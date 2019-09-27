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每天喝汽水！56歲工程師「皮肉潰爛見骨」慘變喪屍無法再工作

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一名男子離不開飲料，一天至少要喝2杯以上的汽水，導致他身體開始出狀況，最後手臂皮膚更潰爛見骨。（圖／翻攝太陽報）

▲一名男子離不開飲料，一天至少要喝2杯以上的汽水，導致他身體開始出狀況，最後手臂皮膚更潰爛見骨。（圖／翻攝太陽報）

圖文／周刊王

喝太多飲料真的是影響健康的關鍵原因之一！一名男子離不開飲料，一天至少要喝2杯以上的汽水，導致他身體開始出狀況，最後手臂皮膚更潰爛見骨，且慢慢延伸至其他部位，雖然手術後已保住一命，但男子右臂已無法正常使用，往後也不能工作了。

根據英國《太陽報》報導，馬來西亞這名56歲男子穆哈莫（Mohd Razin Mohamed）是一名電信工程師，愛喝飲料的他，每天至少要喝2杯以上的汽水，否則就會不想上班。但他在工作期間3度暈倒，送醫後被診斷出患有「第二型糖尿病」，但他仍不以為意，持續喝飲料。

時間越久，穆哈莫的病情越發嚴重，直到他背上出現巨大的水腫，且不停蔓延，開始潰爛，他才到醫院就診。醫生見穆哈莫的右手臂後方，皮肉潰爛見骨，只能進行手術，將壞死的皮膚切除、膿血吸乾，並用抗生素治療。

穆哈莫的病情越發嚴重，直到他背上出現巨大的水腫，且不停蔓延，開始潰爛，他才到醫院就診。（圖／翻攝太陽報）

▲穆哈莫的病情越發嚴重，直到他背上出現巨大的水腫，且不停蔓延，開始潰爛，他才到醫院就診。（圖／翻攝太陽報）

雖然手術後穆哈莫保住一命，但他的右手臂已無法正常使用，不僅影響到他的生活，更不能繼續從事電信工程師的工作。穆哈莫表示，「後悔也於事無補了，我只怪自己攝取太多糖。」醫生表示因皮膚切除後，右手臂後方的皮膚較少，將會引發疼痛後遺症，未來也必須減少糖分攝取，否則病情將再度復發。

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