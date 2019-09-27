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未滿18歲無法體驗的旅行Style！輕晃「大人系飲品」徜徉台灣之美

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玉泉 。（圖／記者湯興漢攝，押警語）

▲紅酒不只能為生活調劑助興，近來不少旅人也會帶在路上拍照打卡，為旅行留下一抹微醺回憶。（圖／記者湯興漢攝，下同）

消費中心／綜合報導

太陽熱力減弱，外頭也開始吹起涼風，入秋正是四處走走的好時機！想要讓旅行更加愜意隨性，就要記得帶上私心必備小物。有人以實用為取向，偏愛節省空間的收納袋，喜歡留下熱情回憶的人，就不會忘記帶上幾支紅酒，為旅途增添微醺浪漫氣息。但是好酒還要搭上合適杯型，才能成就最合拍的口感，如果擔心紅酒杯在行李中容易撞壞，不如先把目前紅酒界最夯單品「摺疊紅酒杯」入手幾組，必備清單瞬間勾掉一項，接下來就繼續精挑細選準備帶上路的經典美酒。

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▲▼玉泉葡萄酒。（圖／記者湯興漢攝）

▲愛酒人的創意無極限，為了在戶外也能輕鬆品嚐美酒，有設計廠商以「摺疊」概念將瓶身與高腳杯拆解、反向扣合收納，有些產品還附上酒杯保護蓋，讓頗佔空間的紅酒杯一秒變成方便好攜、節省空間的超強旅遊神器。

夏季飲酒首重消暑，舒服微涼的秋季則更適合以微醺、奔放的角度，重新探索台灣各地的美麗風景。準備好摺疊紅酒杯，接下來就要進入選酒重頭戲了。每趟旅程揪到的不同朋友，對美酒的定義也略有不同，臺灣菸酒公司出品的玉泉「台灣之美」葡萄酒，就以順口的酒感體驗、高貴不貴的爆CP值擄獲許多酒友的心，更默默在品酒社團裡累積「接受度超廣」、「價錢超討喜又好喝」、「U質選擇」等名聲。近來在網路社群也有不少人選擇帶著「台灣之美」和台灣超美風景打卡拍照，「雙美入鏡」讓許多網友都會心一笑。

玉泉 。（圖／記者湯興漢攝，押警語）

▲玉泉「台灣之美」葡萄酒陪著許多旅人，一同探索散落在台灣各地的美麗風景。

但為何在旅行的路上，「台灣之美」這支酒會熊熊異軍突起？過去觀察過歐洲人飲酒習慣的網友就分享他的看法，他表示很多人以為歐洲人選紅酒非貴不喝，其實他們平日入手的都是平價好喝的酒，這樣才能隨時上桌、帶出野餐，甚至隨性入菜。「台灣之美」的獨特之處，在於價格平實卻還是能以台灣優質釀酒葡萄品種「黑后葡萄」搭配紅酒界經典葡萄品種「卡本內蘇維翁」和「梅洛」一起釀製，營造出明顯的豐富果香、半乾微甜的成熟口感，入喉後細細一抿，喉間鼻息也能嗅到淡淡黑櫻桃、李子果香與些許橡木香氣，整體單寧平衡柔順的口感，讓旅人有點放縱的心頓時也被沾染了優雅韻味，所到之處不論單喝或搭配在地美食，經過「台灣之美」的酒香點綴後，整趟旅程彷彿都有了歐洲印象畫中的輕鬆慵懶感。帶著紅酒去旅行，新景點格外令人驚豔，也為熟悉的老地方帶來另種風情，果然浪漫得hen可以。

有美酒相伴，這趟旅程就算集滿預期的全台絕美風景，還是捨不得結束。看著瓶內的酒愈來愈少該怎麼辦？這個問題想必網友都會一面倒地說，「一支喝不夠，再買第二支～」原來，帶著養生概念的「金標紅麴」也是玉泉葡萄酒系列的另一大亮點，新鮮清新的水果、梅漬、橡木香氣與適中丹寧交織出更細緻的口感，正適合與「台灣之美」輪流交替喝，或留待在修養身心的靜謐秘境再細細品味。甜度較低、酒香更顯著的特性，若有長輩同行，相信也難以抗拒。有人說，旅行的每一天都是嘗試新東西的機會，就讓「金標紅麴」為一行旅人常駐好氣色，一同揭開旅遊經驗的新篇章。

玉泉 。（圖／記者湯興漢攝，押警語）

▲每到一個景點，放鬆、深呼吸、乾一杯金標紅麴葡萄酒，開創屬於自己的「新旅行」模式。

想旅遊的心蠢蠢欲動了嗎？即日起～2019/11/14，購買玉泉葡萄酒系列指定商品去旅行後，還能上網登錄發票，試試手氣抽攜帶式摺疊紅酒杯、Departure 22吋行李箱及10/10、11/14加碼抽的老爺酒店、日月潭涵碧樓的雙人住宿券，或許就能再次享受有玉泉葡萄酒安排、相伴的紅酒旅程。

玉泉 。（圖／記者湯興漢攝，押警語）

▲以經典紅酒提引回憶的醇度，即使旅途中遇雨仍格外浪漫。

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