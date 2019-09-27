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法律 法律新聞 名家評論 小巨蛋違法接管 我要爆料

董介白／【石木欽案】獨家報導下，未審先判的冤魂何其多

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▲▼法官法修法暨檢察獨立學術座談會,石木欽。（圖／記者季相儒攝）

▲前公懲會委員長石木欽因捲入二十多年前的與當事人不當飲宴案，狼狽請辭下台。（圖／記者季相儒攝）

才剛審完台大校長管中閔的違反兼職案，身為終審特任官的前公懲會委員長石木欽，卻因捲入二十多年前的與當事人不當飲宴案，狼狽請辭下台，時機點來的巧合，引發各方揣測。

來自藍綠各自不同政治立場的評論看法，因為是從政治角度出發，自然得出不同的解讀，諸如拔「管」不力、秋後算帳等，又如司法圈內逼退人事鬥爭，甚將幕後黑手的砲火指向司法院長許宗力。各種版本的流傳，好不熱鬧，滿滿的流言蜚語成了司法圈內茶餘飯後的題材，但過程中的媒體角色，卻成了被忽略的重中之重。

已請辭下台的石木欽，從他透過律師發出的函文可知，此刻除了蒐證考慮對大院長許宗力提告外，在與律師討論案情之餘，石木欽應該終於可以體會到什麼叫「司法不公」了吧！

一件事有其兩面，石木欽是否為偽善的司法官？有無涉入關說或只是單純接受不當飲宴？權責單位如監察院自會調查認定，但重點卻是，過程怎會如此粗糙不堪，遑論一般老百姓遭遇官司時所受到的對待。

先說這一宗牽涉超過二十年的黑函檢舉案，曾經出現在2014年石木欽剛出掌台灣高等法院院長的人事案，原本沉睡的案子卻在管中閔懲戒案宣判出爐，作成最輕的申誡處分後，重新被拿出來調查。這裡的調查，先「刑事後行政」，檢方先查有無刑事不法，意外取得長期與石木欽往來密切的上市公司老闆翁茂鍾，內有翁個人與公開行程的行事曆，紀錄留存之完整，意外掀開翁茂鍾與司法圈人士飲宴的名單。

檢方在確認無刑事不法後，全案簽結，至於是否有違反法官倫理的行政不法，則是重回最高檢察署，由檢察總長署名將石木欽函送司法院議處。而8月29日新上任的司法院政風處長沈明倫，積極調查此案，在約談石木欽後，其主動請辭公懲會委員長一職，騰出難得的終審特任官之一的位子。

石木欽在政風處約談後主動遞出辭呈，但紙媒很巧的在確認請辭後旋即獨家報導，緊接著又在9月17日司法院召開人事審議委員會前夕，另有媒體加碼系列報導，爆料另有多名司法官也成了翁茂鍾的座上賓。頓時風聲鶴唳，深怕吃到不該吃的飯而中槍。

石木欽被指長期接受不當飲宴，如果司法機關不想讓外界知道，媒體根本無從得知，除非是有心人的操作，透過媒體的報導讓全案沒有迴旋空間，並透過媒體放話，自然可以營造潑糞的效果，先把石木欽的臉抹的又黑又臭；就如同在偵查中，刻意對特定的案件及涉案名人，提供給媒體進行炒作，除有利偵查，也順帶營造有罪元素，將壓力拋給接手審判的法官，若法官判決無罪，再對其扣上「恐龍法官」的廉價指控，本小利粗，以致於類似案例所在多有。

▲新聞媒體，媒體報導，新聞自由，記者，新聞。（圖／視覺中國CFP）

▲身為第四權的媒體，在面對獨家新聞時，應客觀且兼顧平衡，以免成為被有心人操弄的棋子。（圖／視覺中國CFP）

是以，石木欽案在台北地檢署的刑事他字案調查時，密不透風，怎麼待案件回到司法院的行政調查時，卻成了一堵透著風的牆。會有如此差別，在於刑事案件有洩密的罪責，但類似石木欽案的行政調查卻沒有相關刑責，因此先確定石木欽請辭信遞出，緊接著就有媒體做獨家報導。

媒體身為第四權，除了滿足讀者知的權利外，在面對有人提供獨家新聞時，能否先靜下心來，把獨家的成就感先暫時擺一邊，想想是否會成為被人利用的打手；另應兼顧平衡，以免因單一管道的片面餵養新聞，失了客觀性，甚至成為被有心人士利用的棋子，變成未審先判的幫助犯。

面對類似司法風紀案件，以及層級到終審的公懲會委員長，記者當然很難抗拒不發，礙於新聞同業的競爭，以及擔心漏新聞，這是記者的悲哀與宿命。身為媒體人，有新聞不發，失職，非發不可，也要盡量客觀。

該案所謂的接受不正當飲宴，如果是為特定案件當事人的偶發性接受招待，肯定一刀斃命，但遠從二十幾年前就持續互動到近五年前，兩人的關係應該是交往多年的老朋友。以目前司法院人審會議決的罪名嚴重違反法官倫理，傷害司法形象來看，司法圈內人如果交往多年的好友涉訟，趕快退出群組，把電話設為黑名單，免得日後倒楣被流彈打到。

石木欽案的消息外洩，適足給所有媒體人上了一堂課，石木欽請辭乃至後續的人審會議處，過程中，不利石木欽的消息一再外洩，也難怪他會發律師函給司法院長許宗力，並感嘆此刻已經未審先判了。縱使在媒體淡忘此案的某一天，就算還了他公道，但為時已晚，傷害也恐難回復。

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●董介白，ETtoday新聞雲撰述副總編輯，以上言論不代表本公司立場。

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