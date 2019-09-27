　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
民生消費 消費焦點 消費新聞 好康資訊 ET廚房 美妝塑身 | 品味家居 | 名車情報

輕巧、強勁風量吹整超EZ！髮型師一致推薦Dyson Supersonic吹風機

免費鍵盤逛街！按讚加入ETtoday姊妹雲

▲風量大又輕巧的Dyson Supersonic™ 吹風機是髮型師很好的選擇。（影／ETtoday）

消費中心／綜合報導

「喀擦、喀擦…」動動剪刀就能為大家變化造型的髮型師，彷彿擁有魔法般讓人瞬間煥然一新帶來好心情！但你知道嗎，其實髮型師一整天工作下來，佔最多工時的不是剪頭髮，而是為客人吹整髮型的時間！？尤其過年過節變髮大旺季，為了加速吹整、縮短客人等待時間，勢必得選擇風量大的吹風機才能提升工作效率，但是風量大的吹風機往往機身大、重量重，經常產生肩膀、手肘痠痛的職業傷害，無形中成為許多髮型師說不出口的痛。

▲▼輕巧、強勁風量吹整超EZ！髮型師一致推薦Dyson Supersonic吹風機。（圖／翻攝自影片）

▲髮型師Sherry認為吹頭髮是一門學問，Dyson Supersonic™ 吹風機風量大又輕巧很好操作。（圖／翻攝自影片，下同）

髮型師Sherry認為，「吹頭髮是一門學問，許多美麗的髮型都是靠吹整來加分，遇到預約的客人多、分秒必爭的情況下，造型上的快狠準是我們當髮型師的第一準則，這時若有好工具加持就能讓動作更迅速，盡量避免讓客人等太久而森七七，才能維持來客滿意度，我發現風量大又輕巧的Dyson Supersonic™ 吹風機是很好的選擇。」

▲▼輕巧、強勁風量吹整超EZ！髮型師一致推薦Dyson Supersonic吹風機。（圖／翻攝自影片）

▲Sherry的許多客人都喜歡指定用Dyson吹風機吹整，不用造型品就能輕鬆吹出媲美護髮效果的髮質。

Dyson Supersonic™ 吹風機因為有氣流倍增能提升出風量，所以能夠讓Sherry快速吹乾頭髮同時吹蓬髮根、節省一半吹髮時間，而且能創造蓬鬆自然的造型；加上Dyson顛覆了以往吹風機的設計，將馬達縮小並移到把手處，改變了吹風機的重量跟頭重腳輕的問題，更好握持、外觀也很美，讓髮型師長時間使用也不會手痠，明顯減少了因吹風機過重而造成肩頸痠痛的職業傷害。

另外，Dyson Supersonic™ 吹風機的智慧溫控科技，讓Sherry吹整的時候不會傷害客人的髮質，用大風量吹整出來的頭髮能夠呈現自然的髮絲光澤，不必使用造型品就能有媲美護髮後柔順光亮的「天使光圈」效果，客人們現在來店都喜歡指定使用Dyson吹風機吹整、回客率也更高了！

▲▼輕巧、強勁風量吹整超EZ！髮型師一致推薦Dyson Supersonic吹風機。（圖／翻攝自影片）

▲▼輕巧、強勁風量吹整超EZ！髮型師一致推薦Dyson Supersonic吹風機。（圖／翻攝自影片）

▲Dyson Supersonic™ 吹風機外型輕巧、風量強勁，可減少髮型師手持舊款吹風機的職業傷害。

無論是洗頭、護髮、燙染…忙碌的髮型師各項的工作內容都須要幫客人吹整髮型，即使只是單純的剪頭髮，也要幫客人洗淨髮絲重新吹乾、吹順，因此長期使用過重的吹風機連帶引發的肩膀痠痛不適，對髮型師來說，一直都是很難避免的問題，如今有了好持握、風量又大的Dyson Supersonic™ 吹風機，相信對許多追求時髦的髮型師而言，都是一大得力助手！

