　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

小琉球五爪貝遭盜採　潛友：沒有貝類、海龜小島還剩下什麼？

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

▲小琉球貝類盜採（圖／網友提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲小琉球藍色五爪貝遭盜採。（圖／網友提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

實習記者施怡妏／綜合報導

屏東小琉球近來成為許多民眾的旅遊地，中秋連假期間更是湧入萬人登島。一名潛友11日在美人洞浮潛區發現兩顆五爪貝遭不肖人士盜採，透過臉書社團悲痛表示，「自己的海只能靠自己保護。」呼籲民眾要自愛，不要隨意偷竊海中的生物，「如果有一天，海龜不再待在小琉球，那這座島還剩什麼？」

該名潛友接受《ETtoday新聞雲》的訪問表示「當天早上和朋友在美人洞浮潛拍照，在海中還有看到這兩顆硨磲貝。」中午左右準備上岸時「發現藍色五爪貝不見了，礁岩有被撬過的痕跡，於是又去看紫色五爪貝是否還在，竟然也不見了，原本的地方還留有貝絲。」

請繼續往下閱讀...

目前小琉球有當地人成立「海洋志工隊」清理海底垃圾和廢棄漁網，小琉球區漁會也發起「在離岸三海浬內禁止刺網作業」，甚至主動成立巡守隊查緝違規。屏東縣政府也發布公文宣導，加上政府設置保護區劃設和管理辦法，訂定遊客總量管制保護小琉球的生態能永續經營。

硨磲貝雖不是農委會公告的野生保育類動物，但鵬管處依觀光發展條例，在民國95年7月公告「琉球風景特定區」內應予保育的稀有野生動植物與禁止採摘等行為，違者得按情節輕重分別依野生動物保育法罰責處罰或依發展觀光條例第62條規定，處新台幣50萬元以下罰鍰。

▲小琉球貝類盜採（圖／網友提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲小琉球紫色五爪貝遭盜採，還留有貝絲。（圖／網友提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

珊瑚礁海域是小琉球當地的招牌，美麗的貝類與海龜是海洋最美的風景。潛友表示，在志工隊的維護之下，海龜的數量是增加的，從五年前一百多隻增加到現在已有三、四百隻。環境保護是不可逆的，破壞一旦造成就是永遠，呼籲觀光客把這些美留下來，讓其他人也可以欣賞。

五爪貝正式名稱為硨磲貝，分布於印度洋與太平洋，因外殼鮮艷多彩，又被譽為「海中玫瑰」，與珍珠、珊瑚、琥珀一同被西方譽為「四大有機寶石」，近年來被過度捕撈，製成工藝品而數量銳減，在台灣列為保育類。

▼小琉球花瓶岩是當地浮潛勝地，許多遊客慕名而來。（圖／記者胡順惠攝）

▲▼小琉球高鐵假期。（圖／記者胡順惠攝）

ET快訊
他點一瓶礦泉水！才剛喝下秒「倒地打滾＋狂吐」...送醫後食道
「女友掛號信」男眼尖一串字炸綠光　管理員尷尬補一槍：還要領嗎
點這裡，留個言吧! FB Weibo
新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

