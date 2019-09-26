不忍一人害全黨！沈富雄獻策韓國瑜「求救朱立倫」　保證選情豬羊變色

▲沈富雄獻策韓國瑜，求救朱立倫將使選情一夕豬羊變色。（合成圖／記者李毓康攝／高雄市政府提供）



韓國瑜陣營近日已經傳出在徵詢副手人選的消息，其中更以朱立倫呼聲最高，但是外傳朱立倫已經婉拒擔任韓國瑜副手三次。對此前立委沈富雄就在臉書中發文指出，不忍韓國瑜一人害全黨，獻策韓國瑜如何求救朱立倫，才能讓選情一夕豬羊變色。

沈富雄在臉書發文指出，他為國民黨感到不忍與不捨，一盤明明會贏的棋，眼看就要全盤輸輸去。由「一人救全黨」到「全黨靠一人」，最後到今天的「一人害全黨」。

沈富雄指出，韓市長尤其是韓粉們極力想找朱立倫當救兵而不可得，其實，韓只要心念一轉，坦誠告訴朱立倫：「小老弟，請幫老大哥一個忙，我實在背負不起一人拖累全黨的罪名，讓我們角色對調，你正我副，一起讓小英下架！」

沈富雄解釋，只要韓國瑜一開口、朱立倫一點頭,不必三顧朱廬，一顧即可，保證選情一夕豬羊變色，小英皮皮趖，韓國瑜立即由可笑、可憎、可嘆變為大仁、大智、大勇！

▲沈富雄表示，他只是把藍綠白的爛蘋果，變得勉強可以下嚥（圖／記者李毓康攝）



沈富雄說，今年出手，諸事不順，但他從不後悔，挫折時間不會超過半小時，挺賴清德，賴輸了；挺郭台銘，郭輸了，而且退了，所以他現在剩兩個任務，第一是大聲疾呼「朱韓配」！第二是全力擦亮民眾黨的不分區立委名單。

沈富雄感嘆，他只是以他的餘年，盡他的餘力，想辦法在藍、綠、白的三個籃子裡，把爛蘋果變得可口一些，讓它們勉強可以下嚥，不時奮起，青天可鑒。

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