賴瑩真／別人傳，我也跟著傳　散播性愛照、謠言，犯法嗎？

▲基於好玩將他人性愛影片轉傳給其他網友，已構成「散布猥褻物品罪」及「誹謗罪」，更可能面臨影片當事人求償的鉅額賠償。（圖／視覺中國CFP）

知名企業小開驚爆和當紅玉女分手。分手原因雙方各執一詞，兩人更不斷向媒體放話、攻擊對方，讓外界對兩人由愛生恨的關係看得一頭霧水。一日，網路上的爆料平台突然出現一支影片，內容竟是玉女明星和企業小開的性愛畫面，馬上造成網路暴動。

雖然影片上架不到10分鐘就立刻被刪除，但仍舊在網路上瘋傳開來，不只許多網友在網路上留言「求片」、「求上車」，更有人明目張膽地標榜自己「有片」、「請私訊」等等訊息。小明在該影片被刪除之前，就已經先將影片備份起來，然後又因為好玩，將影片傳給其他網友。小明會不會因此惹上什麼麻煩呢？

男女在交往過程中，很容易一時被愛情沖昏了頭，留下一些極度隱私的親密畫面；或是被人故意設計偷拍，連自己也不知道有這些限制級影片存在。直到分手之後，被另一方拿來當作報復的工具，或者影片不慎流出，被有心人士威脅利用。無論是哪一種情況，對影片當事人而言，都十分不堪且造成巨大傷害。往往使得當事人在心理上、名譽上都陷入萬劫不復的深淵。

但是同樣一件事情，卻有人只是因為好玩、好奇，任意將影片轉傳他人，不僅加深當事人的傷害，更有觸犯法律的危險喔！

窺視竊聽竊錄罪及散布猥褻物品罪

如果拍攝親密影片、照片之前，並未先徵得對方的同意，並以偷拍方式進行的話，就會構成《刑法》第315條之1窺視竊聽竊錄罪。

依《刑法》第315條之1第1項第2款規定：「無故以錄音、照相、錄影或電磁紀錄竊錄他人非公開之活動、言論、談話或身體隱私部位者」，可處3年以下有期徒刑、拘役或30萬元以下罰金。因此，像是偷拍親密影片、裸照，甚至在公共場所偷拍女性裙底等行為，都有可能構成這個罪名。

另外，幾乎每次只要有明星或名人爆出私密照、性愛影片流出的新聞，各大網站上就會充斥著網友求看影片、照片的留言；也有許多人單純基於好玩的心態，將影片轉傳出去，或者提供檔案給別人下載。但是，因為這些性愛影片、私密照片，都是屬於《刑法》規定「猥褻物品」的範圍，凡是在網路上播送這類畫面、提供檔案讓網友下載，或是將檔案透過訊息、LINE、電子郵件等方式再傳送給他人，都會觸犯《刑法》第235條的散布猥褻物品罪。

侵害隱私恐犯誹謗罪

也許有的讀者會覺得奇怪，既然這個影片內容確實是企業小開和玉女明星的親密影片，並非被移花接木或是偽造而成，而是確切存在的事實，為什麼還會構成妨害名譽的誹謗罪呢？

因為依據《刑法》第310條的規定，只要是指摘或傳述足以毀損他人名譽的事情，就會構成誹謗罪。這裡所指的「足以毀損他人名譽」的事情，並不單指虛構捏造出來的事情，如果這件事情確實曾經發生，但因為涉及個人隱私，而且根本與公共利益無關，那麼還是會構成誹謗罪。

就像是案例中的當事人，雖然都是社會上受人關注的人物，但是因為影片涉及個人極度私密的內容，而且無關乎公共利益，因此凡是公開、散布、轉傳影片的人，都會有成立誹謗罪的可能。

無論是偷拍行為構成窺視竊聽竊錄罪，或是散布轉傳影片構成散布猥褻物品罪及誹謗罪，都會造成性愛影片的被害人名譽和隱私遭受極重大的傷害。因此根據《民法》第195條規定，被害人不僅可以向原始流出影片的人請求非財產上的損害賠償，這些轉傳影片、提供影片下載的人，也都必須負擔民事賠償責任喔！

上述案例中的阿明，即便不是一開始將影片公開流出的人，而是基於好玩的心態將影片轉傳給其他網友，但是已經構成了「散布猥褻物品罪」及「誹謗罪」兩項罪名，不僅可能因為這兩項罪名吃上官司，背負刑責，更可能面臨影片當事人求償的鉅額賠償。（本文轉載自《法律不難、官司不煩！專業律師親授‧生活法律防身術》，出版社／和平國際文化有限公司）

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●賴瑩真，律師，以淺顯易懂的方式傳遞法律知識，除了創立「律師說真話╳賴瑩真律師」YouTube影音頻道，也同步開設同名臉書粉絲團及Instagram專頁，著有《法律不難、官司不煩！專業律師親授‧生活法律防身術》。以上言論不代表本公司立場。