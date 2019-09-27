　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

領票立委89人全數同意　陳瑞敏出任審計長

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

▲▼立法院全院聯席會 審計長被提名人陳瑞敏資格審查。（圖／記者屠惠剛攝）

▲審計長被提名人陳瑞敏。（圖／記者屠惠剛攝）

記者林銘翰／台北報導

立法院27日院會進行審計長被提名人陳瑞敏人事同意權案投票，投票結果於下午出爐，陳瑞敏獲得同意票89張、不同意0票、無效票0票，超過全體立委1/2的同意票，立法院同意陳瑞敏為審計長。

審計部審計長林慶隆任期於108年10月1日屆滿，為使任期順利銜接，發揮審計功能，總統蔡英文於上月26日提名行政院主計總處政務副主計長陳瑞敏為審計部審計長，咨請立法院行使同意權。

立法院於26日召開全院委員會，先由陳瑞敏列席說明20分鐘後，由民進黨黨團推派4人、國民黨黨團推派5人、時代力量黨團推派1人及親民黨黨團推派1人進行詢答，並於今日下午2時30分院會進行投票表決。

▲▼立法院院會 總統提名審計長同意權投票 院長蘇嘉全投票。（圖／記者屠惠剛攝）

▲立法院長蘇嘉全投票。（圖／記者屠惠剛攝）

投票結果於下午出爐，立法院副院長蔡其昌宣布，領票者89人、未領票者24人，陳瑞敏獲得同意票89張、不同意0票、無效票0票，超過全體立委1/2的同意票，依法同意陳瑞敏為新任審計部審計長。

陳瑞敏現年63歲，學歷逢甲大學會計學系學士、交通大學經營管理所碩士，68年全國性公務人員高等考試會計審計人員考試及格。陳瑞敏服務公職40年，經歷包括曾任台灣省政府主計處副處長、行政院主計處副處長、行政院海岸巡防署會計長、交通部會計長、行政院主計總處副主計長等職務。

▼審計長同意權案開票。（圖／記者屠惠剛攝）

▲▼立法院院會 總統提名審計長同意權投票 開票。（圖／記者屠惠剛攝）

超越藍綠，就靠她了

ET快訊
深夜爬進屋...見睡美人想硬來！女屋主才開口　他秒軟低頭：阿
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