吹髮同時護髮，髮型師一致推薦的IT造型工具，產品連結：https://ppt.cc/fpjr2x

ET快訊
LIVE／郭台銘總統路的轉折　蔡沁瑜、蔡壁如出面說明退選始末
看電影時「掀衣吻胸」！移民署隊長挨告喊冤：是以結婚前提交往
女名醫「子宮也破裂」！無痛分娩失警覺休克…同事擠手術臺搶救
點這裡，留個言吧! FB Weibo
免費鍵盤逛街！按讚加入ETtoday姊妹雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 消費最新 全站最新

新娘秘書必備！柔順澎潤全靠Dyson Airwrap　重點是全配僅607g輕巧好攜帶

輕巧、強勁風量吹整超EZ！髮型師一致推薦Dyson Supersonic吹風機

未滿18歲無法體驗的旅行Style！輕晃「大人系飲品」徜徉台灣之美

【2020春夏紐約時裝週】COACH Turnlock轉扣包新穎背法吸晴

極致夢幻奢華！此生必去的日本甜點列車「紅茶花伝」免費送6個名額

楊紫瓊與亨利高汀再合體　《去年聖誕節》霸氣演「龍后」的老闆

《雙子殺手》花絮曝光！威爾史密斯被李安圈粉

【2020春夏紐約時裝週】姐姐謝金燕名模氣勢連Michael Kors都大讚

【2020春夏倫敦時裝週】維多利亞貝克漢談論最重要的一週：我很喜歡新系列

《與惡》施名帥化身超級奶爸神救援　育兒神器輕鬆帶娃

借我靠一下～治療犬到迪士尼玩耍 倒唐老鴨懷裡充電...秒露療癒燦笑

這個很貴！潮爸上街想買包包被拒絕 2歲娃崩潰跺腳...爆氣喊：你有很多了

「15項交通新制」10/1上路！　轉彎、變換車道沒打方向燈加重罰

男工程師KTV展高亢魔嗓　原KEY飆《等一個人》超虐心

「對我有利的證據全消失！」　尤振仲首度出面控台鐵惡意欺騙

《看臉時代》翻拍陸劇！　 男主角是《復仇筆記》19歲朴所羅門

邱澤靠「直覺」火速認追張鈞甯　以結婚為前提追求「有好消息再分享」

存款剩1170！村長媽「接手扛家」 己不富裕...卻暖助精障母子20年

【社畜時代】千萬別跟老闆拼輸贏！ 你永遠都是慘敗的一方！｜特別篇EP.3｜

170cm深V爆乳妹竟是職業軍人 最美海軍掀網暴動：想簽自願役

輕巧、強勁風量吹整超EZ！髮型師一致推薦Dyson Supersonic吹風機

未滿18歲無法體驗的旅行Style！輕晃「大人系飲品」徜徉台灣之美

【2020春夏紐約時裝週】COACH Turnlock轉扣包新穎背法吸晴

極致夢幻奢華！此生必去的日本甜點列車「紅茶花伝」免費送6個名額

楊紫瓊與亨利高汀再合體　《去年聖誕節》霸氣演「龍后」的老闆

《雙子殺手》花絮曝光！威爾史密斯被李安圈粉

【2020春夏紐約時裝週】姐姐謝金燕名模氣勢連Michael Kors都大讚

【2020春夏倫敦時裝週】維多利亞貝克漢談論最重要的一週：我很喜歡新系列

《與惡》施名帥化身超級奶爸神救援　育兒神器輕鬆帶娃

【廣編】統一陽光高纖燕麥穀奶　9/25起7-ELEVEN獨家買1送1

快訊／「白眼女神」開吉！「質詢籤」侵犯議員權利　下午聲請假處分

收容所浪犬皮膚癢燦笑洗香香　乖巧歪頭點耳藥：好舒服～

布朗上季場均僅13分　卻向綠衫軍要求1.7億美元合約

川普威脅「祭叛國罪」罰通烏吹哨人！　大罵線民「幾近間諜」音檔曝光

163萬起！新Mini Clubman換上7速雙離合、標配AEB急煞輔助系統

日《防衛白皮書》排名軍武威脅　「中國擴張迅速」僅次美國、壓過北韓

陸客不來！7成華語導遊喊苦湧失業潮　交通部祭3招補助轉型

「世界旅遊日」深入在地！新北「來去農家DO一日」小旅行

她婚禮喜搶到捧花！　回頭一看...恐婚男友狂奔「躍過柵欄」開車逃

雲端最前線／「抽籤質詢韓國瑜」高雄市議會上演全武行

輾爆60kg巨蟒斷三截！ 台鐵司機傻住雙人崩潰抬屍下山

消費熱門新聞

申辦小資省很大送上網量最高10..

