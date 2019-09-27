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LA NEW首間體驗旗艦店！　3D科技量腳打造客製化鞋

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▲LA NEW全台首家體驗旗艦店在台北開幕，把深耕近20年的「足研科技中心」搬進店內，透過科技量足，提供消費者客製化選鞋服務。（採訪撰稿／記者鍾欣妍；攝影剪輯／記者吳杰澄、陳家豪）

記者鍾欣妍／採訪報導

LA NEW 全台首間體驗旗艦店盛大開幕，而領先業界的科技量足也首度亮相！把深耕近20年研究的「足研科技中心」，直接搬進店內，透過「全方位科技量測系統」，提供消費者客製化選鞋服務。

赤腳站上3D系統掃描腳型，接著直線走在地毯上，由前方高速攝影機，精準紀錄步態和腳底壓力，不管是長短腳、走路歪斜都能捕捉，最後穿上專屬鞋來到跑步機，壓力點立刻在平板上現形。

▲▼ 。（圖／LA NEW提供）

▲▼消費者穿上專屬鞋來到跑步機，透過數據分析會記錄走路時的足底壓力，並在平板上顯示。（圖／LA NEW提供、圖／記者吳杰澄攝）

▲▼ LA NEW首間體驗旗艦店！　3D科技量腳打造客製化鞋 。（圖／記者陳家豪攝）

聯新國際醫院運動醫學中心主任醫師林頌凱指出，足部健康影響全身健康，上班族群中患有足部相關疾病者，比例竟高達八成以上，前三大症狀包含靜脈曲張、足跟疼痛及足底筋膜炎，而且東方人高足弓特別多，「透過這個系統模擬出實際腳型狀況，再用鞋墊跟鞋子來保護他的腳，讓他可以避免這些疼痛。如果腳已經變形，要用特製鞋墊來幫助他有更好走路的狀態。」

▲▼ 。（圖／LA NEW提供）

▲聯新國際醫院運動醫學中心主任醫師林頌凱，分享LA NEW全台首創「全方位科技量測系統」帶給消費者實驗室等級的量測服務，還能針對足部受傷患者提供醫療級別的客製化鞋款。（圖／LA NEW提供）

LA NEW從量腳、選鞋到醫療級足部顧問諮詢一站滿足，不只帶來全新養足服務，還設置「職人工匠坊」，讓消費者能動手DIY，體驗手工皮件製作，同個空間也有維修匠師、洗鞋職人駐點，提供專業鞋履保養、精緻手工洗鞋服務及高級訂製鞋服務。

▲▼ 。（圖／LA NEW提供）

▲LA NEW 全台首間體驗旗艦店25日開幕，LA NEW副總劉奕廷（左）、聯新國際醫院運動醫學中心主任醫師林頌凱（右）出席進行開幕儀式。（圖／LA NEW提供）

LA NEW副總經理劉奕廷說:「高級精品鞋的訂製，會有個人化皮革、楦頭、雕花設計的選擇，加上可以跟後方的足部研究所整合，所以能打造從鞋底、鞋面、鞋楦到整雙鞋都是個人化的鞋款。」結合3D科技，解決東方人穿鞋痛點，LA NEW顛覆鞋店印象，從品牌、技術到服務全面革新。

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