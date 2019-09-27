先探／股利入帳　手握金雞拿金蛋

第三季往往是上市櫃公司分派現金股利的季節，同時，持有大量股票的企業獲利就有望一次大爆發。

【文／吳禹潼】

時序已經正式進入第四季，各公司陸續開始公布第三季獲利，簡單來說，從第三季財報就可以對公司全年獲利有更明顯的輪廓，再加上以當前台股市場的狀況來看，公司獲利後配發的股利已經成為吸引投資人目光的重點之一，因此，從第三季ＥＰＳ推估全年ＥＰＳ，並換算股價殖利率，實屬合理。

確實，獲利動能穩健，又能配發一定程度的現金股利，對長線投資人而言，的確可以被視作是相對穩健的標的，不過，換個角度來看，現金股利的進帳，不僅對散戶是一定程度的保障，對持有該公司股票的其他企業而言，也可以說是挹注業外獲利的一大來源。而隨著上市櫃公司下半年陸陸續續進入除權配息、配發現金股利的時間，不少轉投資的公司也在此時獲得了大筆的現金股利進帳。

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現金股利挹注第三季獲利

根據往年經驗，大多數因為轉投資配發股利所迎來的業外獲利，就會在第三季財報上認列，也因此，此類公司第三季ＥＰＳ就會有非常傑出的爆發性表現，其中，持有台泥股票二九．○六萬張（八月十三日除權後，持股張數變為三一．一萬張）的嘉泥、持股MOSFET廠大中四三．九％的電源管理ＩＣ廠茂達，還有持股台廠中矽晶圓股王環球晶超過五成的中美晶等，都可以說靠股利就躺著賺飽飽。

首先來看近年積極轉型、也逐漸有效益顯現的嘉泥，目前已經漸漸淡出水泥製造的行列，在本業方面，轉向扮演經銷商的角色，同時也轉而改為投資台泥，先前持股大約二九萬多張，配股後，持續張數小幅增加。

根據推算，今年第三季光是認列台泥的股利就高達九．五九億元，換算ＥＰＳ來看，單季ＥＰＳ大約就可上看一．○六元，再加上今年上半年本業表現良好，業外也認列了中國廠的停業處分利益，今年全年獲利基準至少十六億元起跳，應能寫下近五年來新高成績。

嘉泥多元布局效果顯著

不過，除了從台泥配發的股利獲得ＥＰＳ的挹注之外，嘉泥近年也加速土地資產的活化，轉投資的旅宿業包括了產後護理以及飯店經營，都正處在正確的軌道之上。其中，嘉泥旗下的產後護理之家「人之初中山館」從二○一六年十二月開幕以來，口碑良好，營運狀況十分穩定，目前第二間旗艦館「人之初敦化館」也預計將在今年底前正式營運。

飯店部分，嘉泥布局的範圍更是廣泛，其中，與雲朗策略合作的義大利飯店A.Roma已經開始正式營運。第一間位於日本沖繩的自營飯店品牌Hotel Collective，主打城市型觀光酒店，預計明年一月起試營運，待營運穩定之後，預計光是該飯店未來一年就可以有大約二．九億台幣的營收貢獻。（全文未完）

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