小琉球五爪貝遭盜採　潛友：沒有貝類、海龜小島還剩下什麼？

▲小琉球藍色五爪貝遭盜採。（圖／網友提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

實習記者施怡妏／綜合報導

屏東小琉球近來成為許多民眾的旅遊地，中秋連假期間更是湧入萬人登島。一名潛友11日在美人洞浮潛區發現兩顆五爪貝遭不肖人士盜採，透過臉書社團悲痛表示，「自己的海只能靠自己保護。」呼籲民眾要自愛，不要隨意偷竊海中的生物，「如果有一天，海龜不再待在小琉球，那這座島還剩什麼？」

該名潛友接受《ETtoday新聞雲》的訪問表示，「當天早上和朋友在美人洞浮潛拍照，在海中還有看到這兩顆硨磲貝。」中午左右準備上岸時「發現藍色五爪貝不見了，礁岩有被撬過的痕跡，於是又去看紫色五爪貝是否還在，竟然也不見了，原本的地方還留有貝絲。」

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目前小琉球有當地人成立「海洋志工隊」清理海底垃圾和廢棄漁網，小琉球區漁會也發起「在離岸三海浬內禁止刺網作業」，甚至主動成立巡守隊查緝違規。屏東縣政府也發布公文宣導，加上政府設置保護區劃設和管理辦法，訂定遊客總量管制保護小琉球的生態能永續經營。

硨磲貝雖不是農委會公告的野生保育類動物，但鵬管處依觀光發展條例，在民國95年7月公告「琉球風景特定區」內應予保育的稀有野生動植物與禁止採摘等行為，違者得按情節輕重分別依野生動物保育法罰責處罰或依發展觀光條例第62條規定，處新台幣50萬元以下罰鍰。

▲小琉球紫色五爪貝遭盜採，還留有貝絲。（圖／網友提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

珊瑚礁海域是小琉球當地的招牌，美麗的貝類與海龜是海洋最美的風景。潛友表示，在志工隊的維護之下，海龜的數量是增加的，從五年前一百多隻增加到現在已有三、四百隻。環境保護是不可逆的，破壞一旦造成就是永遠，呼籲觀光客把這些美留下來，讓其他人也可以欣賞。

五爪貝正式名稱為硨磲貝，分布於印度洋與太平洋，因外殼鮮艷多彩，又被譽為「海中玫瑰」，與珍珠、珊瑚、琥珀一同被西方譽為「四大有機寶石」，近年來被過度捕撈，製成工藝品而數量銳減，在台灣列為保育類。

▼小琉球花瓶岩是當地浮潛勝地，許多遊客慕名而來。（圖／記者胡順惠攝）