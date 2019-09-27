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善耕365／從台前退居幕後　音樂計畫讓陳玟宇找到人生的舞台

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▲▼ 人物專訪-陳玟宇 。（圖／記者張兆櫻攝）

圖、文／善耕365 余柏翰

每一年，善耕365音樂節，都會聚集不同的人、不同的表演者，將各種不同的故事匯集在一起，在兩天的音樂會中演出屬於這一年的篇章故事。不論你是台前亮麗的表演者還是幕後默默耕耘的工作人員，善耕音樂節都因為有你的故事與堅持，才能一次次創造出每年令人驚嘆的音樂饗宴；也許有些人還有印像，五年前善耕365開始這一切計畫時的第一批學生，也在這幾年逐漸轉換身份，成為幕後工作人員投入計畫。陳玟宇就是其中參與這一切感受最深刻的人，曾是光鮮亮麗在鎂光燈底下的演出者，投入成為幕後志工之後，更找到自己人生明確的道路。因此，也希望透過自己的經歷，影響更多的孩子。

踏上表演藝術的路，讓陳玟宇人生有了巨大的翻轉

▲▼ 人物專訪-陳玟宇 。（圖／記者張兆櫻攝）

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陳玟宇畢業於公東高工、東華大學社工系，目前在均一實驗高中學務處擔任行政人員；在就讀台東私立公東高工機械製圖科時，正好參與由美國回台的指揮張浩坤（Howard）老師發起的質平合唱團，充滿熱情及趣味的教學方式讓陳玟宇一頭栽進表演藝術的世界裡。之後還擔任了百老匯經典歌劇「悲慘世界」、「歌劇魅影」的女主角，也因此發現了自己具備表演藝術的特質。至今，玟宇感激在學校所學沒有興趣的情況下，仍能參與這一切感到十分地幸運，「其實我對高中所學的科目並沒有太大的興趣，只是因為家人及師長認為念機械製圖科的未來能有不錯的出路，而自己也還沒有找到未來的目標，所以就聽從了這樣的建議。但學校的課業真的對我來說毫無吸引力，對於所學沒有太大的感覺，漸漸地學習疲乏，覺得上學很無趣；剛好自己的個性又比較特立獨行，其實在同學之間並不討喜，人緣並不好。會參加合唱團也是個緣份，最初只是希望在學校裡找點不一樣的活動來參加，剛好Howard老師的瘋狂完全吸引到我，讓我就這麼選擇了合唱團。」陳玟宇說，Howard老師的魅力及熱血引起她極大的好奇心。

轉換身份是個意外，卻讓陳玟宇找到獨特的自我信仰

▲▼2014年公東質平合唱團音樂劇巡演-悲慘世界 。（圖／記者張兆櫻攝）

高中時期參與了合唱團遇見Howard老師，一路上經歷各種不可思議的嘗試，愛上表演藝術、學會用拉丁文、法文、俄文及英文演唱歌曲，以歌舞劇的形式詮釋世界名著「歌劇魅影」，開發了自己的表演特質後，陳玟宇的人生有了翻轉的變化。意識到自己未來的路並不是高中科系所學時，毅然決然的放棄技職體系的升學管道，轉而透過普通科甄試，最後錄取國立東華大學社工系，開始人生的另一個階段。在此時接到Howard老師的邀約，但這次不是要上台擔任表演者，而是希望陳玟宇能以工作人員的身份加入音樂營；「只要是 Howard 老師邀請的事情就是好事」陳玟宇笑著說，在合唱團時期就對Howard老師抱有高度的崇拜，當Howard老師一開口邀約，玟宇毫不猶豫的答應了。自己比喻為被勸上了賊船，還真的就這樣下不了船了；就這樣大學一年級的玟宇加入營隊成為工作人員，透過這樣從幕後的角度才知道，當年是多少人、花多少心思才成就這個舞台，讓這些學生們能發光發熱。而在這樣的過程中，玟宇也對Howard老師的看法有所改變，從崇拜到成為夥伴，從模仿Howard老師的態度、學習並建立自己的做事方式跟流程，後來也擔任了營隊的組長，從中認識了許多朋友。從師生關係轉變成工作夥伴，在一個備受關心的環境中默默地社會化，玟宇認為自己非常的幸運。從小自己的家境並不好，家庭的狀況讓自己必須早早學會獨立，對於愛與被愛這件事從沒能去好好感受及思考，而這一切都因為加入合唱團後而有所改變。因為被愛，所以願意去愛人，成為玟宇人生全新的自我信仰。

暢談音樂計畫對於自己非凡的意義，一路走來潛移默化影響陳玟宇的生活

▲▼ 人物專訪-陳玟宇 。（圖／記者張兆櫻攝）

▲▼ 人物專訪-陳玟宇 。（圖／記者張兆櫻攝）

談到接觸表演藝術之後的改變，陳玟宇對此感到十分不可思議，說：「我現在的綽號叫大象，這個跟外觀體型都沒有關係（笑），是因為過去營隊的大哥哥大姐姐們有一位我十分欣賞，他也用這個綽號，我希望能成為這樣的人，所以也用了這個暱稱。營隊的生活對我來說很重要，改變了我對人的看法和跟人相處的方式，漸漸的不會太尖銳、了解如何圓融和人相處；另外，自己過去一直很喜歡藝術，原本想念美術，但過去沒有那個勇氣去實踐，不過我已經計劃好未來要報考藝術相關研究所，完成自己的目標，別讓自己後悔。」

參與音樂營以及團體生活給的改變，讓玟宇感受十分深刻。自己是家裡老大，但一直以來都無法和家人做想法上的抗爭，畢竟因為家庭的狀況讓父母的負擔已經很重了，不希望再帶給父母其他的麻煩。但經過了學生時期種種的這一切，慢慢的玟宇也找到方式和父母溝通，不必再這麼壓抑。也意外的找到和擁有相同狀況的學員溝通的方式。玟宇印象很深刻的是，一次在營隊中遇到一個幾乎無法與其他人交流的學員，本身不善於表達，過去的生活也都在安置中心度過，但玟宇透過自己的經驗和他交談，短短的幾天這位學生居然會願意分享生活中的感觸及痛苦，這讓玟宇非常感動。她說：「信任這件事對於慢慢社會化的人們，可以說是逐漸流失的東西，但我希望給他們一個輕鬆自在的環境，平時的生活很累，但希望他們在這裡就可以輕鬆自在的做自己，但最讓我佩服的是他們小小年紀，就能夠承擔這樣的生活痛苦，所以，無論如何都希望能幫助他們，像我一樣，找到屬於自己的伊甸園。」

從自己的經歷中，玟宇感受到，團體生活都有影響每一個人的可能，那個過程對於學生來說是很重要的，有點像提早社會化的概念，會徹底的改變一個人的生活及未來，在人與人相處上會比較有自信。而這一切都源自於當初接觸了合唱團、加入了善耕音樂計畫。從在台上學習展現自己而得到面對群眾的自信，進而開始學習如何與人溝通，不只交談，還學會交心，在生活同時找到屬於自己的信仰與目標，這也是玟宇每年都盡可能排除萬難加入音樂計畫的原因。

「因為這裡就像我的另一個家一樣，沒有這一切就沒有現在的我」

(原文來源:從台前退居幕後，音樂計畫讓陳玟宇找到人生的舞台)

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