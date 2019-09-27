【2020春夏紐約時裝週】COACH Turnlock轉扣包新穎背法吸晴

滿載紐約精神的COACH，這次秀場地點選擇特別嶄新，設置於紐約市High Line空中鐵道公園的最新the Spur與Coach Passage空間，完美演繹執行創意總監Stuart Vevers所打造的2020年春季男女系列，並特別邀請到日本模特兒、同時也是COACH之友的水原希子走上伸展台，成為秀場上另一注目的焦點。

2020年為全新十年之始，充滿改變、迫切、原創及真實精神。初始激盪，經由過去與現在交錯，衝撞出明亮火花。時裝秀中，模特兒穿著涼鞋及休閒鞋以隨興姿態穿越High Line空中鐵道公園，象徵著自由精神；氛圍中洋溢著踏實、平易近人調性，開啟著無限可能，為下一個十年篇章揭開序幕。

大秀中，模特兒所演繹78款手袋分別代表品牌78年歷史中每年度經典包款設計，突顯原創精神，匠心再現。品牌悠久歷史在鮮豔色彩、電子樂風格的新浪潮音樂與現今再復興新浪潮音樂貫穿，COACH更加入創意，把兩個輕巧的包款打結綁在一起背，兩個色彩碰撞，搭配上服裝更顯搶眼，讓人也想嘗試看看這樣的新穎背法。

最為特別是，將美國普普藝術家Richard Bernstein活力趣味的插畫與Coach悠久皮革工藝相互結合，簡單卻充滿活力風格，精彩帶出紐約變化多元歷史並與品牌起源，互相輝映。

執行創意總監Vevers的2020春季時裝大秀嘉賓，包含Coach全球男性代言人，集導演、製片與演員於一身的Michael B. Jordan。Jordan為響應Coach 的Dream It Real計畫，鼓勵年輕一代勇於擘畫未來、努力實踐，特別邀請Outlier Society Fellowship實習生以及自己家鄉Essex County Newark Tech High School時尚造型社的學生出席，一同參與觀賞。秀場嘉賓包括參與Coach 2019年秋季形象廣告Miles Heize<電視劇漢娜的遺言演員>、韓國歌手Eric Nam、Zoey Deutch、李奧納多·迪卡皮奧Leonardo DiCaprio女友Camila Morrone等眾星觀秀。

其中the Spur又以High Line Plinth為特色，為High Line空中鐵道公園第一個為當代藝術打造的展覽空間，未來將定期展出最新且具代表性的當代藝術作品。High Line Plinth的開幕作品為Brick House，出自藝術家Simone Leigh之手。藝術家Leigh與高架公園之友基金會（Friends of High Line）共同創辦人暨執行董事Robert Hammond一同出席Coach時裝秀。Coach品牌也特別以與會賓客為名義，捐助High Line空中鐵道公園的植物認養計畫。

「這禮拜是我在 Coach 的六週年，」Stuart Vevers 在此美國品牌的紐約時裝週秀前向 Vogue 表示。「因此感覺是時候嘗試些新風格了。」Coach 招牌的懷舊草原風消失無蹤，取而代之的是大膽色調、鮮豔圖騰、以及和安迪沃荷 Andy Warhol 弟子兵 Richard Bernstein 的一場矚目合作計畫。

這位 Coach 創意總監和由 Bernstein 家人成立的基金會（該藝術家於 2002 年逝世）合作，將其作品中耀眼閃亮的普普藝術風格帶回時尚界。Bernstein 於 70 及 80 年代為安迪沃荷 Andy Warhol 的 Interview 雜誌繪製封面，並以強烈能量及華麗手法受到大眾愛戴。他描繪的對象包含瑪丹娜 Madonna、葛麗絲瓊斯 Grace Jones、米克賈格爾 Mick Jagger 及卡爾文克雷恩 Calvin Klein。Paloma Picasso 曾在一本講述 Bernstein 生平的書中寫道：「他畫筆下的美人有了智慧、富人有了奇想面貌、巨星則有了深度、並可馬上讓新面孔散發雋永光芒。」



以下， Vevers 向 Vogue 分享他最愛的 Bernstein 作品、Coach 新揭露的辦秀場地、以及成功合作計畫背後的秘密。



Coach SS20 的整體風格為何？

紐約市絕對是 SS20 的發想起點：那些從過去到現在都常駐於此，急促又生猛的能量。整體風格去蕪存菁又加快了節奏，也同時探索了一些強烈的色系。Richard Bernstein 作品中鋪張的逃避主義，與這個為紐約市設計的系列有著美麗的對比性，大膽、真實卻又非常接地氣。





告訴我們和 Richard Bernstein 基金會合作的經驗。

一開始他只是一部分的靈感來源，情緒板上的一張圖像，但很快我就暸解到如果能與 Bernstein 基金會合作這個系列會更完整。而且他本人也是在紐約生活與工作的藝術家，與我們的主題非常契合。整個合作過程非常自然。



我們在系列中用了他的三幅肖像畫：芭芭拉史翠珊 Barbra Streisand、米高福克斯 Michael J. Fox 及羅伯勞 Rob Lowe。部分是因為我愛這些作品及其中的顏色，但另一個原因是我對這些名人有著個人的情感。並不是說我認識他們本人，這些都是我成長時的偶像，對我來說有著強大深遠的意涵。

上一季你與美國織品設計師及藝術家 Kaffe Fassett 合作，這一季則是 Bernstein。好的合作之關鍵為何？

對我來說驚喜的元素非常重要。你可能之前不知道這個人的作品，或是沒想過可以這樣呈現。當我考慮合作計畫時，真正引起我興趣的是其中有沒有驚喜元素。除此之外，還有我能不能賦予這些美好作品新的脈絡，並介紹給新的受眾。



Coach 這季有了新場地：空中鐵道公園 (High Line ) 新段的「Spur」及「Coach Passage」，為何你會選擇這樣的場景？

Coach 一直以來都很支持空中鐵道公園的活化計畫，我非常想看到這些代表著品牌的 21 世紀夢想家們穿上無比實用之涼鞋與球鞋，大步踩上嶄新的水泥通道。空中鐵道公園已成為紐約市中心的心臟，對我來說它就代表著紐約精神，更是辦秀的完美場景。

※編輯：Sandy | 圖片：CNI,COACH |

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