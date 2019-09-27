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一手掌握超迷你「紅色小鴨」　雙眼微閉萌翻40萬網友：是櫻桃鴨！

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▲一般的櫻桃大多是圓滾滾的模樣。（圖／取自Pixabay）

▲一般的櫻桃大多都是圓滾滾的模樣。（圖／取自Pixabay）

實習記者曾筠淇／綜合報導

櫻桃不只是相當受歡迎的水果之一，其營養價值也很高。一名日本的網友日前發出一張照片，從畫面中可以看到，這顆櫻桃的上方竟莫名隆起了一塊，更驚奇的是，隆起的部分正巧有些微凹痕以及小黑點，看起來像極一隻「紅色小鴨」，讓不少網友看到後，直呼根本就是「櫻桃鴨」。

這位日本網友在自己的推特上貼出兩張「櫻桃」的照片並表示，「鴨子住在櫻桃盒子裡面」，還附上一個看似可愛、滿足的顏文字。照片中的櫻桃有別於一般常見的樣貌，不是圓滾滾的一顆，而是多隆起了一塊，本應是畸形的瑕疵貨，但在原PO發揮想像力後，讓它化身為可愛的小鴨！

貼文一出，便獲得了四十多萬個愛心以及九萬多次轉推，而不少網友看見貼文後則紛紛留言回應，「這太可愛了！吃掉太尷尬了」、「我會想把它保留起來當裝飾」、「我以為那是用陶器做成的」、「真是奇蹟」、「好可愛！超療癒」、「是櫻桃鴨」。甚至還有網友發揮畫畫功力，描繪出生動可愛的「紅色小鴨」。

原PO也在留言處補充道，「『這隻鴨子』住在秋田爺爺送我的櫻桃盒裡。我每年都期待收到櫻桃盒，感謝你今年的到來！」這些色澤飽滿的櫻桃不只外觀漂亮，味道也很鮮美，且絕對貨真價實，不是被塑造出來的！

►你也可以跟「櫻桃鴨」一樣可愛！

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