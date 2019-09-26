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韓國瑜國政團端能源政見　綠盟痛批：一下野就稱要減煤

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▲▼綠盟批韓國瑜國政顧問團一下野就喊減煤。（圖／翻攝臉書粉專「綠色公民行動聯盟」）

▲綠盟批韓國瑜國政顧問團一下野就喊減煤。（圖／翻攝臉書粉專「綠色公民行動聯盟」）

記者黃巈禾／綜合報導

國民黨總統參選人韓國瑜的國政顧問團成員張善政、杜紫軍、魏國彥端出氣候與能源政策。對此，有環團痛批，「請問張前院長、杜前部長與與魏前署長難道不用先坦承過去擁抱高碳燃煤的錯誤，一下野轉身就開始宣稱自己要減煤？這樣人民要怎麼再相信你們？」

張善政、杜紫軍、魏國彥三人26日中午透過臉書直播端出氣候與能源政見，若韓國瑜當選總統，國政顧問團將讓2025年的再生能源與核能占比達到30%，同時也強調韓國瑜國政顧問團十分重視再生能源。

對此，綠色公民行動聯盟發布新聞稿表示，這幾位「前最高行政長官」，在2016年以前極力打壓再生能源、獨厚核能，是著名的「打壓綠能慣犯」，對台灣的再生能源與減煤毫無積極作為，甚至在位時還規劃2025要有更多燃煤發電。

綠盟想問，「張前院長、杜前部長與與魏前署長難道不用先坦承過去擁抱高碳燃煤的錯誤，一下野轉身就開始宣稱自己要減煤？這樣人民要怎麼再相信你們？」

綠盟指出，2015年時任行政院副院長的張善政、環保署署長的魏國彥、經濟部部長的杜紫軍，所發布的能源開發政策評估說明書中規劃，就算選擇低度電力需求成長，且在有核四運轉的情況下，燃煤發電在2025年要高達43.8%，若再加上核一二三延役，燃煤於2025年仍然要規劃到39%，若選擇中度電力需求成長，在核四運轉的狀況下，燃煤發電更規劃高達48%。

綠盟提到，在這份報告中，無論是在哪一種情境下，燃煤發但在2025年的占比都比現階段規劃的27%高出許多，這種墮落的減煤目標，完全看不出張善政、杜紫軍、魏國彥的減煤努力，甚至說是氣候兇手也不為過。

綠盟提及，在張善政、杜紫軍、魏國彥的規劃下，無論是僅有核四、或加上核一二三延役，再生能源的發電量在2025年都僅有9.2%，與現在既有規劃2025年要達20%再生能源的規劃相差甚遠，也與張善政、杜紫軍「十分重視綠能」的宣稱完全相反，明明就是「為了核電，打壓綠電」。

綠盟表示，張善政、杜紫軍、魏國彥如果不先承認在任時的錯誤，「為何會有資格宣稱，若能再度執政，會努力減碳與發展綠能？」

綠盟指出，張善政團隊執意將核能放在未來台灣的情境配比中，但緊抱核電不是解決氣候變遷的良藥，國際能源情境模擬領域的知名學者、史丹佛大學Mark Jacobson 教授於今年所撰寫的「核能不能解決氣候變遷的7個原因」中，即強調核能的成本高、興建時間過長，無助於抑制氣候變遷、也無法即時發揮減碳效益。

綠盟提到，國際上已將再生能源視為深度減碳的關鍵措施，再生能源案場興建時程短，能快速加入對抗暖化的戰場，對減碳投入立即貢獻，而國際再生能源總署（IRENA）的報告顯示，2050年以前再生能源可供應全世界五分之四的電力，對減碳與減緩氣候變遷有巨大幫助，因此，綠能減煤是國際上公認真正能深度減碳的路徑，也是未來台灣能源轉型的解方與行動主軸。

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