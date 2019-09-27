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台中環保藝術節必看！6萬支手機打造Q版石虎-「石虎抱抱」重現廢物再生

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▲台中環保藝術節。（圖／台中市政府）

▲台中環保藝術節9月28、29兩日將於市政北二路與河南路三段路口登場。（圖／台中環保藝術節提供，下同）

生活中心／綜合報導

手機功能不斷推陳出新，每隔一季就有新產品問世，因此消費者使用手機的汰換率極高，全球報廢的數量也快速累積，當中的五金、化學成分若是破損將危害身體健康，造成環保人士倡議，民眾需留意報廢手機回收機制，交由通訊行協助回收等，才能永續愛地球，為地土與家人盡一份心力。

台中環保藝術節9月28、29兩日將於市政北二路與河南路三段路口旁空地登場，今年聯手台灣藝術家蔡潔莘合作，運用6萬個廢棄手機電路板的玻璃纖維，打造160公分高、展開手臂的「石虎抱抱」巨型裝置藝術品，巧妙替二手零件注入新生命，同時傳遞愛護地球理念。超Q版的裝置藝術，外型吸睛又好拍，讓不少民眾直呼：「可愛到不行！」

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環保署曾經調查，台灣約7成民眾汰換新手機後，舊機並不回捐至回收體系或電信局，一般是留下來充當備用機或二手轉賣若直接丟棄或焚化處理則會造成重金屬污染，加上舊機內的電路板含有鉛、鎘、鈷、鈹等成分，歸類為高致癌物，同時會引發心臟、呼吸系統等疾病，最好的方式還是按照規定由專業回收管理。何況，手機內至少有60～80%的零件可再回收利用，回收3萬支手機能提煉出1公斤的黃金；1萬支手機可提煉出7公斤的銀。

▲台中環保藝術節。（圖／台中市政府）

▲台中環保藝術節設計「不廢物生活體驗區」讓大人、小孩一起來把視為「垃圾」的物件重生。

儘管如此，手機流向不明的問題依然存在！台中市政府環保局長吳志超指出，全世界3C產品回收率低於16%，其餘廢棄物均當作垃圾送進焚化廠或掩埋場掩埋，對環境造成汙染，此次回收廢手機打造可愛石虎模型，盼喚起社會對資源回收與循環經濟的重視，「響應環保、環抱地球。」另外，曉明女中也利用廢棄瓶蓋創作，結合梵谷、莫內等印象派名畫及地標湖心亭也將一併亮相。

此次，展出160公分的「石虎抱抱」巨型裝置藝術品，以台灣保育動物石虎為創作原型，台灣藝術家蔡潔莘表示，「將石虎造型及動作擬人化與我們關係對等，期盼讓觀者產生同理心。」有別於一般雕塑品所使用石材當作媒材，「石虎抱抱」利用回收手機電路板再製而成的玻璃纖維所製作，手中抱著發芽的地球，邀請大家一同展開雙臂與可愛石虎互動，共同擁抱、守護環境。

▲台中環保藝術節。（圖／台中市政府）

台中市政府也邀情市民從生活中實踐循環經濟與源頭減量，共同身體力行，打造台中市成為「低碳永續家園」，像是日前世界清潔日，台中市環保局號召萬名師生，回收3,419公斤廢電池，同時在海港及市區道路清理菸蒂等垃圾；地政局也舉辦淨灘活動，號召180位同仁清出約680公斤海洋廢棄物珍惜生活環境。

台中環保藝術節於9月28（六）29日（日）登場，除了設置石虎抱抱藝術品區，另有瓶蓋挑戰創作區，號召萬人以回收瓶蓋，共同創作大型藝術品「台中・印象」；家長也可帶小朋友前往現場，報名體驗精心設計的環保工作坊，有台中在地剩食團隊「明日餐桌」規劃的剩食體驗、改造二手牛仔褲的零廢棄時尚story wear品牌、寶之林廢棄家具再生中心的二手家具拍賣會等，皆融入環境永續理念，藉著一點小巧思讓被視為「垃圾」的物件重生，讓孩子從環保中學會珍惜。

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