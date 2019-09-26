桂台會／打造農業迪士尼　夏忠群：「袁家村」做到了

▲▼桂台會農業高品質融合發展助力鄉村振興對接交流會。（圖／記者吳增煌攝）

記者吳增煌／廣西南寧報導

第十五屆桂台經貿文化合作論壇24日於廣西南寧開幕，，在「農業高品質融合發展助力鄉村振興對接」交流會中，和君諮詢大文創團隊創始人、首席專家夏忠群以《農業迪士尼》鄉村振興的三個版本為題，讓政府、企業及農民在「接近狂歡」的狀態中達到社會效益和經濟效益。他說位於陝西省西安咸陽市禮泉縣煙霞鎮的「袁家村」就做到了。

夏忠群指出，《農業迪士尼》是極具借鑒意義的鄉村振興的三個版本，也就是1.0到2.0到-3.0版本的過渡。他認為到今天為止在鄉村振興這一個大的命題上，能夠看到的最好的最佳實踐五。「為什麼農業迪士尼？參與這樣一種模式的各個主體，不管是政府，還是企業，還是農民，大家都處在一種及其歡樂的一種狀態，就像狄斯奈(迪士尼)樂園的這麼歡樂。也就是說它的社會效益和經濟效益達到一種接近狂歡的狀態。」

夏忠群指出，「它到底通過什麼樣的方式能夠達到這樣的理想狀態？它的1.0版本是在都市做這樣的農業迪士尼。」這種模式是義大利的一個企業做的，採用這種方式直接一步到位到大都市。一開始直接進入義大利大都市，而且迅速獲得成功，當然採用的方式非常特別，就是類似新零售的方式。

「但是國內不管是馬雲做的河馬先生或者其他企業做的超級物種，僅僅學到一個皮毛，有這樣的形態，但是沒有背後的商業邏輯」。因為它的商業模式非常到位，所以用上千平米大型的體驗空間，用一年左右的時間就可以實現效益，就可以投入產出，收入非常好的狀態。在義大利取得了成功以後，馬上向全球的大都市複製，羅馬、紐約、東京、聖保羅等，而且所有複製的項目都是單個店就能夠盈利。

夏忠群表示，能夠達到這麼好的效果，最重要的是三個法寶，一是在城市迪士尼用了三個東西，第一個是深度體驗，現在每個人都有手機，用互聯網技術把它所在的區域的農產品用數位化的手段在這裡面進行充分的展示。二是在整個項目裡面有很多創意活動，通過這種創意活動讓都市的消費者跟遠在鄉村的農產品建立親密的互動。

「我研究這個模式的時候這個僅僅是它的1.0版本，它很快向2.0版本過渡，2.0版本就是把它農產品所在的區域，在義大利城市的郊區做了一個類似於農村的田園綜合體，各種各樣的功能都有，非常清晰的劃出五六個功能，比如種植和養殖的示範、美食加的工坊（開放參與）、教育培訓，教育培訓就是有好吃好玩的東西你可以整個過程參與，而且能收到費用，還有批發零售、精品會展、酒店住宿等等。」

▼ 「農業高品質融合發展助力鄉村振興對接」交流會討論熱絡。（圖／記者吳增煌攝）

夏忠群表示，鄉村做這樣的迪士尼一年能夠接待600萬遊客，而且600萬裡面有200萬是海外遊客。可以把它跟我們在上海浦東做的迪士尼作一個比較，浦東迪士尼首年第一年接待的遊客是1000萬，但是投入的資源是這個項目的40倍，大家算一下帳就明白了。為什麼它的效應非常好，就是這個商業模式背後是有非常深的底蘊，這是2.0版本。但還有第三步，就是把城市和城市這兩者之間完全打通，打通用兩個工具，第一個是電子商務，第二個用現代物流，尤其是包括大量的冷鏈物流，裡面解決的是大量的農產品減掉了中間深加工的流程。

為什麼不做深加工？他說，深加工是一個巨大的重資產投資，想賺回錢非常難，另外深加工往往會破壞特色農產品固有的營養價值。也就是在有條件的情況下，如果不做深加工，「我們直接就烹飪進飯桌，直接吃掉，這是一種最佳的狀態，所以在中間把城鄉完全對接起來，就採用這兩種有效的工具」。

夏忠群表示，這兩個工具互動起來後就形成了第三版本，這個第三個版本如果用大家非常好理解的狀態就是中間沒有中間商賺差價。原來不管你的產品有多好，到城市居民的餐桌上大概平均要5-7個環節，但這樣做下來以後把它減到2個環節，每一個環節最少是20%，就能夠產生非常大的利益空間，這個利益空間最終在上游讓農民受益，讓種植戶、養殖戶受益，下游讓消費者受益，在中游讓運作這個模式的企業受益。這麼多年，我們覺得這是目前最先進的一種模式。

夏忠群指出，引進的這種模式並不會非常艱難操作。「中國還真有企業把這個做出來了，就是袁家村，袁家村這個項目是資源非常貧乏，按照各個領域的專家早期到袁家村考察的時候，看了它的資源後講不要考慮這件事情了，這裡沒有這種基礎條件。但大家知道袁家村目前在鄉村振興方面我個人認為是真正的標杆。現在每年到那裡接受培訓的人，變成收費的專案，一年光是培訓得到的收入都是以千萬作單位的。」

夏忠群認為，廣西已經有非常扎實的基礎，他在廣西玉林做調研的時候，隨便一搜就發現玉林有很多好東西，而且玉林做了一個五彩田園，這個五彩田園從形態上來看已經做到鄉村迪士尼的形態，但背後的邏輯他覺得還遠遠沒有做出來。我們在廣西也有過若干次深度的服務，特別在產教融合方面，最近正在跟梧州做深入的溝通，我們可能會引入福建省的一個大的投資商，如果這個能夠談成，我們可能會把這樣的模式在廣西落地，如果有機會的話也希望跟大家有更深入的交流。

▼ 第十五屆桂台經貿文化合作論壇。（圖／記者吳增煌攝）