錯過就沒了！18天生啤快閃店最終站登場！High翻台中草悟廣場

▲3m高彈珠台、紅麴豬腳配台啤！18天生啤快閃店嗨翻草悟廣場～（影／ETtoday）

消費中心／綜合報導

大獲好評的台啤旗下品牌「18天台灣生啤酒」，新鮮限定只有18天保存期限，同時也擁有「本土鮮釀王者」的封號，不論是一個人小酌或是一群人吃飯相聚都相當適合，今年台啤更在七～八月分別在高雄、台北舉辦18天品牌快閃店活動，除了是網美打卡熱門地點外，現場活動與販售的商品更是大受歡迎，這次最後一站的場地已確定！已經在台中草悟廣場9月27(五)~10月22日(二)登場！天天從下午1點High到晚上9點，錯過前面兩場的人，可要把握最後機會！

▲18天生啤快閃店，這次最後一站將在台中草悟廣場登場！

現場除了天天新鮮直送的18天生啤之外，若想抓住夏天的尾巴，另有限量推出「18天生啤酒芒果冰沙」，用夏季的芒果搭配18天生啤，果香中又有酒的麥香，這杯限定的大人微醺滋味，更在前2場活動中，每日銷售百杯以上，甚至創下開賣4分鐘完售的紀錄，無論是想嚐鮮或是喜歡美食，這杯都不能錯過！

▲18天生啤酒芒果冰沙是現場的明星商品，曾創下開賣4分鐘賣完紀錄。

說到啤酒下酒菜可不能少，現場就有機會吃到台酒的熱門網購美食「紅麴香腸以及紅麴豬腳」，讓你不用在網路上等，現場直接就可享用。除此之外，若是喜歡海鮮，「蝦味鮮套餐」也是一道經典唰嘴下酒菜，讓你喝得開心也吃得開心。在享用美食之外，現場還有推出集點活動，集滿指定點數就可以兌換限量啤酒杯，讓你有得喝有得吃，還有機會帶獎品回家！

▲現場還能品嘗到台酒熱門網購商品：紅麴香腸、紅麴豬腳。





▲現場另有蝦味鮮套餐滿足喜歡海鮮的民眾。

有食物怎少得了玩樂？快閃店現場就另設3公尺高的巨型彈珠台，喚起你的兒時記憶，也要你玩得開心，不僅如此，每日晚上還有新鮮交杯活動，夜晚跟著現場一起high！週末和例假日更有加碼推出限時造型刺青活動，想刺青又猶豫的人可以前往體驗。除此之外，現場參加活動，就有機會拿到專屬好禮，吃喝玩樂都兼顧，無論平日放鬆或是假日好友相聚都相當適合，這場台中最終站，可要好好把握。

▲現場有3公尺巨型彈珠台，吃喝玩樂都兼顧。

18天生啤品牌活動最終站在台中，9月27日~10月22日一連27天，都在草悟廣告陪著你high，無論是高雄、台北，都替民眾帶來許多驚喜，這次最後一場趕快揪親朋好友，一起到台中體驗18天生啤的魅力！





▲快閃店最終站在台中，快揪好友一同現場體驗18天生啤的魅力。



活動資訊：

時間：9/27（五）～10/22（二）13：00～21：00

地點：台中草悟廣場 (近公正路與英才路交叉口)

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