快訊／大雷雨來襲！氣象局示警大台北「強灌2小時」　4縣市續發豪雨特報

翠綠森林亮起浪漫燈光　驅走你內心深處的迷霧

小琉球五爪貝遭盜採　潛友：沒有貝類、海龜小島還剩下什麼？

買899元水梨忘在手推車上⋯好市多「一秒出手救」超暖補送被讚爆

台灣黑熊出沒台東利稻　幼熊闖雞舍偷吃雞

獨／清大再爆A流群聚「停課2天」！經濟系6例確診5人…都是迎新營隊員

鼻酸！基金會幫拍街友版真人開箱「這是，他的所有。」

陳明文300萬詭譎內幕！高鐵遺失第一時間…「神祕男」要領回遭高鐵打搶

豪雨狂降宜蘭！準米塔下週一影響台灣東部「一路下到10月」

陳明文高鐵300萬驚爆內幕！「神秘矮男」搶先拿皮箱　連特殊綑錢方式都知道

借我靠一下～治療犬到迪士尼玩耍 倒唐老鴨懷裡充電...秒露療癒燦笑

這個很貴！潮爸上街想買包包被拒絕 2歲娃崩潰跺腳...爆氣喊：你有很多了

「15項交通新制」10/1上路！　轉彎、變換車道沒打方向燈加重罰

男工程師KTV展高亢魔嗓　原KEY飆《等一個人》超虐心

【聲林之王2】EP6花絮 艾文重新翻唱Jolin《玫瑰少年》 用饒舌痛斥這個社會病了

【社畜時代】千萬別跟老闆拼輸贏！ 你永遠都是慘敗的一方！｜特別篇EP.3｜

邱澤靠「直覺」火速認追張鈞甯　以結婚為前提追求「有好消息再分享」

「對我有利的證據全消失！」　尤振仲首度出面控台鐵惡意欺騙

存款剩1170！村長媽「接手扛家」 己不富裕...卻暖助精障母子20年

林宥嘉新歌《少女》甜到蛀牙！　「MV女主角是我的老婆」

快訊／大雷雨來襲！氣象局示警大台北「強灌2小時」　4縣市續發豪雨特報

翠綠森林亮起浪漫燈光　驅走你內心深處的迷霧

小琉球五爪貝遭盜採　潛友：沒有貝類、海龜小島還剩下什麼？

買899元水梨忘在手推車上⋯好市多「一秒出手救」超暖補送被讚爆

台灣黑熊出沒台東利稻　幼熊闖雞舍偷吃雞

獨／清大再爆A流群聚「停課2天」！經濟系6例確診5人…都是迎新營隊員

鼻酸！基金會幫拍街友版真人開箱「這是，他的所有。」

陳明文300萬詭譎內幕！高鐵遺失第一時間…「神祕男」要領回遭高鐵打搶

豪雨狂降宜蘭！準米塔下週一影響台灣東部「一路下到10月」

陳明文高鐵300萬驚爆內幕！「神秘矮男」搶先拿皮箱　連特殊綑錢方式都知道

甩3年同居華裔女友和兒子　房產大亨情訂英國碧翠絲公主

疑似村民「下毒謀殺」　斯里蘭卡4頭大象慘死…包括懷孕媽媽

沙國開放49國家地區「電子簽證」　台灣上榜女性免包緊緊

賊母子誆投資潮牌狂詐6000萬！兒遭判刑　母「斷子求生」人間蒸發

李敏鎬「超不專業吃湯包」　嘴巴大開咬下GG了…網笑翻：一看就是第一次

橫躺非洲沙灘　134隻伊列特拉海豚尾巴猛捶受折磨

馬克盧法洛合體安海瑟薇「揭弊化工帝國排毒水」　賭命纏訟16年！

快訊／大雷雨來襲！氣象局示警大台北「強灌2小時」　4縣市續發豪雨特報

34歲柯佳嬿「回春」高中生零違和！樂見邱澤認愛張鈞甯：公開會輕鬆一點

洗完臉反覆塗化粧水更保濕？　專家曝真相：小心越擦越乾！

生活熱門新聞

產科名醫子宮也破裂　同事擠手術..

北北基等5縣市大豪雨　米塔颱風..

豐原妹看《返校》！門一開超衝擊

遭學長硬上！她已變人妻…淚原諒

LINE限時1折！12組貼圖台..

熊貓重機外送員「雙B對決」　網..

10/1上路！「15項交通新制..

人夫被硬塞「12年中古車」下場..

胎兒下肢發黑！產科醫泛淚「寶寶..

4歲弟被關車上喊救命　她熱心報..

2歲以下需坐後向式座椅　109..

孫「超齡懂事」暖哭店員　網讚爆..

末4碼相同！姐一看「幸運鐵支」..

外送員「手爆血」繼續趕路！他秒..

更多熱門

相關新聞

小琉球遊艇觸礁8受困1受傷　海巡怒海救援

屏東縣小琉球地區22日中午發生一艘遊艇不慎觸礁擱淺於美人洞與花瓶岩海域，造成遊艇船身傾斜並大量進水，8人受困，其中1人名乘客受傷，海巡署第七巡防區指揮部獲報後，立即派員會同空勤總隊等單位，利用直升機以吊掛及岸際接駁方式將人員救援脫困，結束一場海上驚魂。

到小琉球渡假吧！這篇教你省3000元

遊艇擱淺困小琉球　藉中秋大潮脫困

美籍船長開遊艇擱淺小琉球3日

史前館徹底減塑　所有活動不用免洗餐具

關鍵字：

小琉球五爪貝貝類盜採

讀者迴響

發燒話題

金鐘獎 韓國瑜 尹衍樑 眼霜 柯文哲 柯P 反送中遊行 夜市抵用券 林志玲 梁靜茹 唇筆 地震 停班停課 香港 石虎 大老闆傳奇 颱風即時 登革熱 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 郭台銘 總統大選 王令麟 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 威力彩 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 金門防疫戰 膝蓋痛 館長 大家來說鬼 具惠善安宰賢

熱門新聞

連千毅被關都因為她　「禍首」面容曝光

馬林魚前總裁：誰知陳偉殷會悲劇

具惠善突「宣布新計劃」　網全傻眼

產科名醫子宮也破裂　同事擠手術臺搶救她

川普罵別人噁心 女兒激凸他無言

茶包5分鐘釋116億微塑料顆粒　水蚤亂游！

換新iPhone超簡單！LINE紀錄全複製

王瞳吻戲前晚「和艾成街頭爆激烈口角」！

最狂上學記　他開曳引機到校讀書

身分證含1與0　吃Buffet半價

OL挽腥夫「砸240萬找小四色誘」　無效不退費

2歲童停車場慘死　網：都是媽媽的錯

Baby時裝周「頭皮屑沒洗」衰挨罵！

翻盤！張鈞甯道歉　打臉邱澤認愛

北北基等5縣市大豪雨　米塔颱風最快今晚生成

更多

最夯影音

更多

借我靠一下～治療犬到迪士尼玩耍 倒唐老鴨懷裡充電...秒露療癒燦笑

這個很貴！潮爸上街想買包包被拒絕 2歲娃崩潰跺腳...爆氣喊：你有很多了

「15項交通新制」10/1上路！　轉彎、變換車道沒打方向燈加重罰

男工程師KTV展高亢魔嗓　原KEY飆《等一個人》超虐心

【聲林之王2】EP6花絮 艾文重新翻唱Jolin《玫瑰少年》 用饒舌痛斥這個社會病了

熱門快報

總統大選最新消息看這裡！

決戰0111，未來自己做主！ETtoday與你一起掌握最新選舉脈動

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

看新聞集T點賺現金！

天天登入新聞雲App，完成任務集T點，換購物金等好禮！

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面