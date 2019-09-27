胎兒下肢發黑！產科醫泛淚「寶寶回來！」曝辛酸：連慌張的時間都沒有

▲許峻睿醫師透露產科醫師會遇到的抉擇。（圖／翻攝醫師許峻睿臉書）



記者鄒鎮宇／台北報導

新北市蘆洲區一家婦產科診所日前發生憾事，一名34歲陳姓產婦生產時子宮破裂，導致子亡母送醫的醫療糾紛，引起家屬不滿。對此，禾馨民權婦幼診所醫師許峻睿透露接生時，醫師心中的焦急與抉擇，讓不少網友看完非常感動。

許峻睿醫師再個人粉專PO文表示，他從事產科醫師多年，深深覺得最難的並不是深淵的醫療知識及手術技巧，而是「你能不能在每次產科併發症發生時，用最短的時間做出對病人最好的判斷及迅速的處置」，「產科疾病的進程變化通常只在一瞬之間，而牽扯到的常常是兩條生命，所以我們真的是承受著巨大的壓力」。

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許峻睿分享案例，他上週值班24小時後，突然一名破水陣痛的媽媽，由於抵達產房時寶寶胎位不正，雙腳已經伸出陰道口，眼看著寶寶就要直接脫離母體，「我從正在進行常規剖腹產的手術台被喊進接生室處理，卻發現更糟的是，產檢時寶寶預估只有1300克，而且露在外面的下肢已經開始發黑⋯」

「失敗了怎麼辦？」許峻睿當下千頭萬緒，思考到胎位不正能否自然產、嚴重缺氧的寶寶能否等待腹產的時間、體重不足的胎兒出來後能否立刻急救，「萬一救不回來的時候家屬會不會怪我們？那一刻，說實話我真的有一點慌了」。

▲許峻睿看著胎兒的生命在與時間賽跑，立刻做出決定。（示意圖／CFP）



許峻睿轉念一想，「寶寶只有這次機會，他現在只有我們」，立刻做出決定為了孩子拚到底，「不管做不做得到，我們一定要為他拼到底」，立刻和3名產房護理師、2名嬰兒室護理師及支援的麻醉科小兒科醫師合作，將寶寶用臀位生出，「剛生出來的全身發黑、心跳40幾下，急救、插管讓他恢復正常生命徵象，順利轉送醫學中心」。

「聽說今天已經移除呼吸器，可以正常呼吸了」許峻睿聽到消息後才鬆了一口氣，回想手術當下不斷在內心吶喊，「寶寶加油！你一定要回來！不要放棄！」並看到對方身體由黑轉紅，「眼眶真的不由自主就濕了」，他也感謝當下陪同奮鬥的工作夥伴，「你們真的很棒，我以你們為榮」。

網友看完紛紛大讚，「無敵感動，泛著淚水看完！整個團隊辛苦了，媽媽也辛苦～一切平安健康長大」、「謝謝您，我們偉大的醫生、護理人員」、「幸運的寶寶，遇到這樣的好醫生，願意為他拼命」、「光看文字就哭了，辛苦您們了」。