹／綜合報導

Apple 公司於上週末開賣新一代iPhone，由於是該公司首款三鏡頭的手機，在第一時間受到各地科技狂熱者給出正面評價，記者在第一時間與消費者取得iPhone 11 Pro實機，第一時間在本篇提供原廠標配內容物、手機初始效能與備份需要注意的地方給讀者參考。

▲陸版iPhone 11 Pro開箱。（影片／記者洪聖壹製作）

＊開箱！陸版雙卡配置大不同

實際開箱發現，iPhone 11 Pro採用黑色外盒包裝，質感略高一些，盒裝側邊有 iPhone 字樣跟最新的 Apple logo，盒裝正面是手機真實模樣，記者購入的是iPhone 11 Pro暗夜綠（台版名稱為：夜幕綠），是有點偏向藍色的綠色。

▲▼和iPhone Xs Max相比，iPhone 11 Pro夜幕綠配備三鏡頭，機背採用磨砂玻璃，機身logo位置也略微調整。（圖／記者洪聖壹攝）

原廠配置跟世界各國一樣，提供手機保固說明書、Apple Logo貼紙、SIM卡槽專用的退卡針，實際退卡會發現，陸版iPhoen 11 系列跟iPhone Xs系列一樣都是採用實體雙卡雙待；另外就是手機本體、新一代採用Lightning連接器的EarPods耳機。

▲陸版iPhone 11 Pro採用實體雙卡雙待，一個SIM卡槽可裝入兩張nano-SIM卡。（圖／記者洪聖壹攝）

相較以往不同的是，iPhone 11 Pro原廠盒裝隨附18W快速充電插頭，以往的「豆腐頭」改為略大一些的長方形充電頭，原本的USB to Lightning傳輸線則是改為標配USB-C to Lightning傳輸線。

▲iPhone 11 Pro原廠標配內容，以往的「豆腐頭」已經被18W快充插頭取代，傳輸線也改為USB to Lightning。（圖／記者洪聖壹攝）

＊跑分！超越前代的A13仿生處理器

Apple 新一代iPhone 11全系列都是採用新一代 A13 Bionic，由高達85億組電晶體組成，可實現每秒一兆次的運算次數。

新一代處理器的CPU配置雖然跟前代一樣採用了六核心、「4小2大」的內核配置，小核同樣也是為效率配置，主要是處理像是網頁瀏覽、聽音樂的部分，大核也是進行效能配置，主要處理遊戲、錄影等需求；至於GPU（圖像處理器）同樣也是4核。

從蘋果公司的介紹來判斷，表面上看起來配置都差不多，但是依照Apple公司的介紹，A13相較於A12，在CPU或GPU的運算效能均有20%比例提昇，晶片大小差不多，但是耗電量少了30%～40%，AI運算提升20%，運算耗電量也降低20%，基本上不管拍照、臉部解鎖、啟用App，甚至連基本的聊天傳照片，都會帶來很不錯的體驗。

從跑分資訊來看，陸版處理器也是7nm FinFET製程的TSMC台積電。記者實際使用安兔兔以及 Geekbench 4 來測試，在安兔兔跑分方面，記者跑出的分數是457,090分。在這邊提供兩個數據來參考，一個是記者在iPhone Xs Max初始設定跑出的32,9317，另一個是安兔兔榜上近期強調效能的電競手機ROG Phone II，均分約40萬。

▲iPhone 11 Pro安兔兔跑分超過45萬，已經超過目前在台上市的S855+安卓機種。（圖／記者洪聖壹攝）

而在Geekbench 4方面，搭載A13 Bionic處理器的iPhone 11 Pro，單核跑分 5473 分、多核跑分 13904 分，比起上一代iPhone Xs Max初始設定環境下的跑分結果（詳見：iPhone Xs Max使用一週心得：6個項目比拼告訴你值不值），已經超越當時(單核 4805分、多核10710分)的成績。換句話說，即使用戶手邊是去年買的手機，在初步體驗上還是會感受到相當層度的不同。

