極致夢幻奢華！此生必去的日本甜點列車「紅茶花伝」免費送6個名額

▲來自日本的午茶界網美「紅茶花伝」，清新茶香令人一秒愛上，現在更加碼寵愛消費者，特別企劃九州奢華ARU皇家甜點列車之旅。（圖／JR九州提供，下同）



生活中心／綜合報導

秋天來了，涼爽宜人的氣溫除了走出室外逛逛街、看看山水，午後待在家喝瓶奶茶、紅茶搭配小點心，和朋友們一起共構愜意無壓時光也是非常合適！號稱台灣午茶界的網美「紅茶花伝」，擁有令人一秒愛上的清新茶香，更是許多女孩的午茶首選。現在要加碼寵愛消費者，特別企劃九州奢華ARU皇家甜點列車之旅，送大家跳脫現實生活踏入頂級放鬆的日本旅行。



日本品牌「紅茶花伝」除了系列豐富，今年搭上旅遊風潮，買任一口味商品登入發票號碼，有機會來趟九州奢華皇家列車甜點之旅，兩截式的車廂設計，裝潢充滿奢華浪漫與歐式復古風格，旅人能夠飽覽窗外的自然風光，還能沈浸在東洋果子的甜蜜滋味裡，滿足所有鐵道迷的美夢。





▲「紅茶花伝」堅持只用來自斯里蘭卡高海拔山區手摘汀布拉茶葉，百分百手摘的滋味迷人。



說到這瓶風靡全亞洲的「紅茶花伝」好喝秘密就跟九州奢華ARU皇家甜點列車一樣，就是所有細節堅持高品質，不會讓人喝完感覺空虛，反而有種細細品嘗完更深刻的感受。



「紅茶花伝」百分百使用來自斯里蘭卡的手摘汀布拉茶葉，相較於機器大量快速摘採，手摘茶能更好的保存茶葉外觀與完整茶香，用不膩口的甜度去調配更是為了完美展現茶的品質；而「紅茶花伝」的皇家奶茶則完全不添加奶精，只用100%來自紐西蘭的乳源，慢慢細飲時，溫潤淡雅香氣在口中化開來，才能算是皇家般的尊榮享受。





▲九州奢華ARU皇家甜點列車，內部裝潢陳列充滿歐洲宮廷風，坐在裡面享用午茶宛如公主、女王。



九州奢華ARU皇家甜點列車，英文縮寫的ARU，分別代表Amazing、Royal、Universal，從窗外的風景到車廂、服務與美食，各個細節都追求無瑕至臻，如果再搭上一杯紅茶花伝，完全能詮釋「完美」定義。ARU皇家甜點列車是根據有鐵道模型之神之稱的原信太郎先生創作裡面最美麗夢幻的火車模型所打造出來的，金色的車身貴氣而優雅，僅有兩節車廂，融合歐洲古典浪漫及日式精緻木作工藝，置身其中喝茶看風景，彷彿來到電影場景，完全能滿足每個女孩的公主與女王夢，因此非常難訂，經常預約爆滿。





▲ARU皇家甜點列車，主廚由榮獲米其林二星「NARISAWA」的主廚成澤由浩先生擔當，視覺味覺都極度享受。

而ARU皇家甜點列車，提供的甜點更是世界頂級，由東京南青山米其林二星名店「NARISAWA」主廚成澤由浩先生（YOSHIHIRO NARISAWA）從頭到尾親自設計，完全以九州在地食材製作，而且是列車限定。甜點外觀精緻奢華，好看好吃又好拍，絕對讓是網美們最熱愛打卡重點，難怪說一生必去一次！



現在喝「紅茶花伝」就有機會可以免費得到，「紅茶花伝」限時抽出6名幸運兒，每週抽1名，9月25日（三）至11月5日（二）為止，購買紅茶花伝®全系列口味任1瓶以上，前往官方粉絲團輸入發票號碼及個人資料，即可參加抽獎。此外，「紅茶花伝」會每天即時抽出新光三越禮券(價值1500元)，讓消費者喝完就可以下班好好去享受；10月4日（五）起前60名輸入發票的民眾，還加碼送法式草莓半熟起司塔免費兌換卷，把握難得的機會送自己一個大禮吧！