　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
法律 法律新聞 名家評論 小巨蛋違法接管 我要爆料

賴瑩真／別人傳，我也跟著傳　散播性愛照、謠言，犯法嗎？

請按讚支持 ETtoday新聞雲

▲網路霸凌，網路，鍵盤，鍵盤殺人。（圖／視覺中國CFP）

▲基於好玩將他人性愛影片轉傳給其他網友，已構成「散布猥褻物品罪」及「誹謗罪」，更可能面臨影片當事人求償的鉅額賠償。（圖／視覺中國CFP）

知名企業小開驚爆和當紅玉女分手。分手原因雙方各執一詞，兩人更不斷向媒體放話、攻擊對方，讓外界對兩人由愛生恨的關係看得一頭霧水。一日，網路上的爆料平台突然出現一支影片，內容竟是玉女明星和企業小開的性愛畫面，馬上造成網路暴動。

雖然影片上架不到10分鐘就立刻被刪除，但仍舊在網路上瘋傳開來，不只許多網友在網路上留言「求片」、「求上車」，更有人明目張膽地標榜自己「有片」、「請私訊」等等訊息。小明在該影片被刪除之前，就已經先將影片備份起來，然後又因為好玩，將影片傳給其他網友。小明會不會因此惹上什麼麻煩呢？

男女在交往過程中，很容易一時被愛情沖昏了頭，留下一些極度隱私的親密畫面；或是被人故意設計偷拍，連自己也不知道有這些限制級影片存在。直到分手之後，被另一方拿來當作報復的工具，或者影片不慎流出，被有心人士威脅利用。無論是哪一種情況，對影片當事人而言，都十分不堪且造成巨大傷害。往往使得當事人在心理上、名譽上都陷入萬劫不復的深淵。

但是同樣一件事情，卻有人只是因為好玩、好奇，任意將影片轉傳他人，不僅加深當事人的傷害，更有觸犯法律的危險喔！

窺視竊聽竊錄罪及散布猥褻物品罪

如果拍攝親密影片、照片之前，並未先徵得對方的同意，並以偷拍方式進行的話，就會構成《刑法》第315條之1窺視竊聽竊錄罪。

依《刑法》第315條之1第1項第2款規定：「無故以錄音、照相、錄影或電磁紀錄竊錄他人非公開之活動、言論、談話或身體隱私部位者」，可處3年以下有期徒刑、拘役或30萬元以下罰金。因此，像是偷拍親密影片、裸照，甚至在公共場所偷拍女性裙底等行為，都有可能構成這個罪名。

另外，幾乎每次只要有明星或名人爆出私密照、性愛影片流出的新聞，各大網站上就會充斥著網友求看影片、照片的留言；也有許多人單純基於好玩的心態，將影片轉傳出去，或者提供檔案給別人下載。但是，因為這些性愛影片、私密照片，都是屬於《刑法》規定「猥褻物品」的範圍，凡是在網路上播送這類畫面、提供檔案讓網友下載，或是將檔案透過訊息、LINE、電子郵件等方式再傳送給他人，都會觸犯《刑法》第235條的散布猥褻物品罪。

侵害隱私恐犯誹謗罪

也許有的讀者會覺得奇怪，既然這個影片內容確實是企業小開和玉女明星的親密影片，並非被移花接木或是偽造而成，而是確切存在的事實，為什麼還會構成妨害名譽的誹謗罪呢？

因為依據《刑法》第310條的規定，只要是指摘或傳述足以毀損他人名譽的事情，就會構成誹謗罪。這裡所指的「足以毀損他人名譽」的事情，並不單指虛構捏造出來的事情，如果這件事情確實曾經發生，但因為涉及個人隱私，而且根本與公共利益無關，那麼還是會構成誹謗罪。

就像是案例中的當事人，雖然都是社會上受人關注的人物，但是因為影片涉及個人極度私密的內容，而且無關乎公共利益，因此凡是公開、散布、轉傳影片的人，都會有成立誹謗罪的可能。

無論是偷拍行為構成窺視竊聽竊錄罪，或是散布轉傳影片構成散布猥褻物品罪及誹謗罪，都會造成性愛影片的被害人名譽和隱私遭受極重大的傷害。因此根據《民法》第195條規定，被害人不僅可以向原始流出影片的人請求非財產上的損害賠償，這些轉傳影片、提供影片下載的人，也都必須負擔民事賠償責任喔！

