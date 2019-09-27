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百歲饅頭爺遇上花甲陸配　堅持靠自己掙錢養精障兒

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即新聞出品：文字／張小媛、攝影／許權毅、李婉鈺、剪輯／許權毅

「謝謝」是他對社會最常說的一句話，「笑容」是他和大眾最常的溝通方式。他，是大家孰悉的饅頭爺爺，高齡逾百歲的他，聽力一年比一年差、有時體力不佳，甚至還不大能說話，但他仍堅持天天賣饅頭，靠自己的力量掙錢養家。爺爺身旁總有個溫柔的力量，支撐著他堅毅的態度，力量的主人，正是饅頭爺爺的妻子，「他以前照顧我，我現在就要照顧他。」相差40歲、結縭30載，饅頭爺爺和奶奶用他們的人生，告訴我們的是一種生活的態度、對婚姻的體諒。

▲饅頭爺爺身邊的妻子是他最溫柔的力量。（圖／記者許權毅攝）

▲饅頭爺爺身邊的妻子是他最溫柔的力量。（圖／記者許權毅攝）

微笑是他的「叫賣」 百歲饅頭爺捷運站最美風景
每天約莫9點，白髮蒼蒼、身材消瘦的爺爺，總會在台北市文山區的景美國中公車站牌旁擺攤，僅用幾個簡易的保麗龍箱，以及一個菜籃車便賣起饅頭，他是高齡逾100歲的榮民「饅頭爺爺」－曹守福。每當新聞熱度過了之後，他的小攤生意便回到最原本的樣貌，看著街道上的行人一個一個走過，不太有人願意停下腳步購買，因為包裝樸實、因為爺爺身體關係，鮮少主動招呼，駐足者不多，但爺爺仍用他的招牌微笑向大家問好。

「我後來就叫他不要來了」，已經供貨給爺爺三年多的饅頭店楊老闆，可以說是最清楚饅頭爺爺銷售和身體狀況的人之一，從爺爺還能比手畫腳親自批貨，到行動不便、體力衰弱，楊老闆說「我就拜託他別來，讓老婆來談比較快」，有時甚至貨量大，親自就把饅頭送到爺爺家門口。

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▲▼饅頭爺爺每日到景美國中的公車站牌前賣起饅頭。（圖／記者許權毅攝）

▲▼饅頭爺爺每日到景美國中的公車站牌前賣饅頭。（圖／記者許權毅攝）

▲▼饅頭爺爺每日到景美國中的公車站牌前賣起饅頭。（圖／記者許權毅攝）

要活就要動 堅持賣饅頭是態度、也是寄託
本該是含飴弄孫的年紀，饅頭爺爺卻堅持出來賣饅頭，因為他是一家之主，有妻、有精障兒要養，「我能掙一點就掙一點，不能掙也就算了」，堅持不靠別人救濟的爺爺，認為人要動，身體才會健康。對饅頭爺爺來說，賣饅頭已成為他的生活重心，「對他來說這是一個寄託」，長期關懷爺爺的高鳳謙里長這麼說。


▲對饅頭爺爺來說，賣饅頭已是「寄託」。（圖／記者許權毅攝）

▲對饅頭爺爺來說，賣饅頭已是「寄託」。（圖／記者許權毅攝）

兒染毒毀身體　自責不已扛醫療重擔
說不出口的事情，往往最痛！饅頭爺爺有精障兒要養，透過媒體的報導，多數人都已熟知，但罹病的原因，卻是爺爺鮮少說的事。由於年輕時經商，爺爺認為是自己對孩子疏於管教、關心不足，才害兒子誤入歧途，走向最不該碰的「毒品」。也因吸毒，許多疾病找上門，除了尿失禁，連精神疾病也無法避免，甚至罹患糖尿病。「以前我們不知道他有精神疾病嘛，就是覺得他壞」，曹太太緩緩訴說著10多年前，得知孩子發病的那段的日子，徬徨、求助無門的回憶仍歷歷在目，爺爺堅持賣饅頭就是希望能掙錢，讓孩子在安養院過好一點的日子

▲妻子盡心盡力地照顧丈夫。（圖／記者許權毅攝）

▲妻子盡心盡力地照顧丈夫。（圖／記者 許權毅 攝）

相差40歲、結縭30載　妻子是家庭的守護者
兒子住在安養院12年，爺爺從一開始每個月過去看他，到現在體力不允許，只能由妻子過去照顧，原本依賴爸爸的他，開始依賴著爸爸續絃的後母，幾乎視她為親媽。不僅兒子倚靠她，她更是饅頭爺爺身旁最溫柔的力量，饅頭爺爺的妻子是一名大陸籍配偶，結婚30年，夫妻倆相差了40多歲，生活上的照護、工作上的相伴、甚至是對外溝通的雙耳，對饅頭爺爺來說，妻子是人生不可或缺的伴侶

「那時丈夫回大陸老家，別人介紹，我們就這樣結婚了。」相識的過程，好像聽起來沒有甚麼火花，但相處的過程，是一種雖平淡卻感人的甜蜜。5年前她將工作辭掉，全心全意照顧丈夫，除了要協助丈夫洗澡，準備三餐也是門學問，有時爺爺會出現孩子脾氣，「每天要煮他喜歡吃的，也要煮不一樣的，老是一樣他就會說不好吃。」

▲▼夫妻倆平時看似平凡的互動，卻隱藏深厚的夫妻情。（圖／記者許權毅攝）

▲▼夫妻倆平時看似平凡的互動，卻隱藏深厚的夫妻情。（圖／記者許權毅攝）

▲▼夫妻倆平時看似平凡的互動，卻隱藏深厚的夫妻情。（圖／記者許權毅攝）

執子之手與子偕老　互諒牽手情
溫熱著營養牛奶，用溫水擦拭爺爺的臉龐，妻子說話時，爺爺總是笑笑地看著他；「你能賣就賣一點，不能賣是最好。」饅頭奶奶總不捨得會這麼勸爺爺，生活能溫飽就好。為了爺爺辭去工作專心照護他，一如鄰居說的「一百歲了，還有多少時間？多陪陪他吧！」陪伴著爺爺，當他最堅強的後盾。相差40歲、結縭30載，饅頭爺爺和奶奶用他們的生活故事，告訴我們的是一種不同的人生態度。

▲儘管饅頭爺爺已高齡100歲，仍堅持每天賣饅頭。（圖／記者許權毅攝）

▲儘管饅頭爺爺已高齡100歲，仍堅持每天賣饅頭。（圖／記者許權毅攝）

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