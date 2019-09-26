台南七股遊蕩犬隻影響人車安全　動保處將強化管控收容

▲台南七股遊蕩犬隻影響人車，動保處將強化管控收容。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市七股區日前發生民眾騎機車由三股前往十份途中，因遊蕩犬衝出導致閃避不及，造成身體多處受傷，黃偉哲市長對民眾人身安全受到危害甚感不捨，要求台南市動保處持續積極執行各項管控因應措施，來減少流浪犬危害事件。

為強化流浪犬隻族群管控，動保處針對有流浪犬問題的地區，一直以來都配合當地民眾進行捕捉管制，尤其對於沿海地區等高風險區域，皆優先捕捉移除追逐人車之遊蕩犬隻，且不再回置，後續推廣做為工作犬提供民眾認養。

動保處表示，由於沿海地區遊蕩犬隻數量多，平時即針對七股區三股里及十份里遊蕩犬隻加強管制，2019年至9月25日止在該兩里合計已捕獲42頭，26日晚上也派員前往當地會同里長加強捕捉，讓交通意外的憾事不再發生。

針對流浪犬所引發的問題，動保處後續將強化下列作為，包括1、加強源頭控管：強化寵物登記稽查、家犬未絕育稽查、棄養案件查處、寵物繁殖業者稽查、家犬及流浪犬絕育等。2、盤點熱點區域加強捕捉：針對台市流浪犬聚集產生困擾之熱點管制區域，以大型誘捕籠進行區域大規模的捕捉結紮，以達快速有效降低繁殖數量，並且優先捕捉移除該處問題犬隻，同時不回置。3、增加收容量能：台南市兩處動物之家收容流浪犬貓已經滿載，需另興建新的動物之家提高收容及安置數量。4、強化末端認養：辦理認養會、設立認養小站、持續推動工作犬等，打造多元認養管道，提升認養率，以減少收容壓力。

動保處表示，目前全國實施零撲殺政策，在外遊蕩的流浪犬經捕捉後需要足夠的空間予以安置收容，但目前台南市2處動物之家均已滿載飽和，雖然動保處積極推動認養工作，但每日所捕捉進入動物之家的數量，仍遠高於認養出去的數量，因此興建新的動物之家是非常急迫且需要的，目前動保處已向中央爭取到興建動物之家的規劃費用，但規劃地點遭地方民眾反對，目前仍持續溝通中，希望能順利興建新的動物之家，加強收容數量，配合源頭的管控來減少流浪犬數量及流浪犬產生的問題，以兼顧市民安全及流浪犬生存權利，取得平衡，共創雙贏。