上述案例中的阿明，即便不是一開始將影片公開流出的人，而是基於好玩的心態將影片轉傳給其他網友，但是已經構成了「散布猥褻物品罪」及「誹謗罪」兩項罪名，不僅可能因為這兩項罪名吃上官司，背負刑責，更可能面臨影片當事人求償的鉅額賠償。（本文轉載自《法律不難、官司不煩！專業律師親授‧生活法律防身術》，出版社／和平國際文化有限公司）

好文推薦

賴瑩真／電話催眠式推銷，簽約後能不能後悔？

▲▼賴瑩真律師新書，生活法律防身術。（圖／和平國際出版）●賴瑩真，律師，以淺顯易懂的方式傳遞法律知識，除了創立「律師說真話╳賴瑩真律師」YouTube影音頻道，也同步開設同名臉書粉絲團及Instagram專頁，著有《法律不難、官司不煩！專業律師親授‧生活法律防身術》。以上言論不代表本公司立場。

法律雲推薦 免費公益講座，歡迎參加！
主辦單位：台灣法治暨政策研究基金會
時間、地點：10/26（六）14：30～16：30/國父紀念館B1演講廳
演講者：邱俊榮（中央大學經濟系教授）
講題：經濟政策與幸福未來
ET快訊
BMW重機外送員「二輪戰四輪」！憤怒貓左衝轎車　網朝聖：一秒
浮誇媽「住我子宮10個月」要收房租　女兒淚當人肉ATM：寧孤
雪乳網紅搭機「中洞開露黑蕾絲Bra」震懾空姐　正副機長輪流朝
點這裡，留個言吧! FB Weibo
請按讚支持 ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 法律最新 全站最新

前男友臉書公開284組「偷拍壞壞照」報復　女主角4個月後才發現

人夫偷吃前女友「愛情動作片當主角」　抓軌秒翻臉：被偷拍

狼男性侵KTV酒醉女同事　歡送趴變「撿屍單戰」影片存電腦　下場出爐

前男友「威脅外流不雅影片」被判無罪！　具荷拉怒上訴：他需要更嚴厲的處罰

渣男想挽回戀情　傳LINE「讓親友看愛情動作片」挨告

影／正妹警遭影射性愛影片網路瘋傳　她超痛心！決定告到底

賴瑩真／別人傳，我也跟著傳　散播性愛照、謠言，犯法嗎？

董介白／【石木欽案】獨家報導下，未審先判的冤魂何其多

借我靠一下～治療犬到迪士尼玩耍 倒唐老鴨懷裡充電...秒露療癒燦笑

這個很貴！潮爸上街想買包包被拒絕 2歲娃崩潰跺腳...爆氣喊：你有很多了

「15項交通新制」10/1上路！　轉彎、變換車道沒打方向燈加重罰

男工程師KTV展高亢魔嗓　原KEY飆《等一個人》超虐心

「對我有利的證據全消失！」　尤振仲首度出面控台鐵惡意欺騙

《看臉時代》翻拍陸劇！　 男主角是《復仇筆記》19歲朴所羅門

邱澤靠「直覺」火速認追張鈞甯　以結婚為前提追求「有好消息再分享」

存款剩1170！村長媽「接手扛家」 己不富裕...卻暖助精障母子20年

【社畜時代】千萬別跟老闆拼輸贏！ 你永遠都是慘敗的一方！｜特別篇EP.3｜

林宥嘉新歌《少女》甜到蛀牙！　「MV女主角是我的老婆」

賴瑩真／別人傳，我也跟著傳　散播性愛照、謠言，犯法嗎？

董介白／【石木欽案】獨家報導下，未審先判的冤魂何其多

CBA／執教林書豪是新挑戰　北京首鋼主帥：連訓練課都有壓力

彰化敬老禮金縮水只發1千元綠營槓上了　　藍營：會債留子孫

擔任終身成就獎引言人　卜學亮怕時間不夠長...認壓力比等拿獎大

獨／許光漢一句話　蔡旻佑當場變臉...形象破功秒嗆：干我屁事！

LINE推出12組貼圖下殺6元　限時一折旋風來襲

超猛婆婆包三餐！媳婦掀蓋一看...柚子和百香果「長不一樣」　網友羨慕翻

民進黨33周年黨慶、全代會28日登場　賴清德是否出席成焦點

亞錦賽／中職下半季戰況膠著　比賽場地恐有變數

上大號「衛生紙用免錢還狂抽」室友氣炸！　林進「3罪狀」嗆小A辣男友：廢物

蘋果不忘照顧「元老級」用戶　推iOS 12.4.2系統更新

法律熱門新聞

董介白／石木欽案被操弄的第四權

賴瑩真／散播性愛照、謠言，犯法..

