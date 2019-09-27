善耕365／「他」成就善耕音樂計畫的核心價值：做對的事

圖、文／善耕365 余柏翰

每一年，在善耕365年度音樂會的最後，總是有一位帶著迷人美式口音、面帶燦爛微笑的指揮登台，再一次展現他在現場百位合唱學童身上所施展的，令人不可置信的魔力。他是善耕音樂計畫的核心人物，總指揮張浩坤，大家都叫他Howard。也許過去幾年許多媒體、報章雜誌透過各種不同的方式，了解張浩坤如何透過他所熱愛的「合唱」來改變台灣偏鄉的孩子們。但對張浩坤自己來說，這也曾是一場自己與自己內心在教育路上的一場大革命。

「追求極致」是最初張浩坤的夢想藍圖，「嚴師」是給所有學生的第一次印象

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創辦善耕365基金會的董事長姜豐年，當年在美國加州遇見當時學校的合唱團指揮張浩坤，立刻就被他專注完美的特質吸引。在美國的教學環境裡，並不只是追求課業上的進步，對於孩子課堂外學習團隊合作、人際相處的能力也十分注重，包含姜董在內的每一位家長都對孩子們參與社團及課外活動給予高度的支持與關注，也是這樣，遇見了這麼一位才華洋溢的指揮家。那時候的張浩坤自我要求的目標非常嚴格，渴望帶出最好的合唱團，展現最頂級、完美的表演，「那時候的我是很嚴格、自私的，我希望我和這群孩子出現在任何一場表演場合，都能得到所有人肯定，讓大家認為我們是最棒的」張浩坤說。如果你問以前他指導過的學生，對於老師的評價就是「嚴格」，當時的張浩坤不斷的給自己設立目標，對於追求極致這件事情可以說是全力以赴。而這些優秀、充滿自信的學生以及家長全力的支持，讓這些目標也都化為現實。

「其實我發現，不管是在台灣還是國外，孩子都是一樣，都是善良的。」張浩坤說。從自己的經歷中認為影響孩子最深的是家庭，所以當家長把孩子交給自己的時候，就成為會深刻影響這些孩子們的重要角色。但這其中唯一不同的是，張浩坤接觸到偏鄉的孩子之後，自己的教育理念產生了極大的衝擊，「有別於我在美國遇到那些家庭完整，父母給予滿滿關愛的學生不同，這些孩子們家庭是不完整的，也許吃不飽穿不暖，生活都有問題還談受教育？對他們來說，參與課外活動是種奢求，但也因此讓這群孩子們失去接受文化刺激的機會，他們沒有自信、不懂得表達自己。」看到這樣的狀態，慢慢的張浩坤也被深深的影響，他不知道能改變多少，但他知道，必須做對的事，因此，在姜董的支持下，善耕音樂計畫就這麼展開。

「IALAC」是一種方式，教會孩子們如何關愛他人也關愛自己

在多年與學生接觸的過程中，張浩坤也慢慢的建立自己面對孩子時全新的引導方式，他把這樣的理念稱之為「IALAC（I am lovable andcapable）」，讓孩子們了解自己是被愛的，也是有能力的。張浩坤說：「各位想像現在有張完整的紙，就是每個人的IALAC，當接受到別人的負面能量時，這張紙就會缺一角，當接受到正面的能量時，這個缺角就會補上，IALAC就是我們生活每天心靈狀態的縮影，接收到的正面能量越多，IALAC就越完整，負面能量越多，它就越殘缺。」，回到張浩坤一開始對於孩子的看法，每個孩子其實都是一樣的，但從家庭、生活中所接收到的正負能量，會影響這個孩子在成長過程中對自我的認同程度，如果我們今天透過音樂計畫不斷地去傳遞正面的能量，這些孩子們便能從中建立健全的心理狀態，他們會懂得如何去展現自己、與他人交流，最重要的是，在未來他們長大出社會獨當一面時，內心的IALAC變成為自我的信仰，他們了解如何去照顧自己的心靈狀態，那生活便有無限的可能。

而這一路上，張浩坤認為被改變最大的其實是自己，「在這一路上，包含我在帶領這些種子教師時，我都給予他們一個概念『我沒有要帶出唱最好的合唱團，但我希望全心全意的面對這群學生，給他們最好的正面能量，讓他們了解自己是被愛、能有自信的』，成為頂尖是我曾走過的路，但現在看來都不是什麼重要的事，所以我們不比賽、不挑學生，因為重點真的不在你創造出什麼成績，重點是這些孩子們從參與這個計畫中得到什麼，是一輩子受用無窮的寶藏。」張浩坤說著說著，露出了燦爛的微笑。

延續並不是永遠陪伴，而是將最正向的能量烙印在孩子們的心中，讓它成長

「孩子們在成長的過程中除了他自己本身，身邊所有陪伴的人都在改變，不論是我們這個計畫的種子老師、或是學校的老師，甚至身邊的親戚、朋友都是來來去去的，這是不爭的事實，但整個計畫最重要的部分也是為了這個，我們要把最核心的理念，深刻的烙印在這個不會改變的個體上，也就是孩子他自己的內心。」談到整個善耕的音樂計畫，張浩坤表達他這幾年來，在執行這一系列的活動上，必須帶給孩子們絕對的衝擊，才能把音樂計畫最核心的正面能量，深刻的烙印在孩子們的心中。

音樂營也是相同的信念，張浩坤與籌備團隊花費近半年的時間，每月訓練這些在第一線接觸孩子們的志工大哥哥、大姐姐們，全部就是為了短短兩個禮拜的夏令營做準備。張浩坤說：「當這些參與營隊的孩子們在營隊最後一天結束，帶著不捨的心情和我們所有工作人員道別回到家裡之後，就開始期待11個半月後的再次見面，那我們就成功了。」，支持音樂計劃這一系列每個活動持續進行的動力，就是為了能將正面的能量，灌輸給這些學生們。張浩坤也同意，我們無法得知這個計畫是否能永久進行，也不可能陪伴這些孩子們一輩子，但這是對的事情，堅持，來自於這樣的意念。種子教師與學校合作是為期三年，但不少老師到合約結束，依舊願意以降薪或各種方式繼續留在學校陪伴這群孩子。張浩坤認為，這個計畫在這一刻已經成功了，善耕把最重要的核心理念灌輸給老師及孩子們，並成功且持續性的給予正面的影響，能達成這樣的理想目標，夫復何求？

過去有許多人提出質疑，認為善耕音樂計畫到底能在偏鄉造成多大的改變與影響、能持續多久、這些孩子的生活得到實質上的幫助了嗎？對張浩坤來說，他也想過這個問題，但一個理念讓這一切疑慮煙消雲散，就是「做對的事」。而這不僅僅只是張浩坤自己個人的體悟而已，這是他從美國回到台灣，數年間與各種不同出身的孩子們深刻接觸，所以得到最大的啟發，對於這一切，張浩坤充滿感恩，也不外乎每年善耕音樂節時，在登台發表感言的那一刻，張浩坤都會不斷的強調：

「我擁有世界上最幸福的工作。」

(原文來源:從追求極致的講究到享受一切的瀟灑 ，「他」成就善耕音樂計畫的核心價值：「做對的事」)

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