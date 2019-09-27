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楊紫瓊與亨利高汀再合體　《去年聖誕節》霸氣演「龍后」的老闆

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暖心浪漫愛情片《去年聖誕節》預告一出備受關注，《Vogue》今年2月前往倫敦拍攝現場探班，訪問主角艾蜜莉亞克拉克、楊紫瓊和艾瑪湯普遜，導演保羅費格透露，要不是亨利高汀，他不會找到楊紫瓊演出艾蜜莉亞克拉克的老闆

▲▼ 。（圖／記者VOGUE攝）

▲以《瘋狂亞洲富豪》紅遍全球的亨利高汀，在《去年聖誕節》中與艾蜜莉亞克拉克談情說愛（UIP提供）

保羅費格表示他一直是楊紫瓊的粉絲，在籌拍《去年聖誕節》時，保羅與亨利高汀合作拍了《失蹤網紅》，當時保羅還在苦惱商店女老闆該找誰演，某天他和亨利通電話，沒想到亨利正和楊紫瓊在一起吃飯，「你知道嗎?楊紫瓊就坐在我旁邊，你要跟她講電話嗎?」透過亨利高汀的引薦，保羅費格一圓與偶像合作的夢。亨利高汀和楊紫瓊也繼《瘋狂亞洲富豪》後再續前緣。

至於為何挑選亨利高汀當男主角，與《瘋狂亞洲富豪》有關嗎? 製片之一的Jessie Henderson表示他們當時沒有看《瘋狂亞洲富豪》，而是聽說他和布雷克萊弗莉在《失蹤網紅A Simple Favor》中有趣的互動，所以找他演出。

▲▼ 。（圖／記者VOGUE攝）

說到自己的角色，楊紫瓊說她飾演的女老闆Santa從中國移民到倫敦，一心只想專注於事業，沒想愛情卻意外降臨在她身上。楊紫瓊說當導演打電話給她邀約演出時，她一聽到艾瑪湯普遜的名字就立刻答應，在她心中艾瑪猶如偶像般的存在，她笑說：「但艾瑪湯普遜以製片身份在一旁看妳演戲，心裡還是覺得有點害怕！」至於跟亨利高汀再度合作，楊紫瓊說：「能跟亨利再次拍戲感覺超棒，自從拍完《瘋狂亞洲富豪》後，我們已經變成家人般親密。」

▲▼ 。（圖／記者VOGUE攝）

▲導演保羅費格、楊紫瓊和亨利高汀。（圖／Getty Images）
探班當天，楊紫瓊正與艾蜜莉亞克拉克拍攝一場在聖誕禮品店的戲，楊紫瓊以老闆之姿責怪艾蜜莉亞總是粗心大意。其中有一個鏡頭，艾蜜莉亞克拉克好像被點了笑穴般，笑場了近10次，楊紫瓊臉上沒有一絲不悅，甚至在空檔還做怪表情自娛娛人，她說艾蜜莉亞總是帶給人歡笑，和她拍戲事件開心的事。

▲▼ 。（圖／記者VOGUE攝）

▲楊紫瓊飾演霸氣女老闆。（UIP提供）

在《去年聖誕節》中，楊紫瓊的角色Santa是只想著賺大錢、或好生活的傳統亞洲女性，以楊紫瓊個人的角度來看，女人的終極幸福是什麼?「妳可以愛自己，擁有家人、愛妳的人。」 楊紫瓊立馬補上一句：「如果你問我的話，我得說：『我不需要男人來照顧我。』」

艾密莉亞克拉克一坐下來就開玩笑說：「不要問我《冰與火之歌：權利遊戲》的結局！」問她與楊紫瓊合作的感想，艾蜜莉亞一秒轉成粉絲模式，「我的老天啊！她超風趣的，聰明、人好又超級漂亮，跟她合作很開心！」聖誕節對她而言代表什麼呢?艾密莉亞說：「身為演員的我來說聖誕節很重要，這是唯一真的能放下一切，與家人好好休息的日子。」

▲▼ 。（圖／記者VOGUE攝）

▲艾蜜莉亞克拉克飾演的凱特是個陷入迷惘的女孩，躲在舒適圈。（UIP提供）

說到飾演她媽媽的艾瑪湯普遜，艾蜜莉亞拉高語調，興奮地說：「我超愛我媽媽！我媽媽超棒的！」艾蜜莉亞說艾瑪湯普遜的角色背景是從東歐逃難到倫敦的女子，內心一直充滿了焦慮不安，艾蜜莉亞相當喜歡這部電影對於移民以及身份認同議題的處理方式，「艾瑪湯普遜以她的方式演繹，真的很有趣。」至於自己演出的凱特，穿著聖誕精靈裝受訪的她說：「她真的很喜歡這份工作，只是她很怕走出舒適圈。」那麼她心目中著終極幸福是什麼呢? 艾蜜莉亞俏皮得說：「天啊！我得好好想想，就目前來說的話，就是來杯香檳、吃薯片！我沒那麼膚淺啦。」

▲▼ 。（圖／記者VOGUE攝）

▲艾瑪湯普遜在《去年聖誕節》中飾演艾蜜莉亞克拉克的媽媽。（UIP提供）
身兼製片、編劇和演員，艾瑪湯普遜笑說：「這是我這輩子度過最長的聖誕節！」她說2012年有人找上她是否有興趣拍以喬治麥可〈Last Christmas〉為靈感的電影，「一開始我說不要，因為那不是我最愛的歌曲，但考慮幾個月後心想可能發展成有趣的故事。」她與喬治麥可碰面後，喬治也表現出極高的興趣，無奈他於2016年聖誕節過世，去年夏天製片Daivd再跟她聯絡，希望她重啟計畫，9月喬治的經紀人與她碰面，表示喬治人雖然走了，但他生前既然這麼喜歡這個計畫，我們就該完成，順便也給了多首喬治的新歌。之後她把劇本給了保羅費格要他看看，沒想到他很興趣，加上環球影業也喜歡這個劇本，最後拍板開拍。

 《去年聖誕節》中文預告，12月6日在台上映

※編輯：Daniel Ku | 來源：UIP |

（完整文章請看VOGUE.com

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更多精彩報導，詳見《VOGUE網站》
※本文由VOGUE雜誌授權報導，未經同意禁止轉載。

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