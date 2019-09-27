輕巧、強勁風量吹整超EZ！髮型師一致推薦Dyson Supersonic吹風機

▲風量大又輕巧的Dyson Supersonic™ 吹風機是髮型師很好的選擇。（影／ETtoday）

消費中心／綜合報導

「喀擦、喀擦…」動動剪刀就能為大家變化造型的髮型師，彷彿擁有魔法般讓人瞬間煥然一新帶來好心情！但你知道嗎，其實髮型師一整天工作下來，佔最多工時的不是剪頭髮，而是為客人吹整髮型的時間！？尤其過年過節變髮大旺季，為了加速吹整、縮短客人等待時間，勢必得選擇風量大的吹風機才能提升工作效率，但是風量大的吹風機往往機身大、重量重，經常產生肩膀、手肘痠痛的職業傷害，無形中成為許多髮型師說不出口的痛。

▲髮型師Sherry認為吹頭髮是一門學問，Dyson Supersonic™ 吹風機風量大又輕巧很好操作。（圖／翻攝自影片，下同）

髮型師Sherry認為，「吹頭髮是一門學問，許多美麗的髮型都是靠吹整來加分，遇到預約的客人多、分秒必爭的情況下，造型上的快狠準是我們當髮型師的第一準則，這時若有好工具加持就能讓動作更迅速，盡量避免讓客人等太久而森七七，才能維持來客滿意度，我發現風量大又輕巧的Dyson Supersonic™ 吹風機是很好的選擇。」

▲Sherry的許多客人都喜歡指定用Dyson吹風機吹整，不用造型品就能輕鬆吹出媲美護髮效果的髮質。

Dyson Supersonic™ 吹風機因為有氣流倍增能提升出風量，所以能夠讓Sherry快速吹乾頭髮同時吹蓬髮根、節省一半吹髮時間，而且能創造蓬鬆自然的造型；加上Dyson顛覆了以往吹風機的設計，將馬達縮小並移到把手處，改變了吹風機的重量跟頭重腳輕的問題，更好握持、外觀也很美，讓髮型師長時間使用也不會手痠，明顯減少了因吹風機過重而造成肩頸痠痛的職業傷害。

另外，Dyson Supersonic™ 吹風機的智慧溫控科技，讓Sherry吹整的時候不會傷害客人的髮質，用大風量吹整出來的頭髮能夠呈現自然的髮絲光澤，不必使用造型品就能有媲美護髮後柔順光亮的「天使光圈」效果，客人們現在來店都喜歡指定使用Dyson吹風機吹整、回客率也更高了！

▲Dyson Supersonic™ 吹風機外型輕巧、風量強勁，可減少髮型師手持舊款吹風機的職業傷害。

無論是洗頭、護髮、燙染…忙碌的髮型師各項的工作內容都須要幫客人吹整髮型，即使只是單純的剪頭髮，也要幫客人洗淨髮絲重新吹乾、吹順，因此長期使用過重的吹風機連帶引發的肩膀痠痛不適，對髮型師來說，一直都是很難避免的問題，如今有了好持握、風量又大的Dyson Supersonic™ 吹風機，相信對許多追求時髦的髮型師而言，都是一大得力助手！

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