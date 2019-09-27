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醫學生太窮趴在床上寫功課　美女登山客為尼泊爾貧童招募志工

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▲▼美女登山客詹喬愉為雪巴族貧童發聲。（圖／環宇國際文教基金會提供）

▲美女登山好手詹喬愉走訪尼泊爾感慨貧窮不可怕，可怕的是連受教育的機會都沒有。（圖／環宇國際文教基金會提供，下同）

記者林璟倩／綜合報導

美女登山好手詹喬愉是台灣第二位登上聖母峰的女性，見識過峻蘶高山的神聖與偉大，更想帶著一顆謙卑的心走訪山腳下的民族，因此詹喬愉在9月初加入環宇國際文教基金會（ICEF）的尼泊爾愛心訪視行程，走訪首都加德滿，並於9/27上午舉辦「愛尼無國界～2019尼泊爾愛心訪視團成果發表會」，以公益大使身分為雪巴族貧童發聲。

▲▼美女登山客詹喬愉為雪巴族貧童發聲。（圖／環宇國際文教基金會提供）

▲公益大使詹喬愉前進加德滿都訪視因家園被摧毀而流離失所的雪巴族院童。

公益大使詹喬愉9月初參與ICEF為期七天的尼泊爾愛心訪視，走訪位於首都加德滿的「雪巴育幼院」及居住在貧民窟裡的醫學生Nima。雪巴育幼院（Sherpa Children Home）於2015年尼泊爾大地震後，由環宇國際文教基金會協助設立，目前收容18位自加德滿都北、西藏交界因家園被摧毀而流離失所的雪巴族男女院童。

訪視過程中，詹喬愉體會到 「窮不是最可怕的，可怕的是未來都沒有受教育的機會」，而居住在「貧民窟」裡的醫學生Nima就是最佳實例，Nima父親早逝、母親為了養活三個子女只好至海外當幫傭賺取微薄薪水。早熟的Nima努力讀書，希望透過教育翻轉人生，也期待將台灣各界的愛心轉化為善的延續，利用一己之力幫助和他一樣的窮人。

▲▼美女登山客詹喬愉為雪巴族貧童發聲。（圖／環宇國際文教基金會提供）

▲雪巴育幼院人數多空間少，孩子們必須趴在床上寫功課。

目前雪巴育幼院（Sherpa Children Home）的18位男女院童窩居在不到30坪的空間，只有一間浴廁輪流使用，讀書、寫字都只能在地上或床上，相當克難，可見蓋院計畫刻不容緩。如同大眾一般，詹喬愉也好奇「這麼多的窮人，要怎樣才能幫得完？」環宇副董林景德表示，為了讓公益服務能永續且更具效率，才有蓋院計畫。預計這計劃實現之後，不但可以幫助更多人，亦能更有效整合在高山小學及女子學校的服務。同時提供台灣有興趣至尼泊爾實習、做長期志工、田野調查及學術研究的人，一個如灘頭堡般的切入點式的服務據點。

環宇基金會預計興建3層樓、約120坪的院舍，目前已籌資購得約一塊50坪的土地，然建設經費待需360萬元，公益大使詹喬愉為雪巴族貧童發聲，願國人發揮愛心，一同響應。

捐款詳情請上網搜尋「環宇雪巴蓋院」，同時招募明年寒假尼泊爾志工團，愛心專線：02-2366-0743。

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