《雙子殺手》花絮曝光！威爾史密斯被李安圈粉

李安的創新動作劇情片《雙子殺手Gemini Man》釋出幕後花絮影片，男主角威爾史密斯與李安合作後打開他的視野，他以粉絲口吻說：「李安藉由《雙子殺手》打造一個視覺奇觀，他運用的技術太不可思議了，努力為觀眾創造出一個獨一無二的觀影經驗。」導演李安說：「我得以運用拍攝《少年PI的奇幻漂流》的經驗，將數位拍攝技術發揮到極致，拍出更逼真、更傳神、更有人性的電影。」

《雙子殺手》的故事敘述由威爾史密斯飾演的一名頂尖殺手亨利布洛根，卻被一位神秘的年輕殺手追殺，這位年輕的殺手不但跟他年輕時長的一模一樣，同時能事先預測亨利的一舉一動，後來他才發現對方是他的複製數位人類。台灣上映日由10月9日改成10月25日。





▲威爾史密斯在《雙子殺手》中與年輕版的自己對戰。（UIP提供）



除了威爾史密斯，片中的女演員瑪麗伊莉莎白文斯蒂德也被李安圈粉，「他是一名創新視覺先驅」；維塔視覺特效總監蓋威廉斯說；「李安總是說技術上得更上一層樓，因為我們要打造一個數位人類，把一個栩栩如生的年輕版威爾史密斯呈現在大銀幕上。」





▲威爾史密斯、瑪麗伊莉莎白文斯蒂德都被導演李安圈粉。（UIP提供）

億萬製片傑瑞布洛克海默表示，李安是一名傑出的導演，更是一名奧斯卡獎得主，他總是能夠突破視覺特效的疆界，「李安相信必須將電影製作技術真正推進21世紀。」視覺特效總監比爾威斯坦霍佛說：「動作和感情戲份的細節都清晰可見，不像一般電影那樣模糊不清。」





▲李安的新片《雙子殺手》將影史技術往上推（UIP提供）



《雙子殺手》精彩花絮:李安篇

《雙子殺手》預告

※編輯：Daniel Ku | 來源：UIP |

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