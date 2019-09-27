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【2020春夏紐約時裝週】姐姐謝金燕名模氣勢連Michael Kors都大讚

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紐約時裝週壓軸登場，且也是最多明星們共襄盛舉的大秀，絕對是明星級設計師Michael Kors的大秀，這次Michael Kors大秀剛好在9月11日舉辦，在這讓人感傷的日子，Michael特別找來合唱團擔任現場伴奏，想在這個傷痛的日子用愉悅的氣氛鼓舞大家，更具意義，與會的明星更是精彩，包括妮可基嫚、凱特哈德森與姐姐謝金燕都亮麗出席，儼然是最星光閃閃的秀場。

▲▼ 。（圖／記者VOGUE攝）

▲▼ 。（圖／記者VOGUE攝）

Michael Kors Collection 2020春季系列，在經典歌曲《美國派》 的旋律中重塑1940年代浪漫復古風潮。Michale不斷懷舊，上一季以70年代的紐約為主要靈感來源，這季則是回到40年代強大的樂觀愛國精神和復古浪漫，在21世紀的藍天下重新塑造。

▲▼ 。（圖／記者VOGUE攝）▲▼ 。（圖／記者VOGUE攝）

春季系列將貴族學院風與龐克風完美結合，嚴肅中略帶雅痞、隨意中不失優雅；當奢華與休閒並存，時尚便顯得毫不費力，步履不停，時刻體面。1940年代的浪漫復古風潮在21世紀的藍空下重現時尚經典，俐落剪裁的套裝，充滿摩登都市韻味。

▲▼ 。（圖／記者VOGUE攝）▲▼ 。（圖／記者VOGUE攝）

經典裙裝被透過波卡圓點、水果圖騰、星星和海軍錨標誌、條紋印花等元素，新意十足。具有金屬質感的材質的使用，更令整個系列大放異彩，尤其是西裝外套上，不同大小的銀色鉚釘裝飾，在任何角度都能散發耀眼光芒，Bella Hadid穿著的套裝上，遠看像是金色車線，實際上則是車著金色小圓釘，束腰、墊肩、荷葉邊，這些復古又經典設計盡情展現輪迴之美。

▲▼ 。（圖／記者VOGUE攝）▲▼ 。（圖／記者VOGUE攝）

在配件上，Michael Kors除了延用上一次新推出的Logo之外，更在鞋包上加入美國元素，如星星大量運用在高跟鞋、包包的裝飾上，甚至Michael還發揮創意，把復古的檸檬、櫻桃做為洋裝的圖案，並用亮片一顆一顆組合起來閃耀度雙倍！

▲▼ 。（圖／記者VOGUE攝）

這場最受注目的，就是姐姐謝金燕登場，姐姐身穿Bella Hadid在2019秋冬時所穿著的Look，同時這一套也是設計師Michael選出最喜歡的五套之一，當姐姐在後台與Michael會面時，Micheal更大讚姐姐gorgeous！謝金燕發揮創意，將原本內搭平口黑色洋裝，改為白色襯衫，利用黑白色對比更加搶眼。

※編輯：Sandy | 圖片：CNI,Michael Kors |

（完整文章請看VOGUE.com

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※本文由VOGUE雜誌授權報導，未經同意禁止轉載。

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