▲實測iPhone 11 Pro在Geekbench 4的效能也超越前代。（圖／記者洪聖壹攝）

＊千萬注意！舊手機錢包、通訊、手錶資料記得先備份移除

除了手機初始化啟動，對於想要做資料移轉的用戶來說，那就必須選擇將手機備份之後，再進行資料移轉，記者建議以下幾種形式進行：

1.Mac、PC資料備份與移轉：這是所有方案最建議的一種移轉形式。iPhone 11 Pro支援Mac、PC版本備份資料傳輸，只要使用原廠附贈的傳輸線，很快就可以讓手機完成初始啟動程序，要考量到自己的電腦的儲存空間，如果空間不夠，建議要另外準備行動硬碟來輔助。

2.Android手機資料傳輸：先前使用安卓手機的用戶，現在iPhone 11 Pro支援Android手機資料傳輸，只要先把原本的手機資料備份在Google雲端硬碟，然後在Google Play下載「Move to iOS」app，接著打開App、開啟新一代iPhone，就可以利用「快速開始」的功能，不用傳輸線就可以進行手機資料移轉。但是！如果不想要進行雲端備份，那麼可以使用傳輸線搭配轉接頭的形式，進行手機資料移轉，不過這個方式不太建議，因為這些過程建議手機接上充電線，確保手機電力不會在傳輸過程沒電導致資料發生毀損的可能。

3.iOS手機資料傳輸：原本就是iPhone用戶，可以直接透過手機內建的「快速開始」，只要手機/平板的iOS版本是 iOS 12.4以上版本都適用，基本上手機在同一個Wifi環境下，就很容易跳出指示，只要按照指示傳輸即可，在這之前可以選擇購買iCloud雲端備份（基礎版5GB免費、最高2TB空間須花費台幣300元），當然也可以用傳輸線搭配轉接頭的形式，進行手機資料互傳，不過這個方式不太建議，因為這些過程建議手機接上充電線，確保手機電力不會在傳輸過程沒電導致資料發生毀損的問題。

＊備註1：iCloud備份有個非常方便的功能，就是它連你的密碼也一起備份了，也就是說當你手機完成啟動之後，Facebook、Twitter、LINE、WeChat、QQ、WhatsApp、Instagram，甚至是支付寶，都可以透過FaceID解鎖來快速登入。

＊備註2：換成新一代iPhone之後，如果想要使用Apple Pay、Apple Cash，因為牽涉到個人銀行帳戶，記得要進入「錢包」，按照步驟重新綁定。

＊備註3：如果手邊還有Apple Watch以及已經綁定HomeKit智慧家電產品，按照步驟就可以在新的iPhone當中使用，當然如果舊的iPhone要給別人使用，記得解綁即可。

＊備註4：已經升級iOS 13.1的用戶，不建議透過OTG搭配《Smart Switch》app來傳輸資料。

▲iOS 12.4以上版本的iPhone/iPad適用「快速開始」來轉移手機資料。（圖／記者洪聖壹攝）

小結：iPhone 11 Pro是全系列iPhone性價比最高手機

在9月20日開賣的三個機種當中，iPhone 11跟iPhone 11 Pro 同時有螢幕、續航力跟拍攝能力的差異，其中，iPhone 11配備的是Liquid LCD面板，iPhone 11 Pro系列採用Super Retina XDR OLED面板，這讓用戶在看影音、瀏覽網頁、甚至拍完照要查看相片色彩細節，都會有相對的差異。

另外，iPhone 11 Pro系列邊框相對較細一點，螢幕占比比iPhone 11來得高；相較之下，「三鏡頭的iPhone 11 Pro系列」定是這次選購iPhone的當然首選。記得一句話：「蘋果沒準備好的，絕對不會推向市場。」畢竟，對Apple 公司來說，智慧型手機跟其相對應的生態圈佔公司的整體業績佔比，肯定是開發團隊身上最大的包袱。

從各方實測來看，iPhone 11 Pro跟Pro Max差異點僅僅在於「手機螢幕大小」跟「手機續航力」；從使用者的角度來看，4吋手機機身、5.8吋螢幕確實還是手機的最佳比例，這從2年前蘋果推出的十週年紀念機iPhone X、到現在各家手機大廠推出的摺疊手機都可以得到實質驗證，如果現實一點，搭上價格角度來看，iPhone 11 Pro絕對是一款最值得入手高性價比手機。

＊接下來，記者將以兩篇的篇幅，快速測試該款手機的拍攝效能，敬請持續鎖定《ETtoday新聞雲》。