黃建智／從勝華案看內線交易

雷皓明／員工離職沒早說　雇主可..

騎單車酒測超標　法界：罰300..

馮美珊／被判刑不一定要入監服刑

雷皓明／精神賠償怎樣才告的成？

吳景欽／私菸案看貪污治罪條例難..

主任檢察官教你看懂地檢署傳票

黃俐菁／遇到魔音鄰居的錦囊妙計

告訴6月期限　法界：過了就GG

判刑定讞　可循替代刑罰免入監

雷皓明／侵占錢財檢方可自行起訴

過失毀損罪　檢方：刑法不處罰

更多熱門

相關新聞

中和9死縱火案　更審首開家屬痛批

新北市中和區2017年11月發生出租公寓縱火案件，奪走9條性命，震驚社會。檢警事後逮捕緬甸華僑李國輝，李男一二審均遭判死刑，案經撤銷發回，高院更一審27日首度開庭審理。李男在庭上仍否認具有殺人故意，請求改判。但家屬痛批，「9條人命耶！如果不判死，就沒公平正義了！」

黑心吊白塊案　化工行負責人判刑定讞

董介白／石木欽案被操弄的第四權

影／尾隨短裙妹回家！色狼在樓梯間襲胸猥褻對方

噁男偷拍700人分「素人、學生」　受害女淚：像被強暴

關鍵字：

法律司改人權賴瑩真律師說真話生活法律防身術猥褻誹謗罪偷拍假新聞

讀者迴響

發燒話題

金鐘獎 韓國瑜 尹衍樑 眼霜 柯文哲 柯P 反送中遊行 夜市抵用券 林志玲 梁靜茹 唇筆 地震 停班停課 香港 石虎 大老闆傳奇 颱風即時 登革熱 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 郭台銘 總統大選 王令麟 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 威力彩 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 金門防疫戰 膝蓋痛 館長 大家來說鬼 具惠善安宰賢

熱門新聞

馬林魚前總裁：誰知陳偉殷會悲劇

連千毅被關都因為她　「禍首」面容曝光

具惠善突「宣布新計劃」　網全傻眼

川普罵別人噁心 女兒激凸他無言

2歲童停車場慘死　網：都是媽媽的錯

王瞳吻戲前晚「和艾成街頭爆激烈口角」！

產科名醫子宮也破裂　同事擠手術臺搶救她

身分證含1與0　吃Buffet半價

北北基等5縣市大豪雨　米塔颱風最快今晚生成

OL挽腥夫「砸240萬找小四色誘」　無效不退費

妻偷吃夫雙胞胎哥　懷孕不知爸是誰

瞞難產妻二寶已當天使　醫師視訊：寶寶好走

水電工遭控性侵！秀親密對話不起訴

翻盤！張鈞甯道歉　打臉邱澤認愛

《炮仔聲》2新角色驚見83萬人氣網紅

更多

最夯影音

更多

借我靠一下～治療犬到迪士尼玩耍 倒唐老鴨懷裡充電...秒露療癒燦笑

這個很貴！潮爸上街想買包包被拒絕 2歲娃崩潰跺腳...爆氣喊：你有很多了

「15項交通新制」10/1上路！　轉彎、變換車道沒打方向燈加重罰

男工程師KTV展高亢魔嗓　原KEY飆《等一個人》超虐心

「對我有利的證據全消失！」　尤振仲首度出面控台鐵惡意欺騙

熱門快報

總統大選最新消息看這裡！

決戰0111，未來自己做主！ETtoday與你一起掌握最新選舉脈動

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

看新聞集T點賺現金！

天天登入新聞雲App，完成任務集T點，換購物金等好禮！

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面