挺韓議員哭訴手被砸　網友秒抓包：被政治耽擱的演員

藍議員批「大港開幹」韓國瑜承諾依法辦理！再轟：貶低藝術兩字

台大醫遭陸駭元首資料外洩？總統府澄清：總統醫療資訊獨立管理

台灣基進穿喪服「迎接市長下班」！韓國瑜現身快閃…市議會門口暴動

大港開唱爆粗口！韓國瑜剛批呱吉「粗俗下流」　今再怒斥滅火器「貶低藝術」

我上任以來只有4個字：沒有秘密！韓國瑜指示市府資料全公開

韓國瑜施政報告三月和九月一個樣　黃捷：「複製、貼上」作文比賽

領票立委89人全數同意　陳瑞敏出任審計長

林智鴻問聽韓國瑜「他奶奶的、拎北等你」感想　警察局長：口頭禪

陳水扁確定出席民進黨33周年黨慶　醫療小組：出席活動有助病情

借我靠一下～治療犬到迪士尼玩耍 倒唐老鴨懷裡充電...秒露療癒燦笑

這個很貴！潮爸上街想買包包被拒絕 2歲娃崩潰跺腳...爆氣喊：你有很多了

「15項交通新制」10/1上路！　轉彎、變換車道沒打方向燈加重罰

男工程師KTV展高亢魔嗓　原KEY飆《等一個人》超虐心

邱澤靠「直覺」火速認追張鈞甯　以結婚為前提追求「有好消息再分享」

【社畜時代】千萬別跟老闆拼輸贏！ 你永遠都是慘敗的一方！｜特別篇EP.3｜

「對我有利的證據全消失！」　尤振仲首度出面控台鐵惡意欺騙

存款剩1170！村長媽「接手扛家」 己不富裕...卻暖助精障母子20年

林宥嘉新歌《少女》甜到蛀牙！　「MV女主角是我的老婆」

昔批民進黨爛到爆！館長現「2選1」　表態挺蔡英文：做人怎樣比較重要

挺韓議員哭訴手被砸　網友秒抓包：被政治耽擱的演員

藍議員批「大港開幹」韓國瑜承諾依法辦理！再轟：貶低藝術兩字

台大醫遭陸駭元首資料外洩？總統府澄清：總統醫療資訊獨立管理

台灣基進穿喪服「迎接市長下班」！韓國瑜現身快閃…市議會門口暴動

大港開唱爆粗口！韓國瑜剛批呱吉「粗俗下流」　今再怒斥滅火器「貶低藝術」

我上任以來只有4個字：沒有秘密！韓國瑜指示市府資料全公開

韓國瑜施政報告三月和九月一個樣　黃捷：「複製、貼上」作文比賽

領票立委89人全數同意　陳瑞敏出任審計長

林智鴻問聽韓國瑜「他奶奶的、拎北等你」感想　警察局長：口頭禪

陳水扁確定出席民進黨33周年黨慶　醫療小組：出席活動有助病情

豪雨狂降宜蘭！準米塔下週一影響台灣東部「一路下到10月」

挺韓議員哭訴手被砸　網友秒抓包：被政治耽擱的演員

陳明文高鐵300萬驚爆內幕！「神秘矮男」搶先拿皮箱　連特殊綑錢方式都知道

快筆記！4大超商「國際咖啡日優惠懶人包」　小7精品咖啡買1送1、全家均一價45元

爆不合「新通靈少女」温貞菱！郭書瑤苦笑親揭「霸凌真相」

12強／保險費、出場費達成決議　比照17年經典賽

真實版「薑餅屋」？外觀佈滿「棕色木片」相似度超高　只在澳洲看得見

高鐵南延選左營案「2人就過半」　六塊厝往潮州用快鐵銜接

銀赫防專輯爆雷：秘密喔！　韓媒標題「全是他戴假髮」粉絲笑哭

阿嬤對WiFi過敏訂製銀銅防護罩：5G會殺了我！

政治熱門新聞

黃創夏曝軍公教「含淚投票2.0..

品觀點民調：蔡40.3％、韓2..

旺旺中時民調：蔡39.1％　韓..

美通過台北法案！韓國瑜：若當選..

韓國瑜喊辦「電競嘉年華」　主辦..

快訊／蔡壁如再爆：郭台銘願意跟..

陸軍269旅士官嚴重燒傷命危

不滿宋楚瑜失言閃離　黃珊珊觸動..

為何跑去選總統？韓國瑜：民意與..

大港開唱諷韓像「X頭」！韓國瑜..

LIVE／郭台銘總統路的轉折　..

高議會開議第二天　議事廳入口響..

堅持退黨！藍委：國民黨應誠心向..

高雄市議會Day 2！黃捷抽中..

更多熱門

相關新聞

台鐵隱瞞煞車皮噴飛　黃國昌批林佳龍包庇

普悠瑪事故將滿週年，時代力量立委黃國昌27日於立法院質詢時指出，普悠瑪軔塊（列車閘瓦，煞車皮）會在行駛中崩落、噴飛脫落，但僅記錄在駕駛人交接表上，未呈現在維修記錄表中，痛批台鐵刻意隱瞞資料、交通部長林佳龍包庇。對此，林佳龍回應「我拒絕你說我包庇」，如果有記錄在正確地方交通部給予肯定，錯的地方則會要求改正。

韓批大港開唱「粗俗」　蘇貞昌：自己也粗俗就不能罵人

直播／民進黨派系備戰 不分區立委嚴防「見光死」

女子社運認乾爹　藉口洗澡住旅館慘遭狼襲

飆罵中油官員　黃國昌助理道歉了

關鍵字：

審計長陳瑞敏林慶隆立法院蔡其昌

讀者迴響

發燒話題

金鐘獎 韓國瑜 尹衍樑 眼霜 柯文哲 柯P 反送中遊行 夜市抵用券 林志玲 梁靜茹 唇筆 地震 停班停課 香港 石虎 大老闆傳奇 颱風即時 登革熱 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 郭台銘 總統大選 王令麟 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 威力彩 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 金門防疫戰 膝蓋痛 館長 大家來說鬼 具惠善安宰賢

熱門新聞

連千毅被關都因為她　「禍首」面容曝光

馬林魚前總裁：誰知陳偉殷會悲劇

具惠善突「宣布新計劃」　網全傻眼

產科名醫子宮也破裂　同事擠手術臺搶救她

川普罵別人噁心 女兒激凸他無言

換新iPhone超簡單！LINE紀錄全複製

王瞳吻戲前晚「和艾成街頭爆激烈口角」！

2歲童停車場慘死　網：都是媽媽的錯

OL挽腥夫「砸240萬找小四色誘」　無效不退費

身分證含1與0　吃Buffet半價

北北基等5縣市大豪雨　米塔颱風最快今晚生成

瞞難產妻二寶已當天使　醫師視訊：寶寶好走

翻盤！張鈞甯道歉　打臉邱澤認愛

《炮仔聲》2新角色驚見83萬人氣網紅

水電工遭控性侵！秀親密對話不起訴

更多

最夯影音

更多

借我靠一下～治療犬到迪士尼玩耍 倒唐老鴨懷裡充電...秒露療癒燦笑

這個很貴！潮爸上街想買包包被拒絕 2歲娃崩潰跺腳...爆氣喊：你有很多了

「15項交通新制」10/1上路！　轉彎、變換車道沒打方向燈加重罰

男工程師KTV展高亢魔嗓　原KEY飆《等一個人》超虐心

邱澤靠「直覺」火速認追張鈞甯　以結婚為前提追求「有好消息再分享」

熱門快報

總統大選最新消息看這裡！

決戰0111，未來自己做主！ETtoday與你一起掌握最新選舉脈動

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

看新聞集T點賺現金！

天天登入新聞雲App，完成任務集T點，換購物金等好禮！

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面