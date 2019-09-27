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瘋電影／星際救援　飄在宇宙中傾聽自己

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文／賴賴

▲▼星際救援。（圖／imdb）

瘋言瘋語：

這是一部讓布萊德彼特粉絲大滿足的一部電影，如果不是布萊德彼特，還真的會覺得有點平，但是因為布萊德彼特不同於過去的表演方式，還有回春凍齡整個臉部大特寫，不論是冷靜沉默難過悲傷，每個細微的肌肉抽動，銀幕放大如此之大，更加帶動這個童年悲傷的太空人，尋父的複雜情緒，而且必須壓抑在極度冷靜的情緒下，小布真的很厲害，尤其是他離婚後，整個男性魅力再度爆發，屬於公眾財產的偶像還是不要隨便動凡心。

電影不是屬於劇情類的電影，所以布萊德彼特在宣傳時也說了，以為這片子是超級英雄系列的觀眾不要來看，這片子底蘊很深，但表述卻很淺，表面上是一個政府要利用子來尋找父親的故事，單說親情內涵太單薄，整個重心在男主角本位上的所有思維，不論是婚姻、家庭，他近似自閉且低沉的人際關係，並沒有為他的人生創造太多歡愉，反觀自己深沉，同行者乏味而紛紛離去，他的人生在地球上一點都不精彩，整如他的父親所說的，他一點都不眷戀地球也不喜歡那裏。但是男主角在經歷整個任務過程之後，確認自己仍然喜歡地球，整部電影充斥著門裡門外，牆內牆外的奧義。

電影還有一大看點，是所有星球上的地面裝置，包含室內設計美術光影，在切換情緒轉化場景過程，一幕幕雖然快速帶過，卻高度看出其中設計之用心，包含在月球上的捷運，以及商店街，這些都是過去所有太空訊息未曾透露過的，尤其是SUBWAY，太搶眼了。

個人非常喜歡這部電影，恐怕要有點年紀與社會歷練，比較能夠體會電影所有傳遞的訊息，哲學式的邏輯，有多少經歷讀多少道理，當你只能和自己對話時，也許你便更能體會飄在宇宙中，才把自己看得更清澈，年輕人過幾年再來看，恐怕又會有不同的領悟。

 

片　　名：星際救援
英文名稱：Ad Astra
類　　型：冒險、科幻
上映日期：2019-09-20
片　　長：122分鐘
導　　演：詹姆斯葛瑞(James Gray)
演　　員：布萊德彼特(Brad Pitt) 、 麗芙泰勒(Liv Tyler) 、湯米李瓊斯(Tommy Lee Jones) 、唐納蘇德蘭(Donald Sutherland)
國　　家：美國
語　　言：英語
發行公司：双喜


劇情大綱

由布萊德彼特飾演一名航太工程師，為了尋找多年前啟程外太空尋找外星智慧生物，失蹤在茫茫宇宙的父親，他不惜跨越宇宙星系間，只為了尋找父親可能 仍生還的下落。

這是一部帶著《星際效應》的時空科幻，以及《絕地救援》太空冒險色彩的科幻電影。而近年來擔任電影製片頗有成績的布萊德彼特，將繼《末日之戰》、《自由之心》、《大賣空》等片之後，擔任本片監製！

▲▼星際救援。（圖／imdb）

▲從月球望向地球，地球是如此湛藍美麗。

▲▼星際救援。（圖／imdb）

▲進入任務中心場景視覺立刻帶來壓力。

▲▼星際救援。（圖／imdb）

▲混亂的情緒對父親喊話，背景裝置意識視覺非常用心。

★★★歡迎加入瘋電影家族：https://www.facebook.com/FUNMOVIELAILAI

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