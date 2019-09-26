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小小海巡體驗營首發場　一次玩遍陸海空小朋友嗨翻！

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▲海巡署南部分署9月26日於興達港海巡基地辦理「小小海巡體驗營」，活動不僅吸睛度破錶，也讓小朋友們大呼過癮。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲海巡署南部分署9月26日於興達港海巡基地辦理「小小海巡體驗營」，活動不僅吸睛度破錶，也讓小朋友們大呼過癮。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

海巡署南部分署9月26日於興達港海巡基地辦理「小小海巡體驗營」，由於活動首次移師高雄，消息一出、南部分署官方粉絲專頁即湧入近千人次報名、開放名額瞬間秒殺。

▲海巡署南部分署9月26日於興達港海巡基地辦理「小小海巡體驗營」，活動不僅吸睛度破錶，也讓小朋友們大呼過癮。（圖／記者林悅翻攝，下同）

為回應家長及小朋友的熱烈期待，南部分署活動規劃可謂誠意十足，不僅有精采的舞台表演及闖關遊戲等，也同時結合海洋保育署政風室、艦隊分署第四海巡隊、高雄市消防局第五大隊等單位出動100噸及20噸巡防艇、水上摩托車、UAV無人機等海巡裝備提供小朋友親身乘駕、體驗一日艇長，海巡陸海空開箱一次達成，不僅吸睛度破錶，也讓小朋友們大呼過癮。

▲海巡署南部分署9月26日於興達港海巡基地辦理「小小海巡體驗營」，活動不僅吸睛度破錶，也讓小朋友們大呼過癮。（圖／記者林悅翻攝，下同）▲海巡署南部分署9月26日於興達港海巡基地辦理「小小海巡體驗營」，活動不僅吸睛度破錶，也讓小朋友們大呼過癮。（圖／記者林悅翻攝，下同）

海巡署南部分署提到，為讓小朋友充份了解海巡人員的工作內涵，這次體驗營從場地佈置到活動設計，都是由海巡人員創作發想精心打造，參加活動的小朋友第一次踏入偌大的海巡基地略顯靦腆、拘謹，但一穿上迷你版安檢服後，瞬間化身小小海巡員，孩子們變好帥氣，家長們看了也好開心，拿起相機猛拍，另為敦親睦鄰，積極推動鄰近社區海洋文化教育，除網路上開放25個名額之外，更加開15個名額給興達國小的小朋友一同共襄盛舉。

▲海巡署南部分署9月26日於興達港海巡基地辦理「小小海巡體驗營」，活動不僅吸睛度破錶，也讓小朋友們大呼過癮。（圖／記者林悅翻攝，下同）▲海巡署南部分署9月26日於興達港海巡基地辦理「小小海巡體驗營」，活動不僅吸睛度破錶，也讓小朋友們大呼過癮。（圖／記者林悅翻攝，下同）

活動安排透過闖關解任務方式，以主題互動遊戲讓小朋友逐一參與，同時也透過遊戲過程傳遞「環保減塑」、「豬瘟防疫」、「海洋保育」、「科技查緝」及「廉潔效能」訊息，寓教於樂；期間還穿插了3個呆萌的「嗨巡寶寶」充氣人偶帶動唱表演，現場反應熱烈、驚喜和歡笑聲不斷；除此之外，小小海巡們還要挑戰擔任「一日艇長」，搭上100噸巡防艇及水上摩托車體驗救援任務，在海巡人員指導陪同下進行，既安全又臨場感十足，也加深小朋友們防溺救生的觀念。

▲海巡署南部分署9月26日於興達港海巡基地辦理「小小海巡體驗營」，活動不僅吸睛度破錶，也讓小朋友們大呼過癮。（圖／記者林悅翻攝，下同）▲海巡署南部分署9月26日於興達港海巡基地辦理「小小海巡體驗營」，活動不僅吸睛度破錶，也讓小朋友們大呼過癮。（圖／記者林悅翻攝，下同）▲海巡署南部分署9月26日於興達港海巡基地辦理「小小海巡體驗營」，活動不僅吸睛度破錶，也讓小朋友們大呼過癮。（圖／記者林悅翻攝，下同）

海巡署南部分署表示，希望透過本次活動，讓國家未來的主人翁及家長對在海上、岸際默默守護藍色國土的海巡人員有進一步的認識；此外，海洋教育與水域安全常識不分年紀，也藉此教導正確的海洋生態保育、廉政觀念並向下扎根，讓孩童在學習中成長。

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