慧眼看天下／貿易戰火　中信銀副總經理謝宗權:台受惠轉單效應



新聞節目中心／綜合報導

中美貿易戰開打至今已經持續一年多，從關稅戰打到匯率戰，成了全球經濟最大的下行風險，不過中國信託銀行謝宗權副總經理在《慧眼看天下》節目中表示，雖然美國對大陸加徵關稅對市場影響甚鉅，但在貿易戰的背景下，台灣將受惠於轉單效應。

貿易戰開打後，許多業者紛紛以轉移生產基地因應，而台灣的位置特殊，轉單效應也逐漸浮現。以今年一到七月來說，若把貿易清單內的產品進行比對，台灣出口成長相對比其他國家強，成長幅度甚至達到兩成以上。不過謝宗權也提醒，轉單效應有輸有贏，當然有些業者是贏家，並非全然是好事，但整體來說，對台灣還是相當有利。

另外在貿易戰你來我往下，對於不同的族群以及投資人，資金配置應該如何操作? 對此，謝宗權建議可透過多元性投資布局，降低資產波動。

舉例來說，偏「保守型」投資人的原則通常是不要賠錢，因此這類型的投資人操作關鍵在於整個資產配置組合，要有比較「保守的部位」以及「積極的部位」，而投資人則需因應市場波動性做出比例調整，假如市場風險相對低，投資人可將波動度高的投資商品比重拉高，來達到穩定理性的投資。

▼更多專訪的內容，將會在9月28日晚間9時於《慧眼看天下》節目中完整播出。