先探／美銀行股讓歐洲看不到車尾燈

聯準會九月降息後，美國銀行股表現可圈可點；但歐元區經濟仍低迷，德意志銀行和德國商業銀行再創歷史新低。

【文／魏聖峰】

就算面對美中貿易戰的不確定性因素，今年美國內需經濟表現不俗，讓聯準會要想降息，卻因為經濟數據表現不錯而難有大幅降息的空間。近期美國銀行股股價從八月底以來上漲，除了美國內需經濟頗強外，就是全球公債殖利率在八月底落底彈升，也讓歐洲銀行股跌深反彈。即便如此，就股價位階來看，美國銀行股的位階遠高於歐洲銀行股，凸顯歐美兩地內需經濟的差異。

美中貿易戰從去年三月起由美國總統川普點燃，中國為了避免遭到美國課徵關稅從去年五月起進行貿易協商，由中國副總理劉鶴和美國財政部長梅努欽、貿易代表萊特希澤談判代表。雙方經過一年的協商後，中國政府在五月初突然翻臉不認先前的協商內容，引發川普政府調高中國商品進口關稅。

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截至目前為止，美國針對中國進口三千億美元商品課徵二五％關稅，還把剩餘的三千億美元進口商品也加徵十％關稅。美國預計十月十五日起把先前三千億美元關稅從二五％調高到三○％，剩餘三千億美元進口商品也從十％調高到十五％，川普同時還要求美國企業盡快撤離中國。中國政府也將美國進口商品課徵二五％關稅，同時透過人民幣貶值方式減緩被美國課稅的壓力。研究機構牛津經濟公司預測，美中相互課徵關稅，不但影響美國和中國兩方的ＧＤＰ表現，也將拖累全球ＧＤＰ○．五％。

美國民間消費支出不差

聯準會去年沒有摸清楚美中貿易戰對美國經濟造成的風險，並在去年下半年還升息兩碼，將聯邦資金利率調高到二．二五～二．五％間。升息效應即使沒有影響經濟成長，卻在去年第四季引發美股和全球股市重挫。聯準會在今年宣示不再升息，激勵上半年美股的創新高行情。今年前兩季美國ＧＤＰ分別有二．七％和二．三％，凸顯美國內需經濟在美中貿易戰壓力下的表現還是不錯。內需經濟加持下，今年以來美國銀行股指數累計上漲十九．二六％，表現凌駕於歐洲銀行類股指數的下跌一．二二％。

從美國的經濟數據和銀行股的股價趨勢判斷，美國整體內需經濟還不錯，成為景氣成長的動能。因為聯準會已經實施預防性的降息，美國房貸利率下滑，而強勁的勞工市場支撐房市價格，造成美國八月的新屋開工率創下二○○七年以來新高，當前美國房市表現強勁。所以聯準會在九月的ＦＯＭＣ會議中對當前美國消費支出的用語已經從前一次（七月底）時的復甦上調到回升的字眼。

美國內需經濟表現不錯，其實就反應在銀行股的業績和股價上。矽谷銀行（ＳＩＶＢ）是八月底以來表現最強的美國大型銀行股，從附表的營運表現來看，營收和獲利能力不斷往上攀升。從去年第三季至今，單季ＥＰＳ都在五美元以上，上季更達六．一二美元。市場預估矽谷銀行全年ＥＰＳ超過二一．五美元，明年更達二四美元。雖然目前股價在二一六美元上下，由於獲利能力強勁，本益比僅十倍，股價不能說太貴。（全文未完）

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