領票立委89人全數同意　陳瑞敏出任審計長

▲審計長被提名人陳瑞敏。（圖／記者屠惠剛攝）



記者林銘翰／台北報導

立法院27日院會進行審計長被提名人陳瑞敏人事同意權案投票，投票結果於下午出爐，陳瑞敏獲得同意票89張、不同意0票、無效票0票，超過全體立委1/2的同意票，立法院同意陳瑞敏為審計長。

審計部審計長林慶隆任期於108年10月1日屆滿，為使任期順利銜接，發揮審計功能，總統蔡英文於上月26日提名行政院主計總處政務副主計長陳瑞敏為審計部審計長，咨請立法院行使同意權。

立法院於26日召開全院委員會，先由陳瑞敏列席說明20分鐘後，由民進黨黨團推派4人、國民黨黨團推派5人、時代力量黨團推派1人及親民黨黨團推派1人進行詢答，並於今日下午2時30分院會進行投票表決。

▲立法院長蘇嘉全投票。（圖／記者屠惠剛攝）



投票結果於下午出爐，立法院副院長蔡其昌宣布，領票者89人、未領票者24人，陳瑞敏獲得同意票89張、不同意0票、無效票0票，超過全體立委1/2的同意票，依法同意陳瑞敏為新任審計部審計長。

陳瑞敏現年63歲，學歷逢甲大學會計學系學士、交通大學經營管理所碩士，68年全國性公務人員高等考試會計審計人員考試及格。陳瑞敏服務公職40年，經歷包括曾任台灣省政府主計處副處長、行政院主計處副處長、行政院海岸巡防署會計長、交通部會計長、行政院主計總處副主計長等職務。

▼審計長同意權案開票。（圖／記者屠惠剛攝）



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