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【2020春夏紐約時裝週】COACH Turnlock轉扣包新穎背法吸晴

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滿載紐約精神的COACH，這次秀場地點選擇特別嶄新，設置於紐約市High Line空中鐵道公園的最新the Spur與Coach Passage空間，完美演繹執行創意總監Stuart Vevers所打造的2020年春季男女系列，並特別邀請到日本模特兒、同時也是COACH之友的水原希子走上伸展台，成為秀場上另一注目的焦點。

▲▼ 。（圖／記者VOGUE攝）

2020年為全新十年之始，充滿改變、迫切、原創及真實精神。初始激盪，經由過去與現在交錯，衝撞出明亮火花。時裝秀中，模特兒穿著涼鞋及休閒鞋以隨興姿態穿越High Line空中鐵道公園，象徵著自由精神；氛圍中洋溢著踏實、平易近人調性，開啟著無限可能，為下一個十年篇章揭開序幕。

▲▼ 。（圖／記者VOGUE攝）

大秀中，模特兒所演繹78款手袋分別代表品牌78年歷史中每年度經典包款設計，突顯原創精神，匠心再現。品牌悠久歷史在鮮豔色彩、電子樂風格的新浪潮音樂與現今再復興新浪潮音樂貫穿，COACH更加入創意，把兩個輕巧的包款打結綁在一起背，兩個色彩碰撞，搭配上服裝更顯搶眼，讓人也想嘗試看看這樣的新穎背法。

▲▼ 。（圖／記者VOGUE攝）

▲▼ 。（圖／記者VOGUE攝）

最為特別是，將美國普普藝術家Richard Bernstein活力趣味的插畫與Coach悠久皮革工藝相互結合，簡單卻充滿活力風格，精彩帶出紐約變化多元歷史並與品牌起源，互相輝映。

▲▼ 。（圖／記者VOGUE攝）

執行創意總監Vevers的2020春季時裝大秀嘉賓，包含Coach全球男性代言人，集導演、製片與演員於一身的Michael B. Jordan。Jordan為響應Coach 的Dream It Real計畫，鼓勵年輕一代勇於擘畫未來、努力實踐，特別邀請Outlier Society Fellowship實習生以及自己家鄉Essex County Newark Tech High School時尚造型社的學生出席，一同參與觀賞。秀場嘉賓包括參與Coach 2019年秋季形象廣告Miles Heize<電視劇漢娜的遺言演員>、韓國歌手Eric Nam、Zoey Deutch、李奧納多·迪卡皮奧Leonardo DiCaprio女友Camila Morrone等眾星觀秀。

▲▼ 。（圖／記者VOGUE攝）

其中the Spur又以High Line Plinth為特色，為High Line空中鐵道公園第一個為當代藝術打造的展覽空間，未來將定期展出最新且具代表性的當代藝術作品。High Line Plinth的開幕作品為Brick House，出自藝術家Simone Leigh之手。藝術家Leigh與高架公園之友基金會（Friends of High Line）共同創辦人暨執行董事Robert Hammond一同出席Coach時裝秀。Coach品牌也特別以與會賓客為名義，捐助High Line空中鐵道公園的植物認養計畫。

「這禮拜是我在 Coach 的六週年，」Stuart Vevers 在此美國品牌的紐約時裝週秀前向 Vogue 表示。「因此感覺是時候嘗試些新風格了。」Coach 招牌的懷舊草原風消失無蹤，取而代之的是大膽色調、鮮豔圖騰、以及和安迪沃荷 Andy Warhol 弟子兵 Richard Bernstein 的一場矚目合作計畫。

▲▼ 。（圖／記者VOGUE攝）▲▼ 。（圖／記者VOGUE攝）

這位 Coach 創意總監和由 Bernstein 家人成立的基金會（該藝術家於 2002 年逝世）合作，將其作品中耀眼閃亮的普普藝術風格帶回時尚界。Bernstein 於 70 及 80 年代為安迪沃荷 Andy Warhol 的 Interview 雜誌繪製封面，並以強烈能量及華麗手法受到大眾愛戴。他描繪的對象包含瑪丹娜 Madonna、葛麗絲瓊斯 Grace Jones、米克賈格爾 Mick Jagger 及卡爾文克雷恩 Calvin Klein。Paloma Picasso 曾在一本講述 Bernstein 生平的書中寫道：「他畫筆下的美人有了智慧、富人有了奇想面貌、巨星則有了深度、並可馬上讓新面孔散發雋永光芒。」

以下， Vevers 向 Vogue 分享他最愛的 Bernstein 作品、Coach 新揭露的辦秀場地、以及成功合作計畫背後的秘密。

Coach SS20 的整體風格為何？

紐約市絕對是 SS20 的發想起點：那些從過去到現在都常駐於此，急促又生猛的能量。整體風格去蕪存菁又加快了節奏，也同時探索了一些強烈的色系。Richard Bernstein 作品中鋪張的逃避主義，與這個為紐約市設計的系列有著美麗的對比性，大膽、真實卻又非常接地氣。

▲▼ 。（圖／記者VOGUE攝）

告訴我們和 Richard Bernstein 基金會合作的經驗。

一開始他只是一部分的靈感來源，情緒板上的一張圖像，但很快我就暸解到如果能與 Bernstein 基金會合作這個系列會更完整。而且他本人也是在紐約生活與工作的藝術家，與我們的主題非常契合。整個合作過程非常自然。

我們在系列中用了他的三幅肖像畫：芭芭拉史翠珊 Barbra Streisand、米高福克斯 Michael J. Fox 及羅伯勞 Rob Lowe。部分是因為我愛這些作品及其中的顏色，但另一個原因是我對這些名人有著個人的情感。並不是說我認識他們本人，這些都是我成長時的偶像，對我來說有著強大深遠的意涵。

上一季你與美國織品設計師及藝術家 Kaffe Fassett 合作，這一季則是 Bernstein。好的合作之關鍵為何？

對我來說驚喜的元素非常重要。你可能之前不知道這個人的作品，或是沒想過可以這樣呈現。當我考慮合作計畫時，真正引起我興趣的是其中有沒有驚喜元素。除此之外，還有我能不能賦予這些美好作品新的脈絡，並介紹給新的受眾。

Coach 這季有了新場地：空中鐵道公園 (High Line ) 新段的「Spur」及「Coach Passage」，為何你會選擇這樣的場景？

Coach 一直以來都很支持空中鐵道公園的活化計畫，我非常想看到這些代表著品牌的 21 世紀夢想家們穿上無比實用之涼鞋與球鞋，大步踩上嶄新的水泥通道。空中鐵道公園已成為紐約市中心的心臟，對我來說它就代表著紐約精神，更是辦秀的完美場景。

※編輯：Sandy | 圖片：CNI,COACH |
（完整文章請看VOGUE.com

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