極濃！「黑色冰淇淋」限時3天第..

歡慶「國際咖啡日」！星巴克限時..

呼叫咖啡控！30款咖啡限時買一..

楊紫瓊《去年聖誕節》霸氣演出

快把握！星巴克10月份「買1送..

限時優惠「蜜糖波堤只要15元」..

到巷口超商就能買來「救急」！「..

含乳量50%以上！「極致級」抹..

拍賣挖出越戰美軍地圖　台灣軍事..

花10元買紅茶就中200萬元！..

美女攝影師意外發現當地美食秘密

型男演員在料理中尋找Magic..

《雙子殺手》威爾史密斯被李安圈..

更多熱門

相關新聞

醫師揭秘頭皮健康保養真相

化妝水、精華液、眼霜、乳液…為了讓臉蛋看起來Ｑ彈嫩白，很多人每天努力勤做保養，瓶瓶罐罐抹了一大堆，但卻忘了養護與臉部共用同一張肌膚的頭皮，等到出油飄異味、掉髮、頭皮屑變多，才意識到頭皮出了狀況。許多愛美人士只看重「面子」問題，醫美醫師洪毓鎂提醒，頭皮保養得好，臉部也能容光煥發。

為了拍到這張照片超癢der！

芳療師：壓力大更要懂得養護頭皮

壓力山大的時候讓Dyson挺你

保鮮食物靠寶特瓶＋夾鏈袋？專家教你簡易真空包DIY

關鍵字：

dyson Supersonic吹風機dyson髮型師

讀者迴響

發燒話題

金鐘獎 韓國瑜 尹衍樑 眼霜 柯文哲 柯P 反送中遊行 夜市抵用券 林志玲 梁靜茹 唇筆 地震 停班停課 香港 石虎 大老闆傳奇 颱風即時 登革熱 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 郭台銘 總統大選 王令麟 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 威力彩 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 金門防疫戰 膝蓋痛 館長 大家來說鬼 具惠善安宰賢

熱門新聞

馬林魚前總裁：誰知陳偉殷會悲劇

連千毅被關都因為她　「禍首」面容曝光

具惠善突「宣布新計劃」　網全傻眼

川普罵別人噁心 女兒激凸他無言

2歲童停車場慘死　網：都是媽媽的錯

王瞳吻戲前晚「和艾成街頭爆激烈口角」！

北北基等5縣市大豪雨　米塔颱風最快今晚生成

身分證含1與0　吃Buffet半價

妻偷吃夫雙胞胎哥　懷孕不知爸是誰

瞞難產妻二寶已當天使　醫師視訊：寶寶好走

大媽趁空姐轉身…秒開逃生門　下場GG

水電工遭控性侵！秀親密對話不起訴

翻盤！張鈞甯道歉　打臉邱澤認愛

《炮仔聲》2新角色驚見83萬人氣網紅

張鈞甯打臉邱澤！友人爆背後原因

更多

最夯影音

更多

借我靠一下～治療犬到迪士尼玩耍 倒唐老鴨懷裡充電...秒露療癒燦笑

這個很貴！潮爸上街想買包包被拒絕 2歲娃崩潰跺腳...爆氣喊：你有很多了

「15項交通新制」10/1上路！　轉彎、變換車道沒打方向燈加重罰

男工程師KTV展高亢魔嗓　原KEY飆《等一個人》超虐心

「對我有利的證據全消失！」　尤振仲首度出面控台鐵惡意欺騙

熱門快報

總統大選最新消息看這裡！

決戰0111，未來自己做主！ETtoday與你一起掌握最新選舉脈動

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

看新聞集T點賺現金！

天天登入新聞雲App，完成任務集T點，換購物金等好禮！

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面